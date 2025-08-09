النموذج الإماراتي.. سياسات ورؤى

السلم والسلام والاستقرار والتعاون ممكنات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل.. بهذه الكلمات التي تختصر الكثير من قضايا الاستدامة على صعيد بناء الدول المعاصرة وتطوير المجتمعات وإدارة الأوضاع والظروف والمراحل الحالية، صرّح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فكانت كلماته معبّرةً وذات دلالة عميقة في أكثر من اتجاه وعلى صعُد مختلفة.

إن دعوة سموه، والمتمثلة في ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لترسيخ قيم السلم والسلام والاستقرار والتعاون العالمي، تمثل لبنةً بالغةَ الأهمية من أجل وضع أساس بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل. إنها دعوة واعية ونيرة وذات أهمية غير عادية، وذلك لأنها تقدم للبشرية والمجتمع الدولي أساساً متيناً إذا ما تحقق فسوف يتكفل بتخطي كثير من المشكلات والتحديات، سواء الحالية منها أو المتوقعة في مراحل قادمة، أي التي يفترض أن يستعد لها العالمُ، بدلاً من انتظار وقوعها كما يحدث في كل المواقف السلبية. إن الاستعداد للتحديات اليوم أفضل بكثير من انتظار حدوثها غداً، كما وقع في العديد من الحالات التي واجهها ويواجهها العالَمُ، وعلى رأسها تحديات أمن الطاقة، ونقص الغذاء، وتضاؤل الموارد الأساسية، وتفاقم ظاهرة التغير المناخي.. إلخ، وذلك لضمان تجنب تداعياتها السلبية وعدم الاضطرار فيما بعد لدفع تكلفتها المادية والبشرية باهظة الثمن.

ومن المرئيات المهمة، في هذا المجال أيضاً، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قول سموه بأن العالَمَ اليومَ يمر بمرحلة حاسمة في مجال العمل المناخي، مما يستلزم قيامَ المجتمع الدولي بإجراءات جادة لحماية كوكب الأرض، وإلا فسوف تواجه البشرية مستقبلاً غير مبشر، لما سيحمله من صعاب وتحديات.

وتأكيداً لمواقف ومرئيات سموه، نجد أن الإمارات كانت دائماً من الدول المبادِرة في التحسب للمستقبل وتحدياته، حيث تبنّت سياسات الاستدامة ومكافحة التغير المناخي. كما أن جهودَها مشهودة من أجل تحقيق مسار تنموي منخفض الانبعاثات، تجسيداً للحفاظ على البيئة والموارد كمحدِّد أساسي في سياسة الدولة على أكثر من صعيد.

إن الجهود المبذولة والإنجازات المتحققة تثبت يوماً بعد آخر حكمةَ السياسة التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصوابيتَها ونجاعتَها في إدارة شؤون الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، سعياً إلى تحقيق أهداف الخمسين عاماً الثانية بكل نجاح واقتدار. وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية، بما يحيطها من معطيات وظروف إقليمية تطبعها مجموعة من الأحداث المتسارعة والمواقف المتغيرة، مما يستدعي الوقوف على أفضل السياسات العامة والرؤى الاستراتيجية التي تحقق الخير العميم وتضمنه للجميع، أي النموذج الإماراتي.

د. عيسى العميري*

*كاتب كويتي