فِرق من عمال الإنقاذ، تستخدم المجارفَ اليدويةَ وحفاراً ميكانيكياً صغيراً، في جهودها من أجل إزالة الطين والوحل المتراكمين في الشوارع، عقب هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات مفاجئة في قرية شينغلونغشان بمقاطعة يوتشونغ الصينية. وكغيرها من بلدان العالم الأخرى، تتعرض الصين لتقلبات جوية متطرفة، من أمطار طوفانية وفيضانات وسيول ومواسم جفاف وحرائق غابات.. في ما يُعتقَد أنه مؤشرات على ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها البيئية المتزايدة. وتعد الصين من الدول الصناعية الكبرى المساهمة بحصص كبيرة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والذي يعد المسؤول الرئيسي عن التغير المناخي. لكن الصين تعمل بلا توقف من أجل تقليل انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون، حيث أخدت تتخلى عن محطات الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، كما قطعت أشواطاً كبيرة في الاعتماد على الطاقة النظيفة وفي تطوير تقنياتها الخضراء، حيث باتت أكبر منتج في العالم لألواح الطاقة الشمسية وبطارياتها، كما تعد اليوم المصنِّع الأول عالمياً للسيارات الكهربائية التي تجسد أحدَ الرهانات المهمة في الحفاظ على البيئة وفي إنقاذ الكوكب الأزرق من خطر التلوث الكربوني. ويترقب العالَمُ، بكثير من الأمل والثقة، جهودَ الصين في مجال تقنيات الطاقة البديلة، وما تقوم به من تطوير لنظم توليد الطاقة من الرياح والمياه وأشعة الشمس، علاوة على ريادتها المتواصلة في إنتاج وصناعة البطاريات الكهربائية، حيث يعتمد الجزءُ الأكبر من العالم في هذا المجال على نجاحاتها المشهودة. ولم تأت هذه النجاحات مدفوعةً بعوامل السوق وحدها، وإنما أيضاً بوعي بيئي متزايد في الصين، وغيرها من بلدان العالم، وهو وعي مِن شأن ظواهر التطرف المناخي أن تشحذه أكثر فأكثر، بما ينعكس إيجاباً لصالح التعجيل بإيجاد اقتصادات مستديمة صديقة للبيئة في عالم بلا تحديات مناخية! (الصورة من «رويترز»)