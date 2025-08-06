نتنياهو يختار تجويع غزة

تظل المعاناة المستمرة من المجاعة التي اجتاحت قطاعَ غزة حيةً في الذاكرة الشخصية والجماعية لأجيال قادمة. المجاعة تترك أثرها أيضاً في الجسد، لا سيما لدى الأطفال الذين ينجون من سوء التغذية الحاد، والذين غالباً ما يعانون أضراراً جسديةً ونفسية تدوم مدى الحياة.

نحن الذين درسنا المجاعات لعقود طويلة نعرف العلامات المروعة التي تشير إلى اقتراب الانهيار الاجتماعي، أي عندما تبدأ الأواصر التي تربط المجتمعات بعضها ببعض في التمزق، وينهار النظام. في هذه اللحظة، يرتفع معدل الوفيات بشكل متسارع، ويصبح ترميم نسيج المجتمع أكثر صعوبةً. هذا الانهيار ينذر بالفوضى والصراع، والانحراف، ويغذي شعوراً يائساً قد يؤدي إلى ظهور موجات جديدة من الإرهاب. ويبدو أن غزة تقترب من هذه المرحلة الآن.

إنها كارثة كانت متوقعة، بل تم التحذير منها مراراً. فالتجويع يحتاج إلى وقت، ولا يمكن للسلطات أن تجوّع سكاناً بالصدفة. منذ مارس 2024، والهيئات الدولية تحذّر بشكل متكرر مِن أن غزة على حافة المجاعة. ومؤخراً، أصدرت مجموعة مدعومة من الأمم المتحدة إنذاراً جديداً يفيد بأن «أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالمجاعة بدأ يتحقق». لم تُتح الفرصةُ لخبراء الأمن الغذائي للوصول إلى البيانات اللازمة لإصدار حكم نهائي حول ما إذا كانت الظروف في غزة ترقى إلى المجاعة رسمياً. لكن في هذه المرحلة، فإن هذا التمييز بين مرحلة وأخرى لا يجدي نفعاً.

لا يزال بإمكان العاملين المخضرمين في المجال الإنساني إنقاذ غزة من الهاوية، إذا أُتيحت لهم الفرصة. لعدة أشهر، قَيدت إسرائيلُ تدفقَ المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع يوماً بعد آخر. كانت مخزونات الغذاء منخفضة بشكل كارثي منذ مارس، عندما فرضت إسرائيل حصاراً على القطاع.

وعندما خففت إسرائيلُ القيود جزئياً في مايو، بدأت بتشغيل نظام جديد لتوزيع المساعدات تحت إدارة مجموعة خاصة تُدعى «مؤسسة غزة الإنسانية»، مما أدى إلى تهميش وكالات الإغاثة التقليدية بشكل كبير. لقد تجاهل هذا النظامُ ظروفَ الأرض إلى حد يثير التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تتعمد بالفعل هندسة المجاعة في القطاع.

والمساعدات التي تقدمها «مؤسسة غزة الإنسانية» غير كافية من نواحٍ عدة، فصناديق الحصص الغذائية التي توزعها، بحسب اختصاصيي التغذية، غير متوازنة، وتفتقر للعناصر الغذائية الأساسية الضرورية للسكان الذين يعانون الجوع، وخاصة الأطفال. فالطفل المصاب بسوء تغذية حاد يحتاج إلى أغذية علاجية متخصصة مثل «بلمبي نَت»، وهو ما لا توفره المؤسسة. أما الحالات الأشد سوءاً فتحتاج رعايةً مركزةً في المستشفيات، وهي إمكانيات نادرة أو منعدمة في غزة. ولتحضير الطعام الموجود في تلك الصناديق، يحتاج الناس إلى وقود وماء نظيف، وكلاهما شحيحان في القطاع.

وحتى لو كانت المؤسسة تقدم مساعداتٍ كافيةً، فلا ضمان أنها ستصل إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها. فقد تم استبدال نحو 400 مركز توزيع كانت تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها بأربعة مراكز إطعام فقط، تقع بعيداً عن أماكن تجمع السكان، وتفتح أبوابَها لفترات قصيرة وبشكل غير منتظم. وللوصول إليها، يُضطر الناس للبقاء في مناطق قتال، تأهباً للاندفاع إليها فور فتحها، حيث قُتل العشرات برصاص الجنود الإسرائيليين أو في زحمة التدافع. وفي مايو، اقترحت الأمم المتحدة خطةً تشمل تدابيرَ رقابةً محكمةً على توزيع المساعدات، بما في ذلك شاحنات مختومة، وبضائع مزودة برموز الاستجابة السريعة QR، ومراقبين أمميين في كل نقطة عبور، وشاحنات مزودة بأنظمة تحديد المواقع العالمية تسلك طرقاً معتمدةً مسبقاً، إضافةً إلى تدقيقات منتظمة على متلقي المساعدات.

ما نراه اليوم في غزة، أي وجود أشخاص يائسون تُسرق منهم المساعدات وتُباع في السوق السوداء على يد عصابات أو عناصر من «حماس»، هو نتيجة متوقعة للنظام الذي أنشأته إسرائيل. فعندما ينهار النظام الاجتماعي أثناء المجاعة، فإن آخر مَن يتضور جوعاً هم مَن يحملون السلاح.

إنه لأمر لا يُغتفر أننا وصلنا إلى هذه النقطة. الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية ذات الخبرة جاهزة، وتمتلك الموارد والمهارات والخطط المجربة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية. لو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الليلة أن يحصل كل طفل فلسطيني في غزة على وجبة إفطار غداً، لكان ذلك ممكناً بلا شك.

لإنهاء المجاعة في غزة، يجب على إسرائيل أن تسمح للعاملين الإنسانيين بأداء عملهم، وأن تسهّل مرورَ قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة دون تفتيشات مرهقة وتأخيرات لا لزوم لها. وعليها أن تساعد في وضع إجراءات رقابية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وأن تدعم مستشفيات غزة في إنشاء وحدات رعاية مركزة للأطفال الذين يتضورون جوعاً على حافة الموت.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»



أليكس دي وال*

*المدير التنفيذي لـ «مؤسسة السلام العالمي» بجامعة تافتس

