التحولات الأوروبية تجاه إسرائيل وصدى التصعيد في غزة

تعيش الساحة السياسية الأوروبية تحوّلاً لافتاً في مواقفها تجاه إسرائيل، تحوّلاً لم يعد يقتصر على الخطاب الدبلوماسي أو التصريحات الإعلامية، بل ترجم نفسه إلى إجراءات عملية تمس العلاقة المباشرة بين الجانبين. فمنذ منتصف عام 2024، شهدنا دولاً أوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعترف رسمياً بدولة فلسطين، خطوة كانت بمثابة كسر للإجماع التقليدي الذي كان يميل إلى دعم إسرائيل أو على الأقل تجنّب انتقادها بشكل مباشر. ثم جاءت التطورات الأخيرة لتدفع بهذا التحوّل إلى مستوى جديد من الجدية.

ألمانيا، التي طالما عُرفت بموقفها التاريخي الداعم لإسرائيل، أعلنت في أغسطس 2025 تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بغزة. هذه الخطوة اعتبرها كثيرون نقطة انعطاف، ليس فقط بسبب ثقل ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لما تحمله من رسالة سياسية بأن الصبر الأوروبي على السياسة الإسرائيلية بدأ ينفد. سلوفينيا سبقتها في يونيو الماضي بقرار وقف استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى إسرائيل، بينما فرضت بريطانيا ودول أخرى عقوبات على وزراء إسرائيليين من التيار اليميني المتشدد، بينهم إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

هذا التحوّل لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وإنسانية. فالحرب المستمرة على غزة خلّفت أعداداً هائلة من الضحايا، ودفعت الأوضاع الإنسانية إلى حافة الانهيار. تقارير أممية ومنظمات حقوقية اتهمت إسرائيل باستخدام الحصار والمجاعة كوسائل ضغط عسكري، وهو ما وضع الحكومات الأوروبية أمام ضغط أخلاقي وسياسي من الرأي العام، الذي أظهر في استطلاعات متعددة تراجعاً في دعم إسرائيل وتصاعداً في التعاطف مع الفلسطينيين. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يرفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، كان استمرار الصمت أو الاكتفاء بالتصريحات يعني مزيداً من التآكل في المصداقية الدولية.

في هذا السياق المضطرب، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو في 4 أغسطس 2025 نيتها احتلال غزة بشكل كامل، بما في ذلك مدينة غزة، مبررة القرار بضرورة «هزيمة حماس» وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. الإعلان أثار موجة انتقادات واسعة من قادة عالميين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني، كما دفعت الأمم المتحدة إلى التحذير من كارثة إنسانية جديدة. داخلياً، لم يكن الإجماع كاملاً، فقد أبدت بعض القيادات العسكرية الإسرائيلية وعائلات الرهائن معارضة شديدة للخطة، معتبرة أنها قد تعرض حياة المحتجزين للخطر.

رد الفعل الأوروبي على خطة الاحتلال كان سريعاً، مع تزايد الأصوات التي ترى في استمرار الحرب وتوسيع العمليات تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ودليلاً على غياب أي استراتيجية إسرائيلية لما بعد السيطرة العسكرية. تقارير مراكز أبحاث دولية، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، حذرت من أن احتلال غزة دون خطة سياسية وإدارية واضحة سيؤدي إلى تصاعد المقاومة المسلحة، وربما إلى نشوء شبكات إجرامية أكثر تطرفاً، ما يعني دخول إسرائيل في حلقة صراع لا تنتهي.

العوامل التي دفعت أوروبا إلى تغيير موقفها متعددة. أولها العامل الإنساني، إذ لم تعد صور الدمار والمجاعات في غزة مجرّد مشاهد بعيدة، بل باتت حاضرة بقوة في الإعلام والرأي العام، ما جعل الحكومات الأوروبية تحت ضغط داخلي متزايد لاتخاذ مواقف ملموسة. ثانيها العامل القيمي، إذ تضررت صورة الاتحاد الأوروبي كمدافع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة بعد اتهامات بازدواجية المعايير بين مواقفه من أوكرانيا ومواقفه من فلسطين. ثالثها العامل السياسي الداخلي، حيث تجد بعض الحكومات الأوروبية نفسها أمام معارضة شعبية متنامية لأي دعم غير مشروط لإسرائيل.

أما في الجانب الإسرائيلي، فإن توجه الحكومة نحو التصعيد يعكس مزيجاً من الحسابات الأمنية والسياسية. من الناحية الأمنية، ترى القيادة أن القضاء على «حماس» يتطلب السيطرة الميدانية المباشرة على غزة. ومن الناحية السياسية، يسعى اليمين المتطرف الحاكم إلى تعزيز قاعدته الانتخابية عبر خطاب القوة والحسم، حتى لو كان الثمن عزلة دولية أكبر.

المستقبل يحمل عدة سيناريوهات محتملة. إذا استمر الضغط الأوروبي وتصاعد ليشمل مزيداً من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، فقد تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى تعديل سياساتها أو الدخول في مفاوضات تحت رعاية دولية. في المقابل، إذا مضت إسرائيل في خطتها لاحتلال غزة دون اكتراث بالموقف الدولي، فإن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى دورة جديدة من العنف والمواجهات، مع ما يحمله ذلك من تكاليف بشرية واقتصادية وسياسية طويلة الأمد. هناك أيضاً احتمال أن تدفع الضغوط مجتمعة نحو مبادرة دولية لفرض وقف إطلاق نار، وربما نحو إطلاق عملية سياسية جادة، لكن ذلك يتطلب إرادة من الأطراف الفاعلة وقدرة على تجاوز الحسابات الضيقة.

في كل الأحوال، يبدو أن مرحلة الدعم الأوروبي غير المشروط لإسرائيل تقترب من نهايتها، وأن لغة المصالح والمبادئ بدأت تأخذ منحى جديداً في السياسة الأوروبية. ومع استمرار الحرب على غزة وتزايد التداعيات الإنسانية، فإن المشهد السياسي مرشح لمزيد من الانقسام داخل أوروبا، ولمزيد من التوتر في علاقاتها مع إسرائيل، في وقت يحتاج فيه الطرفان إلى حلول سياسية أكثر من حاجتهما إلى جولات جديدة من التصعيد.

