غزة.. المساعدات الإماراتية وتثبيت الحقوق الفلسطينية

إذا كان التجويع أداة للتهجير.. وإذا كان التهجير رسالة للتوسع والاحتلال، فإن المساعدات الإنسانية التي تُقدّم الآن إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين، تحمل رسالة عكسية تماماً. فالمساعدة تتجاوز البُعد الإنساني على أهميته وضرورته، لتوفّر المادة التي تساعد على الثبات في الأرض والتمسك بالحق.

يبرز هذا البُعد من خلال المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع غزة. قبل أن تلجأ إسرائيل إلى سياسة التجويع، كانت مساعدات دولة الإمارات ترفع معنويات الصمود في أرض الوطن الفلسطيني، وتعزّز مشاعر التمسك بالحقوق الوطنية والإنسانية. وبعد سياسة التجويع، أصبح لهذه المساعدات التي تتدفّق على قطاع غزة من الجو، والبرّ متجاوزةً كل العراقيل والصعوبات، بُعداً وطنياً أبعد مدى وهو التشبث بالوطن، والتمسك بالحق ومقاومة سياسة التهجير القسري.

بدأت دولة الإمارات تقديم مساعداتها الغذائية والعلاجية الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة عن طريق الجو، قبل الحصار الأخير وبعد أن سدّت كل سبل الوصول البري والبحري. وتبعتها دول عربية أخرى مثل الأردن ومصر. وما كان لأهالي غزة المنكوبين أن يتمكنوا من الصمود لولا تلك المساعدات (الغذائية والعلاجية والكسائية) التي كانت تهبط عليهم من طائرات مجهّزة لأداء هذه المهمات الإنسانية. كان واضحاً أن التجويع لم يكن هدفاً بحدّ ذاته. ولكنه كان وسيلة للتهجير.

وكان واضحاً أيضاً أن تقديم المساعدات الإماراتية لم يكن هدفاً غذائياً في حدّ ذاته أيضاً، ولكنه كان وسيلة للمساعدة على الصمود في الأرض والوطن. كانت هذه المساعدات كالمطر الذي ينزل على نبات جاف، ينعشه من جديد، ويمكّنه من التشبث بالأرض.. وبالتالي فإذا كان الحصار التجويعي أداة للتهجير، فان المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية من دولة الإمارات العربية ومن سواها أداة للصمود والتشبث بأرض الوطن.

ما كان للتحوّل الذي طرأ على الموقف العالمي من القضية الفلسطينية أن يتحقق لولا هذا الصمود الذي دفع الفلسطينيون ثمنه غالياً على مدى سلسلة المحاولات الإسرائيلية للإطاحة بغزة ككيان فلسطيني وتهجير أهلها المتشبثين بأرضها. ويخرج من رحم هذه المأساة اليوم كيان فلسطيني جديد باعتراف دولي لم يتوفر منذ المأساة الأولى في عام 1948. وما كان لهذا الكيان ليقوم لولا صمود أهل غزة ولولا مساعدتهم أيضاً على هذا الصمود.

من هنا فإن الشرق الأوسط، وليس قطاع غزة وحده، يدخل الآن مرحلة جديدة في تاريخ معاناته المتداخلة والمعقدة. ومن أبرز معالم هذه المرحلة الاعتراف الدولي بالحق الفلسطيني بالدولة الفلسطينية والتي تخرج الآن من رحم المأساة التي عانت منها غزة. في الأساس كان للمساعدات التي حرصت دولة الإمارات العربية على تقديمها لأهالي غزة تأثير إيجابي يتجاوز العواطف الإنسانية، وحتى مشاعر الأخوة القومية.

وفي الأساس أيضاً كان التجويع أداة من أدوات الحرب، وكانت مقاومة التجويع أداة من أدوات صنع السلام. وفي الحسابات الأخيرة فإن الباطل يزول مع أهله.. والحق الفلسطيني في الدولة الوطنية، هو الذي يصمد ويبقى على النحو الذي يعبّر عنه اليوم المجتمع الدولي من أقصاه إلى أقصاه.

*كاتب لبناني