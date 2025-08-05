دورة جديدة لجائزة خليفة التربوية

انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس لعملية التنمية المستدامة، وتجسيداً لرؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن إطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة للعام 2025 – 2026.

وتهدف هذه الجائزة المتميزة إلى تعزيز الدور الريادي للإمارات في المجال التربوي، ودعم الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الإمارات كمنارة للتميز الأكاديمي، على النحو الذي يسهم في تعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية، من خلال تحفيز الإبداع والابتكار في الممارسات التربوية والتعليمية، وتشجيع التميز المؤسسي والفردي في مختلف مجالات التعليم.

وتركّز الدورة الجديدة للجائزة على 10 مجالات رئيسية تتوزع على عدد من الفئات، تجسّد في مجملها رؤيةَ الجائزة في دعم التميز والإبداع التربوي على المستويات كافة، ومن أبرز هذه المجالات «الشخصية التربوية الاعتبارية»، وهي تُمنح تكريماً لشخصيات أسهمت بشكل بارز في خدمة مسيرة التعليم محلياً وعربياً، تقديراً لعطائها المؤثر وجهودها الريادية. كما تشمل مجالات الجائزة «التعليم العام»، والذي يتضمن فئتَي المعلم المبدع على المستويين المحلي والعربي، والأداء التعليمي المؤسسي الذي يسلط الضوءَ على المبادرات المؤسسية الرائدة. وفي إطار تعزيز الدمج التربوي والاجتماعي، تتضمن الجائزة مجال «أصحاب الهمم» بفئتين، إحداهما مخصصة للأفراد، والأخرى للمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات نوعية لهذه الفئة.

وتبرز أهمية هذه الدورة بالنظر إلى تزامن انطلاقها مع عدد من المبادرات الوطنية المتميزة في قطاع التعليم بمختلف مراحله، خاصةً فيما يتعلق بتدشين مبادرات وطنية للذكاء الاصطناعي، وتوظيف أدواته في مختلف المجالات التنموية وفي مقدمتها قطاع التعليم. كما يُعدُّ الذكاء الاصطناعي أحد الركائز الأساسية التي تعتمدها الجائزة في تقييم أعمال المرشحين والمفاضلة فيما بينها. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تلك الدورة ستضاعف من دور الذكاء الاصطناعي في دعم تميز ملفات المرشحين، حيث تركز المعايير المطروحة على ضرورة أن يتوفر في ملف المرشح توظيفه لأدوات الذكاء الاصطناعي وبيان الأثر الإيجابي الذي حققه المرشح من خلال تطبيق تقنيات تعليمية متطورة ساهمت في تحسين جودة العملية التعليمية.

والحاصل أن جائزة خليفة التربوية تعكس حرص دولة الإمارات على الاستفادة من جميع التجارب والخبرات العالمية، وبناء الشراكات وترسيخها والتعاون مع أصحاب التجارب الرائدة، في تقديم نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أساليبه وأدواته، ليكون مثالاً يحتذى في بناء الأجيال القادرة على ابتكار الحلول والأفكار التي تصب في خدمة المجتمع.

ومما لا شك فيه أن التحديات التي يواجهها العالَم اليوم تُبرز أهميةَ تطوير التعليم من أجل إعداد جيل قادر على استشراف المستقبل مؤمن بأهمية العلم ومنفتح على العالم وفخور ومتمسك بقيمه التي تربى عليها، ولهذا جعلت دولة الإمارات من تطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على تلقي المعرفة ركيزتين لمئوية الإمارات 2071، حيث يحتل التعليم وتطويره جزءاً مقدراً فيها لكونها رؤية تهدف إلى تجهيز الأجيال بالمعرفة من أجل مواكبة متغيرات العالم.

لقد كان التعليم ولا يزال في مقدمة أولويات أجندة العمل الوطني في دولة الإمارات، في ظل الإيمان المطلق بأنه الركيزة الأساسية لتحقيق عملية التنمية الشاملة، واستطاعت الإمارات تحقيق قفزات نوعية متتالية في هذا المجال، من خلال تبني البرامج النوعية لتحقيق تقدم مستمر، واستقطاب أفضل الخبرات العربية والأجنبية فضلاً عن ابتعاث نخبة من الطلاب إلى أفضل الجامعات العالمية مع الاهتمام المستمر بتطوير المناهج التعليمية لتواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر.

لقد خطت دولة الإمارات خطواتٍ ثابتةً ومتسارعةً تحددت فيها ملامحُ التنمية والتعليم والرفاه في ظل السعي الحثيث لتحقيق مستقبل مزدهر عنوانه اقتصاد معرفة قوي وعماده قدرات بشرية شابة لتحقيق طموح الإمارات إلى أن تكون أفضل دولة في العالم في كل المجالات.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.