إسبانيا..نموذج فريد في سياسات الهجرة

يُعدّ نهج الحكومة الإنساني والبراجماتي تجاه الهجرة مثالاً يُحتذى به. تعيش إسبانيا اليوم حالة مميزة تخالف الاتجاهات السياسية السائدة في الغرب. فقد اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، ورفضت مطلب الرئيس ترامب بزيادة إنفاق أعضاء الناتو الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما عززت برامج التنوع والمساواة والشمول (D.E.I). لكن لا يوجد مثال أوضح على تفرّد إسبانيا في نهجها من ملف الهجرة. ففي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الديمقراطيات الغربية منع دخول المهاجرين، ترحب إسبانيا بهم بجرأة. التفاصيل لافتة للنظر. ففي مايو الماضي، دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ سهّلت حصول المهاجرين على تصاريح الإقامة والعمل، وبدأ البرلمان الإسباني مناقشة مشروع قانون يمنح العفو للمهاجرين غير الشرعيين.

يمكن لهذه الإصلاحات أن تفتح الطريق للحصول على الجنسية الإسبانية لأكثر من مليون شخص، معظمهم جزء من موجة هجرة تاريخية جلبت إلى إسبانيا بين عامي 2021 و2023 ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص ولدوا خارج الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الطلب على الأيدي العاملة له دور في ذلك، فمثل كثير من الديمقراطيات الغربية، تحتاج إسبانيا إلى مزيد من السكان. في العام الماضي، بلغ معدل المواليد الوطني 1.4، (وهي نسبة الولادة لكل 1000 نسمة خلال سنة) وهو ثاني أدنى معدل في الاتحاد الأوروبي، وبعيداً عن معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على مستوى سكان يقارب 48 مليون نسمة. إسبانيا تملك اقتصاداً كبيراً – هو الرابع على مستوى الاتحاد الأوروبي – يعتمد بشكل كبير على صناعة السياحة والسفر التي توفر وظائف لا يرغب معظم الإسبان في شغلها.

لكن بخلاف الدول الأخرى، فإن رد الفعل المعارض كان ضعيفاً بشكل ملحوظ. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض هذه الإجراءات المؤيدة للمهاجرين جاءت من المجتمع نفسه. فالدعوة إلى العفو عن المهاجرين غير الموثقين لم تصدر عن الحكومة، بل جاءت، وهذا أمر لافت، من التماس شعبي جمع 600 ألف توقيع، وحظي بتأييد 900 منظمة غير حكومية ومجموعات أعمال وحتى مؤتمر الأساقفة الإسباني. وقد صممت الحكومة، بدورها، نهجاً إنسانياً وعملياِ، مقدّمة بذلك نموذجاً يُحتذى به للدول الأخرى. هناك، بالطبع، أسباب إسبانية خاصة لهذا الاستثناء. فبسبب إمبراطوريتها الاستعمارية الواسعة، كانت إسبانيا على مدى قرون دولة مصدّرة للبشر. وخلال الحرب الأهلية الإسبانية وفترة الديكتاتورية التي استمرت أربعة عقود بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، اضطر نحو مليوني شخص لمغادرة البلاد هرباً من المجاعة والعنف والقمع السياسي. وحتى سبعينيات القرن الماضي، كانت إسبانيا توفّر عمالة مهاجرة للمزارع والمصانع في جميع أنحاء أوروبا.

وبعد الأزمة المالية عام 2008، التي رفعت معدل البطالة إلى 25%، غادر الآلاف من المهنيين إسبانيا بحثاً عن عمل في الخارج. هذا التاريخ الغني والمعقد يساعد على تفسير مستوى التسامح المرتفع نسبياً مع الهجرة بين الإسبان. ففي عام 2019، أظهر استطلاع لمركز «بيو» أن إسبانيا تمتلك، بفارق كبير، أكثر المواقف إيجابية تجاه المهاجرين في أوروبا. ولم يكن هذا استثناءً، إذ أظهرت دراسة في 2021 لنتائج استطلاعات تعود إلى نحو 30 عاماً أن «إسبانيا حافظت باستمرار على مواقف أكثر انفتاحاً تجاه الهجرة من المتوسط الأوروبي، مع رفض أقل وتقدير أكبر لمساهماتها في المجتمع والاقتصاد». كما أن الهوية الوطنية المجزأة لإسبانيا عامل مهم آخر. فقوة النزعات القومية الإقليمية في مناطق مثل كاتالونيا، وإقليم الباسك، وجاليسيا تجعل من الصعب على السياسيين اليمينيين المتشددين تعبئة الرأي العام ضد الهجرة من خلال الخطاب القومي أو الحجج المعادية للأجانب.

