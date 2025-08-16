دبلوماسية المصالحات والتطلعات المستدامة

لطالما أثبتت الدبلوماسية الكويتية ريادتَها المعروفة، وذلك بشهادة المراقبين الدوليين والمتابعين للشأن السياسي والدبلوماسي العالمي، وهو ما ظهر جلياً في عدة مواقف وتجارب، مما أكسب دولةَ الكويت مكانةً عالميةً مرموقة.

وكان لسياسات الكويت عظيمُ الأثر في عدة مراحل من التاريخ المعاصر للمنطقة، ولعلنا نتذكر هنا ذلك من خلال ردود الأفعال الدولية على الغزو الصدَّامي الغاشم في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث قامت الدبلوماسية الكويتية بدورها على أحسن وجه، الأمر الذي تمت ترجمته من خلال وقوف الكثير من دول العالم إلى جانب الكويت في مواجهة ذلك الغزو، مما كان له دور مهم في إنهاء الغزو وعودة الحق الكويتي لأصحابه، وهو الأمر الذي يؤكد سلامةَ النهج الذي ما فتئت الدبلوماسيةُ الكويتية تنتهجه.

وكان هذا النهج بمثابة رصيد مهم في الملمات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الكويت جراء الغزو الصدّامي. وعودةً على سياسة الدبلوماسية الكويتية خلال العقود المنصرمة، نقول: إن الأدوار التي لعبتها الكويت، لا سيما الوساطات النزيهة والمحايدة التي قامت بها في العديد من المواقف، أكسبت هذه الدبلوماسية رصيداً كبيراً من المصداقية، ومن ذلك اتفاق سلام اليمن المبرم في عام 1972، حيث نجحت الوساطة الكويتية في إنهاء الصراع العسكري بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي. كما ساهمت الكويت في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأوضاع المؤسفة التي شهدها اليمن نفسه في الثمانينيات ثم في التسعينيات، حيث استضافت على أراضيها مفاوضات سلام بين طرفي النزاع بمشاركة الأمم المتحدة، وكذلك فعلت في عام 2016.

وقبل ذلك كانت الكويت قد اضطلعت بوساطة ناجحة في عام 1968 من أجل حل الخلاف الإيراني البحريني، حيث انتهت الأزمة بإجراء استفتاء شعبي وإعلان استقلال البحرين في عام 1971. كما أسفرت وساطة كويتية ناجحة أخرى في عام 1980 بين سلطنة عُمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن توقيع اتفاق إعلان مبادئ ساهم في تخفيف التوتر بين الدولتين. كما لا ننسى جهود الوساطة التي قامت بها اللجنة السداسية للتوفيق بين الفرقاء في لبنان إبان حربه الأهلية الطاحنة، وقد كان للدبلوماسية الكويتية، مع شقيقاتها في جامعة الدول العربية، دور مهم في إخماد تلك الحرب التي انتهت باتفاق الطائف الشهير الذي رعته وأشرفت عليه المملكة العربية السعودية.

وتواصلت نجاحات الدبلوماسية الكويتية من خلال وساطاتها الناجحة في مناطق أخرى من العالم، ومن ذلك وساطتها الناجحة لحل النزاع بين باكستان وبنجلاديش في عام 1971، حيث أفضت الوساطة الكويتية إلى إنهاء ذلك النزاع وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية بين باكستان وبنجلاديش. ومع تفاقم الخلاف بين تركيا وبلغاريا في الفترة من 1986 إلى 1989 حول مشكلة الأقلية التركية في بلغاريا، لعبت الكويتُ دوراً رئيسياً في إنهاء ذلك الخلاف، حيث قبل الطرفان بتشكيل لجنة تسوية لحل مشكلة الأقلية التركية. وتوالت تأثيرات الدبلوماسية الكويتية ونجاحاتها من خلال الوساطة التي لعبت دوراً رئيسياً ومهماً في إنهاء كثير من الخلافات العربية العربية، وحتى الخليجية الخليجية، ومن ذلك دورها خلال قمة «العُلا» الخليجية التي تضمن بيانُها الختامي اتفاقَ مصالحة ثمَّنه الجميع وأكدوا على أهميته.

ومن هذا المنطلق، نجد أن الدبلوماسية الكويتية لها عظيم الأثر في رأب الصدع وتقريب المواقف ووجهات النظر وحل الخلافات بين الأشقاء والفرقاء في العالم أجمع، الأمر الذي جعلها بحق دبلوماسية المصالحات والتطلعات المستدامة، كما أكسبها مكانةً مرموقةً على الخريطة السياسية والدبلوماسية في العالم.

*كاتب كويتي