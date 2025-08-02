غزة..صور الجوع في أرشيف المعاناة

كيف يمكن للعالم أن يفهم الصور القادمة من غزة؟ وأين ستأخذ مكانها في سجل التاريخ؟ لم تكن هذه الصور مفاجِئة لأحد. كانت حتمية.

منذ شهور، كان الناس يعلمون بتزايد الجوع في المنطقة. عندما بدأت الحرب هناك بعد أن شنت «حماس» هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أظهرت الصور الإخبارية الأولى فلسطينيين قلقين متجمعين على أمل الحصول على نصيب من المؤن التي يقدمها عمال الإغاثة. كانت التبرعات الغذائية جزءاً لا يتجزأ من الحياة في غزة. وكان اليأس واضحاً في هذه الصور، ومقلقاً.

بعد ستة أشهر، بدأت التحذيرات من حدوث مجاعة «كارثية». وتعرض القائمون على توزيع المساعدات للنيران. وشاهد المراقبون آثار هجوم إسرائيلي على مجموعة من المدنيين العاملين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن». وقد أفادت المنظمة الإنسانية بمقتل سبعة من أعضاء فريقها الذي كان يقدم الطعام في غزة. وتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية الهجوم، واصفاً المتحدث باسمها مهمة المنظمة بـ«النبيلة»، وعمليات القتل بأنها «حادثة».

في الأشهر الأخيرة، وثّقت روايات كيف قُتل فلسطينيون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عبر نظام توصيلٍ جعلهم عُرضةً لهجماتٍ مُتدافعة ووابل من رصاص الجنود الإسرائيليين. كانت هذه روايات لأناسٍ يموتون جوعاً وأناس قُتلوا بسبب الجوع.

والآن، هذا «أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث حالياً في قطاع غزة. لقد تفاقم النزاع والنزوح، وانخفضت إمكانية الحصول على الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة»، وفقاً لتحذير صدر هذا الشهر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، الذي يقيس الأمن الغذائي وسوء التغذية حول العالم.

ما يراه الناس الآن هو صور لأطفال هزيلين، جلدهم مشدود على عظام أضلاعهم، وأذرعهم تبدو قابلة للكسر كأغصان اليابسة. هذه الصور كانت صادمة. لكن التقييم التحليلي سيقول إن ما كان متوقعاً أصبح واضحًا أخيراً، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لقد شجع الناس على عدم تصديق أعينهم، مؤكداً أنه «لا يوجد جوع في غزة». وقال إن القول بغير ذلك «كذبة صارخة». لقد قال تلك الكلمات وكأن الناس الجوعى واليائسين من أجل الطعام قد وجدوا فجأة مصادر التغذية، رغم الحصار، ورغم غياب الرعاية الطبية، ورغم إطلاق النار، واستعادوا عافيتهم. هل يريدنا أن نصدق أن كل أطفال غزة ممتلئون وبصحة جيدة؟ هل يريدنا أن نصدق أن الناس يستمتعون بالطعام وسط العنف؟

هناك من يسوقون هذه الحجج، ويعرضون صوراً يُقال إنها تُظهر أعضاء في حماس يتناولون اللحوم والخضراوات والحلويات التي سرقوها من منظمات الإغاثة. وللرد على اتهامات بأن إسرائيل تتسبب في تجويع الأطفال، نشرت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي (كوجات) – وهي فرع من الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون المدنية في غزة – صورة لطفل فلسطيني نحيل وقالت، إنه مصاب بمرض وراثي، وليس بسبب الجوع.

حتى الرئيس دونالد ترامب، الذي ربط مستقبله السياسي بدعمه الثابت لإسرائيل، والذي سبق أن تخيل إمكانية تحويل غزة إلى «الريفييرا في الشرق الأوسط»، قد اعترف بأن ما يحدث للفلسطينيين هو مجاعة، وبأنه أمر غير إنساني على الإطلاق.

الآن تدخل هذه الصور إلى الأرشيف البصري الثقافي للمعاناة الاستثنائية. سيتم تصنيفها إلى جانب الصور من مجاعة إثيوبيا في منتصف الثمانينيات، المجاعة التي أشعلت حملة الإغاثة العالمية «لايف إيد»، والتي تصادف هذا الشهر ذكراها الأربعين. لقد دفعت صور الأطفال الجوعى والمصابين بسوء التغذية في إثيوبيا العالم للتحرك، رغم أن البلاد كانت بعيدة وغير مألوفة لكثيرين. ويتذكر كثيرون أن تلك الكارثة كانت بسبب الجفاف – كارثة كانت قضاء وقدراً، لا من صنع الإنسان. لكن الإنسان كان له دور فيها، من خلال الحروب والسياسات الحكومية. يبدو أن للإنسان يداً دائماً في أسوأ الكوارث.

وتعيش صور غزة إلى جانب تلك التي التُقطت أثناء الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وتُذكّرنا أيضاً بأهوال الهولوكوست.

قالت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. ووصفت منظمتا «أطباء من أجل حقوق الإنسان» و«بتسيلم» القتل في غزة بهذا الوصف. وهما منظمتان مقرهما في إسرائيل، ورغم أنهما لا تتحدثان باسم الشعب الإسرائيلي، فقد نطقتا بالحقيقة. «يوثق هذا التقرير الهجوم الإسرائيلي كما هو: تفكيك متعمد وتراكمي ومُمنهج لنظام الرعاية الصحية في غزة – ولقدرة السكان على البقاء. وهذا يعني: إبادة جماعية، كما جاء في بيان من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التقييم بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي عن سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة كبار من حماس، بالإضافة إلى قادة في الحكومة الإسرائيلية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولا يزال نتنياهو متمسكاً بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. ويتوق الإسرائيليون لعودة ما تقول الحكومة إنهم 50 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر. قد يكون من حق دولة ما أن تدافع عن نفسها، بينما ينحرف ذلك الدفاع في الوقت نفسه إلى حدود لا يمكن تبريرها أخلاقياً.

وسط هذه الحرب، تترك إسرائيل خلفها أدلة فوتوغرافية على قدرة جيشها على التسبب بالألم باسم الوطنية. وقد قُتل أكثر من 60 ألف شخص في غزة، وفقاً لسلطات الصحة المحلية. إن ألبوم التاريخ مليء بصور المعاناة من صنع الإنسان، معاناة تبدو أحياناً فوق طاقة الفهم البشري. ولا يسعنا إلا أن نأمل أنه عندما تمر الأجيال القادمة بهذه الصور، فإنها ستتعلم منها درساً. كيف يمكن منع هذا أن يحدث، مرة أخرى؟

روبن جيفهان *

كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»