مثّل ملفُّ الهجرة والتصدي لموجات المهاجرين غير الشرعيين وعداً رئيسياً بين وعود الحملة الانتخابية لدونالد ترامب العام الماضي، وهو الآن أحد المحاور الأساسية لسياسة إدارته. ولطالما سيطر البعد الثقافي والأمني على النقاشات الأميركية الداخلية حول موضوع الهجرة غير الشرعية، لكن بعض الأصوات تعالت في الآونة الأخيرة، محذِّرةً من الآثار المباشرة لحملات الترحيل الجماعي بحق المهاجرين غير الشرعيين على العديد من قطاعات الاقتصاد الأميركي، والتي يعتمد بعضُها بنسبة كبيرة على مهاجرين لم يستطيعوا تسوية أوضاعهم القانونية بعد.

وقد بدأت العديدُ من الشركات تجأر بالشكوى من المداهمات التي تقوم بها سلطات الهجرة الأميركية، وما ينتج عنها من تعطل لأنشطةٍ إنتاجية وخدمية لا غنى عنها للاقتصاد الأميركي. وفي هذه الصورة نرى عمالاً منهمكين في خط إنتاج داخل مصنع «جلين فالي فودز» لتعليب اللحوم في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأميركية. وقد قررت هذه الشركات في الآونة الأخيرة، وهي واحدة مِن أسرع شركات تعبئة اللحوم نمواً في الغرب الأوسط الأميركي، التحققَ بشكل دقيق من صحة جميع التعيينات فيها عبر الاعتماد على أنظمة فيدرالية للتدقيق حول المهاجرين، وذلك بعد أن استنزفت مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) نصفَ قوتها العاملة.

وتساءل ممثلو الشركة، وغيرها من الشركات الأميركية الأخرى، عن إمكانية استمرار أنشطتها في ظل التضييق الذي أصبحت تتعرض له مع استمرار عمليات المداهمة والإغارة التي تجري بشكل متزايد على أيدي سلطات الهجرة الأميركية. وتعتقد إدارة ترامب أنه من المتوقع تماماً أن تكون لإجراءاتها ضد الهجرة غير الشرعية نتائج جانبية مؤلمة ومزعجة لبعض الشركات والأثرياء الأميركيين، لكنها نتائج مؤقتة ويتعيَّن تحمُّلُها كثمن لا مفر من دفعه للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها العامة وانسجامها الثقافي.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

