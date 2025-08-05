مفاوضات أوكرانيا.. لم تفشل ولم تبدأ

شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. واتضح ذلك عندما علق ترامب على مكالماته الهاتفية مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا قائلاً: «الحديث لا يعني شيئاً». كما صرح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سنجري محادثة رائعة، وأظن أن الأمر سيسير بشكل جيد، وأننا نقترب من الحل، لكن سرعان ما ينفجر مبنى في كييف». وقد تُرجم هذا الإحباط إلى دعم إضافي لصالح أوكرانيا وتعهدات بمزيد من الضغط على روسيا، حيث أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستبيع أسلحةً للدول الأوروبية، التي ستشحنها إلى أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية «شديدة للغاية» إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار خلال 50 يوماً.

ويبدو أن ترامب خلص إلى أن موسكو هي العائق أمام السلام في أوكرانيا الذي وعد الرئيس الأميركي بتحقيقه. ورغم زيارات المبعوث الخاص لترامب إلى موسكو، وتبادل المقترحات الموجزة، والعديد من المكالمات الهاتفية بين ترامب وبوتين، فإن روسيا زادت من وتيرة الحرب. قد يكون ترامب محِقاً، فربما تعتقد موسكو أنها لا تحتاج لتقديم تنازلات، وأن بإمكانها تحقيق أهدافها في أوكرانيا بمواصلة القتال. لكن إذا كان ترامب يظن أن الدبلوماسية قد فشلت بعد تجربتها، فهو مخطئ. فبضع مكالمات وزيارات قليلة لا تكفي لإنهاء حرب.

ولا يعلم أحد، وربما حتى الرئيس بوتين نفسه، ما الذي سيقبله إذا عُرضت عليه عملية تفاوض جدية تتطلب تنازلات من الأطراف كافة. وإلى أن نختبره بتلك العملية، لا يمكن الجزم بأن روسيا مصممة على الحرب تحت أي ظرف. تاريخياً، كانت المفاوضات لحل النزاعات الكبرى مضنية وطويلة. فعلى سبيل المثال، استغرق اتفاق «الجمعة العظيمة» عام 1998، الذي أنهى «الاضطرابات» في أيرلندا الشمالية، نحو عامين من المفاوضات المباشرة، عقب سنوات من التمهيد والنقاشات التحضيرية. وبعد حرب أكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل، قضى هنري كيسنجر شهوراً يتنقل بين مصر وإسرائيل وسوريا لتقريب وجهات النظر بين دول خاضت حربين في أقل من ست سنوات. وقد صيغ مصطلح «الدبلوماسية المكوكية» لوصف نهجه المثابر.

أما الهدنة التي أنهت الحرب الكورية، فقد تطلبت 575 اجتماعاً على مدار عامين قبل إنجازها. وتؤكد هذه الأمثلة حاجة ترامب إلى تفويض فريق محترف من المفاوضين للتواصل مع طرفي الحرب بانتظام. ويمكن للوسطاء الأميركيين استخدام نموذج كيسنجر المكوكي، أو قيادة محادثات في دولة ثالثة مع وجود وفود روسية وأوكرانية بشكل دائم هناك. ولفترة من الوقت، ربما أشهر، سيحتاج ترامب نفسه إلى إفساح المجال للمفاوضين للتباحث. وقد يتدخل أحياناً لكسر الجمود، أو في نهاية العملية، لإبرام اتفاق. لكنه لا يستطيع إدارة يوم كامل من العملية الدبلوماسية بنفسه ساعة بساعة. وأدى إصرار ترامب على إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل فعلي وسريع إلى بعض النتائج المهمة. فقد غيّر نبرةَ الحوار في عواصم رئيسية، وبفضل مزجه بين الترغيب والترهيب بدأت سلسلة من المشاورات. ولم تعقد روسيا وأوكرانيا محادثات سلام منذ عام 2022، عقب العملية العسكرية، لكنهما التقيا بشكل مباشر ثلاث مرات العام الحالي. لم تؤدِ هذه الاجتماعات إلى تخفيف حدة الحرب، لكنها أسفرت عن تبادل أسرى على نطاق واسع.

ومع ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار بعيد المنال. وقد أوضح الرئيس بوتين أنه لن يتخلى عن ورقة الضغط التي يمنحها له استمرار القتال، فيما يُصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة وقف كامل لإطلاق النار قبل مناقشة اتفاق سلام دائم. وقد تنجح جهود دبلوماسية أميركية متجددة في كسر هذا الجمود، من خلال دفع الطرفين إلى وضع إطار اتفاق، أي وثيقة تحدد معالم التسوية النهائية. ومع وضوح اتجاه محادثات السلام، قد توافق موسكو على وقف إطلاق النار، مما يمهد الطريقَ لمفاوضات مفصلة. وكان هذا هو النهج الذي اتبع في محادثات الحكومة الكولومبية مع «القوات المسلحة الثورية» (فارك)، ففي عام 2012 وقّع الطرفان على اتفاق إطار من خمس صفحات إلى جانب وقف إطلاق النار. وبعد أربع سنوات إضافية من المفاوضات، توصلا إلى اتفاق نهائي من 323 صفحة. وبالطبع، من الممكن أن يعرقل الجانب الروسي أيَّ اتفاق حتى لو استثمرت إدارة ترامب جهداً دبلوماسياً شاملاً. لكننا لم نختبر هذا الاحتمال بعد. ويمكن القول إن المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تفشل، بل إنها لم تبدأ أصلاً على النحو الصحيح.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

*رئيس قسم سياسة روسيا وأوراسيا في مؤسسة «راند»

