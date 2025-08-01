إنسانية الإمارات.. دعم لا متناهٍ لغزة

«التضامن الإنساني والالتزام الأخلاقي»، أقل ما يُقال عن وصف المساعدات الإماراتية المستمرة، والتي تتدفق جواً وبحراً وبراً، إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وهو يعاني من أزمة «كارثية» لم يشهد مثلها العالم على مر التاريخ، مع العلم أن إنسانية دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائماً، ولا تزال «السباقة» في ترجمتها بمبادرات متنوعة ومتعددة، لمساعدة الشعوب في مواجهة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تهدد حياتها، وهذا الأمر ليس مقتصراً على المنطقة العربية، بل يشمل مناطق العالم كله.

ويمكن في هذا السياق، التذكير بمحطات ومواقف عالمية، ولعل أهمها ما صدر عن بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، في المرة الأولى، أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفاتيكان في 15 سبتمبر 2016، وكان آنذاك ولي عهد أبوظبي. وقد وصف لقاءه مع قداسة البابا بأنه أكثر من مجرد تعزيز للعلاقات الثنائية، بل سعي أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والمتمثلة في السلام والأمن والاستقرار والتسامح. وأشاد قداسة البابا فرنسيس بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعايش بين الثقافات المختلفة، وبالمبادرات الإنسانية والخيرية التي أطلقتها الدولة، لاسيما ما يتعلق منها بالتعليم والرعاية الصحية والتنمية.

وبعد ثلاث سنوات، جاءت المرة الثانية، في الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس للإمارات في الرابع من فبراير2019، وكانت أول زيارة رسولية لزعيم الكنيسة الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية، وقد وقّع قداسته مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، وهي وثيقة تاريخية.

وهكذا تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، والتخفيف «إنسانياً» من معاناتهم، وتسعى على مدار الساعة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين، وإيجاد حل سلمي شامل، وتتمثل مساهماتها في مبادرات عدة، أبرزها عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تشارك مختلف الهيئات والمؤسسات الإماراتية، ضمن تحرك موحد لدعم الجهود الإنسانية في القطاع، وذلك في تجسيد حي لرسالة الإمارات الإنسانية، التي تؤكد دوماً أن دعمها للشعب الفلسطيني يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية، ويثبت للعالم أن العمل الإنساني يجب أن تتطابق فيه الأقوال مع الأفعال.

وإضافة إلى قوافل المساعدات الإماراتية عبر معبر رفح المصري، تواصل السفينة «خليفة» الإبحار متجهة إلى ميناء العريش في مصر، تمهيداً لإدخال شحنتها الثامنة من المساعدات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى غزة. ولم تنتظر الإمارات فتح المعابر البرية، فانتقلت إلى تنفيذ عملية «طيور الخير»، بعد التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، باستخدام طائرة متخصّصة في إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، مستهدفة المناطق الأكثر تضرراً والتي يصعب الوصول إليها براً، وتمكّنت من إسقاط آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية.

ووفق تقارير أممية، تشكل المساعدات الإماراتية نسبة 44 في المئة من إجمالي المساعدات الدولية، وقد جاءت في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 154 فلسطينياً بينهم 89 طفلاً، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، وسط تحذيرات دولية من أن القطاع يعيش أسوأ سيناريو للمجاعة في العالم. وأظهرت بيانات برنامج الأغذية العالمي أن نحو 500 ألف شخص، أي ربع سكان غزة يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة.

*كاتب لبناني متخصّص في الشؤون الاقتصادية