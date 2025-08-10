تمكين الشباب ركيزة لبناء المستقبل المستدام

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي غداً الاحتفالَ بـ «اليوم الدولي للشباب»، حيث يصادف الـ 12 أغسطس من كل عام، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم الحيوي في بناء مستقبل أكثر استدامة. ولا تُعدُّ هذه المناسبة مجرد حدث رمزي، بل فرصة لتجديد الالتزام الوطني تجاه فئة تمثل القلب النابض لأي مشروع تنموي حقيقي، فالشباب هم ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنموية الإماراتية، ومصدرٌ رئيسيٌ للطاقة والإبداع، ومساهمون فاعلون في صياغة مستقبل الدولة.وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، باتت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في دعم الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار، وتحقيق التوازن بين الطموح الوطني ومتطلبات التنمية البشرية. وقد شكّل تمكين الشباب عنصراً جوهريّاً في «رؤية الإمارات 2021» وأجندتها الوطنية، التي هدفت إلى بناء مجتمع متماسك ومتسامح، يتمتع أفرادُه، وخاصة الشباب، بفرص متكافئة للنمو والمشاركة الفاعلة.

وتُواصل الدولةُ هذا النهجَ الطموحَ من خلال «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب كشركاء أساسيين في قيادة مسيرة الدولة نحو الريادة العالمية، في حين تُرسي «مئوية الإمارات 2071» الأسس لبناء جيل قادر على استشراف المستقبل، وقيادة قطاعات الاقتصاد المعرفي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استدامة التنمية وريادة الدولة عالمياً على المدى الطويل.وقد تبنّت دولة الإمارات سياسات ومبادرات نوعية تعكس التزامَها الراسخ بتمكين الشباب، من خلال توفير البيئة الداعمة والممكِّنة لقدراتهم، وتطوير مهاراتهم القيادية والعلمية والتقنية. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إشراك الشباب في رسم السياسات المستقبلية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للتحديات المستقبلية. وقد أثمر هذا النهج تأسيس «المؤسسة الاتحادية للشباب»، وإنشاء «مجالس الشباب» على المستويين الاتحادي والمحلي، مما ساهم في تحويل الشباب من فئة مستهدفة إلى فئة شريكة في صناعة القرار.

وواصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كدولة داعمة للشباب، من خلال الاستثمار في التعليم والابتكار وريادة الأعمال. وقد أثبت الشباب الإماراتي كفاءة استثنائية في مواجهة التحديات المعاصرة، عبر مشاركتهم الفاعلة في القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا والبيئة والطاقة والاستدامة. كما أطلقت الدولة «الاستراتيجية الوطنية للشباب» التي ترتكز على تطوير القدرات، وتوفير الفرص، وبناء الشخصية، وتمكين الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفي عام 2016، تم تعيين وزيرة دولة لشؤون الشباب، في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، تعكس إيمانَ القيادة بأهمية الاستماع لصوت الشباب وإشراكهم في إدارة شؤون الدولة. كما تم إنشاء «مركز الشباب العربي» الذي يهدف إلى تمكين الشباب العربي وتنشئة جيل من القيادات العربية الشابة القادرة على بناء مستقبل أفضل للعالم العربي، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل «حكومة الشباب العالمية»، و«مسرعات تمكين الشباب». وعلى الصعيد الدولي، تواصل الإمارات تعاونَها مع المنظمات العالمية المعنية بالشباب والتنمية المستدامة، وتسعى إلى تبادل الخبرات وتقديم الدعم للدول الأخرى، خاصة في مجالات بناء القدرات وتطوير المهارات. وقد أسهمت الإمارات بشكل نشط في فعاليات الأمم المتحدة الخاصة بالشباب، وفي مبادرات مثل «منتدى الشباب العالمي»، و«المجلس الاستشاري للشباب التابع للأمم المتحدة»، مما يعكس دورَها الريادي على الساحة الدولية في تمكين الأجيال الجديدة.

من خلال هذه الرؤية المتكاملة، تؤكد الإمارات أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي تُبنى عليها الطموحات الوطنية. ويُجسّد هذا التوجه التزام الدولة ببناء مستقبل مستدام، يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويمنح الشباب الدور القيادي في دفع عجلة التنمية. كما تواصل الدولة العمل على تحسين جودة حياة الشباب، من خلال مبادرات تركز على تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير بيئة حاضنة لطموحاتهم وأفكارهم.

وأخيراً، فإن التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب يعكس رؤيةً شاملةً تؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في الإنسان. وتبقى الإمارات نموذجاً يحتذى به في تعزيز مشاركة الشباب في التنمية، بما يضمن استدامةَ التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المستويين المحلي والدولي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.