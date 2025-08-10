تداعيات السيطرة الإسرائيلية العسكرية على غزة

ثمة تساؤلات يطرحها القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع للسيطرة العسكرية والأمنية على القطاع بالكامل، منها ما يتعلق بالأهداف من تصعيد العمليات العسكرية في القطاع المحاصر والمدمر، خاصة أن المخطط يشمل، كسيناريو يلوح في الأفق، تهجيرَ السكان بدفعهم جنوباً، وتشجيعهم على الخروج من القطاع، ونزع سلاح حركة «حماس»، وإعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتاً، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع «حماس» ولا السلطة الفلسطينية.

ويُواجَه هذا السيناريو بانتقادات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كونه في اعتبارها هو الخيار الأكثر تكلفة، وهناك بدائل أكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف، لدرجة أن رئيس الأركان، إيال زامير، وصف خطةَ السيطرة على غزة بـ «الفخ الاستراتيجي»، لأنها ستنهك الجيش لسنوات، وتُعرِّض حياة الأسرى للخطر، مع نقص القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، في حين أن التقدم في السيطرة على القطاع يحتاج إلى فِرق عسكرية تضم آلافَ الجنود. وتتمثل البدائل في السيطرة على محاور جديدة، وليس التوسع في القطاع ككل.

وبالرغم من أن الأمم المتحدة تُقدر أن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية بالفعل، أو تخضع لأوامر إخلاء، فإنها تحذر من كارثية الخطة الإسرائيلية، وكذلك شاركتها التوجهَ نفسَه دولٌ عربية وأوروبية، منها ألمانيا التي قررت إجراء مراجعة شاملة لسياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وقد يحد الضغط الدولي من خطة تل أبيب نحو السيطرة الكاملة على غزة، حال الضغط العملي، لا سيما من الولايات المتحدة، وهو ما لا تظهر معالمه حتى الآن، إذ إنها لم ترفض هذه الخطة، وتطلق يدَ إسرائيل في الحركة بدعوى الحفاظ على أمنها.

إن تداعيات قرار تل أبيب السيطرةَ الكاملة على «غزة الإنسانية» خطيرة، أبرزها التهجير الواسع، وانهيار الخدمات الأساسية، مع خسائر مدنية مرتفعة، إضافة إلى أن السيطرة على القطاع ستواجه صعوبات. كما أن احتمالات تمكُّن الجيش الإسرائيلي من إقامة إدارة عسكرية فاعلة، وإضعاف حركة «حماس» بغزة ليست مضمونة، مع وجود أفراد وقوات الجيش كهدف للفصائل الفلسطينية في القطاع. وتعني خطة إسرائيل، بشكل من الأشكال، إطالةَ الغموض في مستقبل الفلسطينيين على المستوى الإنساني، أو الإداري والأمني، فالحرب لن تنتهي قريباً، مع فشل كل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من 22 شهراً، والانحياز للفعل العسكري بحثاً عن حل في غزة.

وكما أن الجيش الإسرائيلي سيضغط على سكان القطاع والفصائل الفلسطينية، لكنه سيكون هدفاً سهلاً لهم، وهو ما كان سبباً في خروج إسرائيل من القطاع عام 2005، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، خطةً أحاديةَ الجانب لـ «فك الارتباط»، بهدف إعادة تموضع إسرائيل خارجَ قطاع غزة، بعد وجود عسكري دام قرابةَ 38 عاماً.

إن تنفيذ خطة نتنياهو لسيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يرتبط بعوامل سياسية تتعلق برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيادة البلاد لفترة أطول، ومحاولة تطبيق ما تسميه إسرائيل خطة «الهجرة الطوعية» من غزة، وهو ما سيعني بالضرورة أننا سنكون إزاء واقع إقليمي غير مستقر، وسيناريوهات إنسانية وسياسية، وحتى عسكرية، بالغة الخطورة. ويمكن الحد من هذه الخطة الكارثية بممارسة مزيد من الضغط الإقليمي والدولي، والعمل الجاد نحو إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.



*باحث - مركز تريندز للبحوث والاستشارات