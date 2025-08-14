في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية تنهمك الممرضة ليزلي حمادة في العمل مع مؤسسة «سيركل ذا سيتي» الخيرية، وترصد المشكلات الصحية التي يعاني منها مريض متشرد في موقف للسيارات.. خطوة عملية ضمن جهود المؤسسة التي دأبت طوال عشرين عاماً على مد يد العون للمشردين وتقديم الرعاية الصحية لهم، في إطار رؤية لدعم هذه الفئة بدأت من مقاطعة ماريكوبا. ليزلي التي ترغب في مساعدة المشردين منذ أن كانت طفلة صغيرة، تلعب الآن دوراً إيجابياً لمساعدة المشردين وحمايتهم من تداعيات حرارة الصيف.

الدور الخيري الذي تقدمه «سيركل ذا سيتي» يزداد أهمية في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب المدينة وتهدد صحة سكانها وبخاصة المشردين ممن لا يحصلون على الرعاية اللازمة ويعانون جراء ارتفاع درجة الحرارة. يتأثر الجميع، وخاصة من يفتقرون إلى المأوى بارتفاع درجات الحرارة، ولنقص الإمكانيات يتعرضون بشدة للجفاف وضربات الشمس، ويصبحون أكثر عرضة للحروق جراء النوم على الأرصفة الساخنة، ويصاب بعضهم بأمراض الكلى. والتهابات جراء العرق الشديد.

ويبدو أن فينيكس أصبحت خلال هذا الصيف، المدينة الأكثر سخونة في الولايات المتحدة، الحرارة ارتفعت لمعدلات غير مسبوقة بلغت 43 درجة مئوية، مما يجعل مساعدة المشردين أكثر إلحاحاً من ذي قبل، وتتحكم الحرارة الشديدة في توقيتات حصول المشردين على الدعم، حيث تضطر أطقم تقديم المساعدة إلى العمل أثناء ساعات الصباح الأولى هرباً من ساعات الظهيرة.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)