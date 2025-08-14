السياحة البينية رافعة اقتصادية لدول الخليج

أصبحت السياحة الخليجية رافداً مهماً لتعزيز نمو اقتصادات الدول الست، خاصة وأنها تمتلك مقومات الازدهار، لاسيما السياحة العائلية. وبدت دول الخليج أكثر جاهزية لتدشين محفزات إجرائية ومؤسسية لتشجيع السياحة،، من أهمها التأشيرة السياحية الخليجية التي تعكس استراتيجية خليجية تروم تعزيز التكامل الخليجي، في ظل متغيرات عالمية، حيث تسعى هذه الدول لتسهيل حركة السياح بين دول المجلس وتشجيع السياحة البينية، ومن ثم الترويج لدول الخليج كوجهة سياحية أكثر جاذبية.

ولدينا في الإمارات مدن جاذبة للسياحة وتحقق أرقاماً قياسية في عدد الزوار، ونمواً سنوياً في الوجهات السياحية، وأعتقد أن دول المجلس تشهد طفرة في السياحة تعززها البنى التحتية المتطورة وخطط التنمية الواعدة.

على سبيل المثال تأتي منطقة صلالة كوجهة سياحية مميزة للداخل الخليجي، فهي محضن آمن للأسر والعوائل، المكان قطعة من جنة الدنيا وزينتها والزمان مناسب بعد أن أغلقت المدارس أبوابها، والمدة الممتدة لثلاثة أشهر متتالية، ابتداء من شهر يوليو من كل عام إلى شهر سبتمبر، هبة إلهية تستحق الشكر.زرت صلالة مرات عديدة، كنت شاهداً على تطورها التدريجي، وهو نهج متبع في مجال التنمية منذ تأسيس السلطنة. لا بد أن ندرك بأن نمط الاقتصاد الذي يُحيي هذه المدينة في جنة الأرض موسمي بالدرجة الأولى، ولو رجعنا إلى الوراء كثيراً في جميع العصور، سوف نجد بأن الاقتصاد في الدول التي نشأت خلال القرون الماضية، كان موسمياً وفق ما ذهب إليه عالم الاقتصاد الشهير «آدم سميث».

لقد بدأت بعض الأسر الإماراتية بشراء فلل وأراض من أجل قضاء معظم موسم خريف صلالة، بدل اللجوء إلى تأجير المنازل والشقق السكنية والفندقية، وكان لنا شرف الالتقاء ببعضها، بعد سنوات طويلة، والسمر معها في ضيافتها الكريمة مع أسر عُمانية جالت في خواطرها ذكريات عبقة ومواقف فريدة تنم عن رابطة كريمة تقوي النسيج الاجتماعي الخليجي في جو من المحبة وحرارة اللقاء.

وفي أثناء تجوالنا في حدائق صلالة وربوعها، وردنا خبر عاجل عن صندوق أبوظبي للتنمية يطلق مشروعاً سياحياً متكاملاً بقيمة 80 مليون ريال عُماني، يشمل إنشاء منتجع فاخر وتطوير وبناء مرسى سياحي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسلطنة نمواً متسارعاً، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال آخر 12 عاماً إلى 431 مليار درهم، وبنمو بلغ 473% العام الماضي 2024، مقارنة بالعام 2010. وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم. فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية، في المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

أما مشروع مدينة صلالة المستقبلية في القريب العاجل، فهو عبارة عن أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من 50 ألف نسمة، 6 كم شاطئ عام، 1250 غرفة فندقية.

وبالعودة إلى الإحصاءات الرسمية لعام 2024، بلغ عدد زوار خريف ظفار منذ بداية الموسم وحتى نهاية أغسطس 2024م نحو مليون و6 آلاف و635 زائراً بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي من عام 2023م البالغ 924 ألفاً و127 زائراً. فيما بلغ عدد الزوار من دول مجلس التعاون 171 ألفاً و762 زائراً مقارنة بـ 156 ألفاً و953 زائراً خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

السياحة البينية رافعة اقتصادية مهمة لدول الخليج، وجزء من التكامل الذي ينبغي الاستمرار فيه لصالح الجميع. وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن دول المجلس استقبلت 68.1 مليون سائح في عام 2023، وحققت إيرادات سياحية قياسية بلغت 110.4 مليار دولار.

*كاتب إماراتي

