إنسانية الإمارات.. تشرق في غزة

الإمارات دولة عاقلة، زينتها الصمت الفاعل، وهي لا تشغل نفسَها بالثرثرات الفارغة، ولا بالشعارات الجوفاء والخالية من جزالة العمل.. أفعالها قبل النطق بها، تلتفت إليها الأسماع احتراماً وتقديراً، لما لها من قوة ناعمة تعرف كيف تستخدمها في التوقيت الصحيح. هذه هي حقيقة الدور الإماراتي المشرّف والرائد في قطاع غزة، فلها هناك صفحات بيضاء تخط فيها كلَّ معاني حياة الإنسانية الحقة.

في مساحة ضيقة تضج بالصراعات بين المتحاربين والمتحزّبين لأفكار لا تروي عطش ظمآن ولا تسد رمقَ جائع.. بل تيارات تذهب بهم يمنةً ويسرةً، دون أن يجدوا منطقة وسطى تجمعهم، ولو من أجل العمل على إنهاء معاناة الأهل، بل غالباً ما تدفع نحو ما يؤدي إلى التأزيم بدل الانفراج والخروج من المحنة بأقل الخسائر في الأرواح الغالية، وإن تعلل البعضُ بأن الشعب الفلسطيني ولاد، ليقول ضمناً إن كثرةَ سقوط الضحايا من الفلسطينيين لا اعتبارَ لها عنده! في هذا الجو الملبد بغيوم الصراعات السياسية والمناكفات الآيديولوجية، تنجح الإمارات في نقل التركيز نحو يقظة الضمير الإنساني، بغيةَ العبور من خلالها نحو عالم بعيد عن شحنات المصالح السياسية والاعتبارات الأيديولوجية الضيقة، وسعياً للانطلاق إلى رحابة فعل الواجب الإنساني في ذاته كجزء من استراتيجية طويلة المدى.

والحديث هنا ليس عن الكم، وإنما عن جوهر العملية الإنسانية في حد ذاتها، وضمن قالب أخلاقي مناسب ورفيع المستوى. بعض وسائل التواصل الاجتماعي تبحث عن الأرقام وتقارن بين ما قدمته الدول، وهي عملية حسابية مليئة بالرسائل السلبية، لأن الموضوع أكبر من مجرد عدد الشاحنات التي تصل إلى غزة ومقارنتها بما قبل الأزمة، وهذا أسلوب غير دقيق ولا منطقي في الواقع الميداني هناك!

الإمارات أدركت مدى حاجة قطاع غزة وسكانه إلى جلب الماء والغذاء، وكذلك إلى الدواء الذي لا يقل عنهما أهميةً وضرورةً، ومن هذا المنطلق فهي تدعم القطاع الصحي في غزة بأزيد من 65 طناً من المستلزمات الطبية، قدمتها من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية. ولم تقم الإمارات بذلك في يوم من الأيام طمعاً في نيل شهادة دولية أو بغيةَ سماع ثناء من أحد على ما تقوم به، بل هي تعطي بمنطق الحق تعالى الذي يقول في محكم كتابه العزيز: «إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً». إن ما أنجزته وتنجزه الإمارات من أعمال إغاثية وإنسانية مهمة وكبيرة في قطاع غزة ولصالح سكانه، يعد بحق وساماً على صدرها، تتشرف به، ويُعلي مِن شأنها العالي، ويَرفع مِن قدرها الرفيع. الإمارات لا تتأخر أبداً عن المشاركة في أداء الدور الإنساني في كل بقاع العالم لما له جميعاً من حضور في ضميرها، كي تمد محتاجيه بجرعات محفزة للحياة بدل الوقوف على هامش الحياد والفرجة.

الإمارات تبني جسورَ التواصل والأمل بجسارة أخلاقية مشهودة، وتستخدم قواها الناعمةَ بصلابة إرادتها الصادقة. سياسة التجويع والتعطيش التي تُمارس في قطاع غزة لا تطبق لذاتها، بل لإهانة كرامة أهل القطاع، فهم الهدف، ومع العطاء الإنساني الكريم الذي تقدمه الإمارات تهب نفحات الأمل في خروج مشرّف من المهانة. الإنسانية في رؤية الإمارات روح معطاء، وليست حروفاً جامدة، وسطوراً تنطق بأسمى المعاني.. إنها فعل ميداني صادق على أرضية أخلاقية سليمة وصلبة في آن واحد. قد تنجح بعض الدول في امتحانات التنمية، لكنها قد تتردى في اختبارات الضمير الإنساني، وهنا تدرك الإمارات مكانتَها الرفيعة بين أمم العالم أجمع.

*كاتب إماراتي