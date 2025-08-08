جين لومسدن وابنتها ماكاني ناكاسوني، تمعنان النظر في الموقع الذي كان ينتصب فيه منزلهما قبل الحريق الهائل الذي عرفته مقاطعة سان ميغيل بولاية نيو مكسيكو الأميركية، في مايو الماضي، والذي قضى على مئات المنازل والمزارع فيها.

وبينما كانت لومسدن وابنتها تنتظران تدخلا فيدرالياً لصالح ضحايا الحرائق، أصدر الرئيس دونالد ترامب قانونَ السياسة المحلية الجديد الذي يتوقع أن تكون له آثارٌ واسعة النطاق في نيو مكسيكو المعتمِدة بشكل كبير على التمويل الفيدرالي. فهذه الولاية تعد ضمن أكبر المستفيدين من الأموال الفيدرالية من حيث نصيب الفرد، حيث تحصل على 3 دولارات مقابل كل دولار تُرسله كضرائب.

ويستفيد حوالي 39% من سكانها من برنامج «ميديكيد»، وهذا أحد أعلى المعدلات في البلاد، كما يحصل 23% منهم على مساعدات غذائية. ووفقاً للإدارة، فإن هذه الإعانات الضخمة غير ذات جدوى، ولذا فقد تبنّت القانونَ الجديد الذي يتضمن تحويلَ المزيد من التكاليف إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وهو ما يعني أن ولاياتٍ مثل نيو مكسيكو ستُضطر لتوفير مزيد من الأموال أو لفرض تخفيضاتٍ كبيرةً في الخدمات.

وهذا في الوقت الذي تُحذّر فيه حاكمة الولاية، ميشيل لوجان غريشام، وممثلوها في الكونغرس، وجميعهم «ديمقراطيون»، من أن نيو مكسيكو التي تعد مِن أفقر ولايات البلاد ستواجه صعوبةً بالغة في سد العجز. وتُقدّر الولاية أنها ستخسر 2.8 مليار دولار سنوياً من تمويل برنامج «ميديكيد»، وما يصل إلى 352 مليون دولار من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الذي يُساعد الأسر ذات الدخل المحدود على شراء مواد البِقالة، كما قد تُغلق ثمانية مستشفيات ريفية خلال 24 شهراً القادمة. ومن بين حوالي 22 ألف وظيفة حكومية في الولاية، تُموّل الحكومة الفيدرالية أكثر من ألفي وظيفة بالكامل، وتُموّل 3800 وظيفة إضافية جزئياً.

وعليه فإن عدداً قليلاً جداً من قطاعات الولاية سيبقى بمنأى عن التداعيات المتوقعة لقانون السياسة المحلية الجديد. بعد سنوات من الإنفاق الفيدرالي القوي في الولاية، يتوقع المشرعون «الجمهوريون» الذين يُمثلون أقليةً في برلمانها بمجلسيه، أن القانون الجديد سيساعد في الحد من الهدر وفي توفير بعض الإعفاءات الضريبية المهمة.. لكن من أين للومسدن وابنتها (ماكاني) بالمال اللازم لإعادة بناء بيتهما المحترق؟!

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

