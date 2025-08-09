في مطار سيون غرب سويسرا يحاول الطيار السويسري رافائيل دوميان الوصول إلي رقم قياسي جديد عبر التحليق على ارتفاع 10000 متراً على متن طائرة تعمل بالطاقة الشمسية من طراز SolarStratos. الطائرة يبلغ وزنها 650 كليو جراماً ومجهزة بـ 22 متراً مربعاً من الألواح الشمسية ممتدة على أجنحة الطائرة التي يبلغ طول جناحيها 24.8 متر. دوميان البالغ من العمر 53 عاماً يطمح للتحليق على ارتفاع 10 آلاف متر ليحاكي الارتفاعات التي تصل إليها الطائرات المدنية العادية، لكن الرحلة تستغرق 5 ساعات على الأقل. الطائرة التي يحلق بها دوميان مصنوعة من ألياف الكربون، والرقم القياسي المسجل حتى الآن للتحليق بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية بلغ 9235 متراً وتم تحقيق هذا الرقم عام 2010 بواسطة الطيار السويسري أندريه بورشبيرج. دوميان الذي يعتبر نفسه من حماة المناخ، وصف مهمته بالصعبة، وأنه اكتشف أنها ليست سهلة كما كان يتوقع. (الصورة من أ ف ب)