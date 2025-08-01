عامل من منطقة ألفيناس بولاية ميناس جيرايس بشرق البرازيل، منخرط في حصاد قهوة من نوع «أرابيكا» لمعالجتها وتجهيزها للاستهلاك ضمن أنشطة تديرها إحدى الشركات البرازيلية المتخصصة في إنتاج السلعة العالمية الأكثر رواجاً. والقهوة البرازيلية أصبحت تواجه ضمن الصادرات البرازيلية الأخرى، رسوماً جمركية أميركية، فمنذ بداية أغسطس الجاري، يواجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية تعريفات جمركية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البرازيل هذا الأسبوع بنسبة 50 في المائة، لتصبح من أعلى التعريفات التي طبقها على أي دولة هذا العام، حيث يعيد تشكيل نظام تجاري عالمي، يعتبره غير عادل للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة لديها في الواقع فائض تجاري مع البرازيل لأكثر من عقد من الزمان.

ونتيجة هذه الرسوم الجمركية ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا البرازيلية المتداولة في مدينة نيويورك الأميركية بأكثر من 3.5%، وبما أن البرازيل أكبر منتج في العالم لهذا النوع من القهوة، فإن محبي القهوة هم الأكثر تأثراً برسوم ترامب. التجارة بين البرازيل والولايات المتحدة الأميركية تشمل منتجات الطاقة والحديد والصلب والطائرات والآلات. تبيع البرازيل أيضاً سلعاً، مثل القهوة ولحم البقر وعصير البرتقال والتوابل في السوق الأميركية. تصل العديد من السلع البرازيلية كمواد نصف مصنعة تحتاجها الشركات الأميركية لتصنيع منتجاتها الخاصة.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)