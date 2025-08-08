حروب تجذب الاهتمامَ أكثر مِن أخرى!

بينما ينصب اهتمام وسائل الإعلام العالمية والاهتمام الدولي على الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة، تدور حرب أهلية أكثر دموية في السودان بعيداً عن الأضواء. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 ألف وفاة مباشرة قد وقعت نتيجةَ القتال منذ عام 2023، في حين تُعزى وفاة أكثر من 500 ألف رضيع إلى سوء التغذية. وبحلول أوائل عام 2025، تم تهجير أكثر من 12 مليون سوداني، مع تقديرات أخرى ترفع الرقم إلى 16 مليوناً. ويواجه ما لا يقل عن 25 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. ومع ذلك، لم تشهد الساحة العالمية سوى احتجاجاتٍ حاشدةٍ قليلة لإدانة ما يعتقد الكثيرون أنها حربٌ عبثيةٌ بدأتها فصائل من الجيش السوداني.

هذا الغياب للغضب العالمي ليس بالأمر المفاجئ أو غير المألوف. فهناك قائمة طويلة من الحروب التي أُطلق عليها وصف «المنسية» والتي اندلعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. مَن يتذكر حربَ «بيافرا» التي اندلعت بسبب نزاع على الأراضي في نيجيريا بين عامي 1967 و1970؟ أو الحرب الأهلية في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا بين عامي 1998 و2003 من أجل السيطرة على زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطي حالياً)، والتي شاركت فيها 9 دول أفريقية وأسفرت عن أكثر من 5 ملايين وفاة، معظمها نتيجة الأمراض والمجاعة؟ أما الحرب الأهلية في سريلانكا بين عامي 1983 و2009، وحرب الجزائر التي عُرفت باسم «العشرية السوداء» بين عامي 1991 و2002، وحرب تيجراي في إثيوبيا عام 2022.. إلخ، فكلها صارت طي النسيان، لأنها لم تشهد تدخلاً مباشراً من القوى الكبرى، ولم تكن الموارد الطبيعية الحيوية، مثل النفط أو الغاز أو المعادن الثمينة، عواملَ رئيسيةً فيها.

وفي أميركا الجنوبية، نادراً ما تُذكر الحرب الأهلية الكولومبية بين عامي 1948 و1958، والتي كانت مواجهة طويلة وشرسة أسفرت عن مقتل ما بين 200 و300 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أميركا الجنوبية لم تكن ساحة صراع رئيسية خلال الحرب الباردة. وعلى النقيض من ذلك، فإن حرب الفوكلاند القصيرة بين بريطانيا والأرجنتين في عام 1982، والتي تسببت في عدد قليل نسبياً من الضحايا، حظيت بتغطية إعلامية واسعة على المستوى الدولي، لأنها شملت حلفاء وشركاء مهمين للولايات المتحدة، التي دخلت الحرب في نهاية المطاف من خلال دعمها المباشر للقوة الاستكشافية البريطانية.

وهنا تكمن الإجابة عن سبب جذب بعض الحروب والصراعات اهتماماً أكبر من غيرها. فالأمر يرتبط بالأسئلة الاستراتيجية وتوازن القوى العالمي. وبالتالي، غالباً ما ترتبط حتى الصراعات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط بمسائل أمن الطاقة، خاصة إمدادات النفط للأسواق العالمية. وخلال الحرب الباردة، أقام الاتحاد السوفييتي علاقاتٍ عسكريةً وثيقة مع بعض الدول العربية، بما في ذلك العراق ومصر وسوريا، بينما كانت الولايات المتحدة ملتزمةً بأمن إسرائيل، ما جعل أي حرب عربية إسرائيلية تثير احتمال اندلاع صراع مباشر بين القوتين العظميين، بل وحتى حرب نووية.

وعندما غزا العراقُ الكويتَ في عام 1990، تحوّل الأمرُ على الفور إلى أزمة دولية بسبب التهديد المباشر لإمدادات النفط والمخاوف من امتلاك العراق برنامجاً للأسلحة النووية. وتم تشكيل تحالف استثنائي من الدول لتحرير الكويت عام 1991، شاركت فيه الولايات المتحدة ومعظم دول «الناتو»، بينما قدمت دول أخرى، مثل اليابان، دعماً مالياً حيوياً، بل إن الاتحاد السوفييتي نفسه صوّت في الأمم المتحدة لصالح استخدام القوة.

ولعل التطور الأهم في السنوات الأخيرة هو قدرة الدول «المنسية»، أو التي كانت تُعتبر مهمّشة أو على هيئة جماعة فقط، على لفت انتباه العالم نحو حروبها، وذلك من خلال استخدامها صواريخَ وطائرات مسيَّرة، رخيصة الثمن، لتهديد منشآت حيوية وخطوط ملاحة تنقل منتجات ذات أهمية صناعية عالمية. وتُعد جماعة «الحوثي» في اليمن مثالاً على ذلك. فقد بدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2011، واقتصر الدور الدولي في البداية على عمليات جوية نفذها التحالف الداعم للشرعية، لكن منذ عام 2023، حيث بدأ «الحوثيون» في مهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، أصبحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء أطلسيون آخرون أطرافاً مباشرةً في الصراع، وشنّوا هجمات ضد «الحوثيين». ولا تزال هذه الحرب دون حل حتى الآن، لكنها لم تعد «منسية»

جيفري كمب*

*مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست»