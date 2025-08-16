بينما بدأ يوم صيفي حار ينحسر وأخذ غروبُ شمسه يلفّ العاصمةَ الأفغانية كابول، كان «أمان كريمي» يخوض مشادةً كلاميةً مع بعض جيرانه لتذكيرهم بحقه في نيل دوره في السقاية من الصنبور الذي يوشك موردُه على النفاد. ومع أنه عاد أخيراً إلى منزله وهو يدفع عربةً يدويةً محملةً بأربع عبوات من الماء الذي تستخدمه عائلتُه في الطهي والغسيل والشرب، فإن هذه ليست نهايةَ أزمة العطش الذي تعانيه عائلة كريمي ومعها ستة ملايين نسمة آخرين هم سكان كابول. تعاني العاصمة الأفغانية من الجفاف وندرة الأمطار وذوبان الثلوج، وقد بدأت تستنزف آبارَها المحدودة، والتي يتوقع أن تنضب تماماً بحلول عام 2030، لتصبح هذه المدينة أول عاصمة حديثة تُستنزف احتياطياتها من المياه الجوفية، وفقاً لتحذير منظمة «ميرسي كوربس» في تقريرها الصادر مؤخراً.

إن الوضع المائي المقلق لكابول يتطلب حلولاً مستديمةً لتوفير الماء الذي يتنازع حالياً بشأنه السكان، حيث لم تستطع إدارة المدينة حتى الآن جلبَ المياه من السدود والأنهار، لما يتطلبه ذلك من وسائل مالية ولوجستية كبيرة. لم تكن كابول، وهي المحاطة بالجبال الثلجية والمخترَقة بثلاثة أنهار، مدينة جافة في يوم من الأيام. لكن على الرغم من تزايد عدد سكانها على مر السنين، فإن أياً من الإدارات المتعاقبة عليها لم تضع نظاماً لإدارة المياه وجلبها من مصادر جوفية إضافية.. لتأتي موجة الجفاف الحالية وتضع المدينة أمام تحدٍّ مائي جديد لم تعرف مثيلاً له من قبل.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)