وبالتالي، فإن نسخة إسبانية من شعار «فرنسا للفرنسيين» الذي تتبناه مارين لوبان في حزب التجمع الوطني، ستكون أمراً عبثياً. ولم يدخل حزب مناهض للهجرة بشكل صريح، وهو حزب «فوكس» اليميني المتطرف، البرلمان الإسباني إلا في عام 2019. لكن في نهاية المطاف، تدين سياسات الهجرة الإسبانية بالفضل الأكبر لحكومة رئيس الوزراء «بيدرو سانشيز»، أحد آخر المدافعين عن الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا. وعلى الرغم من أن نهجه ليبرالي بوضوح، فإنه بعيد عن سياسة «الحدود المفتوحة». بل إنه نهج عملي ومدروس. صحيح أن لديه مزايا لا يشاركها معه قادة أوروبيون آخرون، لكن من خلال الجمع بين الحلول الواقعية والخطاب الإيجابي، قدّم سانشيز نموذجاً لكيفية بناء دعم للسياسات التقدمية للهجرة.

بدايةً، أعطت الحكومة الأولوية بذكاء للمهاجرين من أميركا اللاتينية، حيث سمحت لهم بالتقدم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط. ونظراً لأنهم يتحدثون الإسبانية وغالبيتهم من الكاثوليك، فإن مهاجري أميركا اللاتينية يندمجون بسهولة في الثقافة المحلية حتى في أقل المناطق انفتاحاً في إسبانيا. كما جرى توظيف الهجرة استراتيجياً للتعامل مع بعض أكبر مشاكل إسبانيا. فالنقص في الأيدي العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والزراعة، ورعاية المسنين يجري معالجته من خلال منح الطلاب الدوليين تصاريح عمل. كما تم تحفيز المهاجرين على الاستقرار في ما يسمى «إسبانيا الخاوية»، وهي المناطق التي شهدت تراجعاً سكانياً حاداً.

وقد جلب بعض اللاجئين الأوكرانيين، الذين بلغ عددهم 200 ألف منذ 2022، حياة جديدة لقرى وبلدات كانت على وشك الاندثار. وربما الأهم من ذلك أن سانشيز نجح في صياغة خطاب مقنع للهجرة، مبرزا فوائدها الاقتصادية، بما في ذلك إدخال عمالة شابة إلى نظام الضمان الاجتماعي وسد الوظائف التي لا يرغب الإسبان في شغلها. كما أن نمو الاقتصاد عزّز هذه الحجج، إذ تفوقت إسبانيا على نظرائها الأوروبيين منذ جائحة كورونا. ففي العام الماضي، بينما شهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا نمواً متواضعاً أو حتى انكماشاً، حققت إسبانيا نمواً قوياً بنسبة 3.2%.

ويبقى السؤال مفتوحاً: إلى متى ستستمر إسبانيا في مد بساط الترحيب؟ إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن القلق بشأن الهجرة بين الإسبان في تزايد، مدفوعاً جزئياً بالتغطية الإعلامية المثيرة لوصول اللاجئين الأفارقة. وقد غرق الآلاف في السنوات الأخيرة وهم يحاولون الوصول إلى إسبانيا، ومن ينجح في دخول البلاد غالباً ما يُرحّل. وتستغل الأحزاب اليمينية، وخاصة «فوكس»، هذه الأزمة الإنسانية.

وإذا نجح «فوكس» في دخول الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، التي يجب عقدها قبل أغسطس 2027، فإن الانقلاب على سياسة الهجرة سيكون مؤكداً. أما في الوقت الراهن، فإن إسبانيا تثبت نقطة مهمة: سياسة الهجرة السخية ليست تهديداً للدولة أو للاقتصاد المزدهر، بل هي مورد للنمو والتجديد، وتجاهلها من قبل نظرائها سيكون على حسابهم.

*أستاذ العلوم السياسية في كلية بارد.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»