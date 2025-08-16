جوهر لقاء ترامب وبوتين

نادراً ما سبقت اجتماعات قمة بين الشرق والغرب في التاريخ الحديث هذا القدر من التكهنات وعدم اليقين الذي اكتنف لقاء ترامب وبوتين يوم أمس الأول في ألاسكا. وقلما انتهت اجتماعات قمة أخرى، إن وُجدت، بوضوح أقل.

ومع ذلك، ما كان واضحاً، هو أن فلاديمير بوتين خرج راضياً تماماً. فخلال مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، قرأ الرئيس الروسي من ملاحظات معدة مسبقاً - الأمر الذي أثار التساؤل عمّا إذا كانت قد أُعدّت قبل اللقاء - وبدا راضياً بشكل خاص عن حقيقة اللقاء الذي جرى وبدا وكأنه لقاء ودي وجهاً لوجه مع رئيس الولايات المتحدة، وعلى الأراضي الأميركية، المجاورة لروسيا.

وقد أغدق بوتين المديح على الرئيس دونالد ترامب، بل وذهب إلى حد القول، إن ترامب كان محقاً حين قال، إنه لو كان رئيساً في ذلك الوقت لما وقعت حرب أوكرانيا. وتحدث مطولاً عن التراث الروسي والأرثوذكسي لألاسكا، وعن أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الأميركية – الروسية، وعن الإمكانات الكبيرة للتجارة بين البلدين (ما رسم الابتسامة على وجه ترامب). أما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، عاد بوتين إلى نصه القديم، وهو أنه لتحقيق أي تسوية دائمة، يجب القضاء على جميع «جذور» الصراع، والتي يرى أنها جميعها في صف أوكرانيا. ترامب، الذي بدا قبل الاجتماع متجهاً إلى موقف أكثر صرامة تجاه روسيا - مهدداً بـ «عواقب شديدة جداً» إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، بل وملمحاً إلى أن بوتين يخدعه - بدا هنا وكأنه عاد إلى إعجابه القديم بالرئيس الروسي (أما بوتين فلم يرد علناً بالمثل على دونالد). وقد سخر ترامب بسعادة من الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية - أو «خدعة روسيا، روسيا، روسيا» كما وصفها - وشكر بوتين بحرارة على «اجتماع مثمر للغاية». أما عن أوكرانيا؟ فقد قال إن «نقاطاً عديدة تم الاتفاق عليها» وتحدث عن «تقدم كبير» و«بعض الخطوات للمضي قدماً» من دون الخوض في أي تفاصيل، لكنه أقر بأنه «لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق». وأضاف أنه سيتصل بقادة الناتو الرئيسيين وبالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغهم بنتائج اللقاء.

ربما تكشف تلك الاتصالات مزيداً من الضوء على أي تفاهم توصّل إليه الرئيسان، ومن الممكن أن يكون الاجتماع قد حقق بالفعل شيئاً يمكن وصفه بالتقدم. لكن من الصعب تجاهل الانطباع بأن بوتين نجح مرة أخرى في كسب مزيد من الوقت لحربه، التي تسير حالياً لصالحه.

وعندما قال بوتين مازحاً - باللغة الإنجليزية - إن القمة التالية ينبغي أن تكون في موسكو، بدا ترامب مسروراً وقال: «يا إلهي، ستكون قمة مثيرة للاهتمام»، وأردف: «لا أعرف. سأتعرض لانتقادات على ذلك، لكن يمكن أن أرى الأمر ممكناً». الأرجح أن ترامب قد يفقد الاهتمام بمحاولة إنهاء الحرب. فعندما قال إنه سيتصل بزيلينسكي والأوروبيين، أضاف: «في النهاية الأمر متروك لهم». ولم يُفصّل أكثر، لكن بالنظر إلى ثقته في مهاراته التفاوضية وحدسه، بدا وكأنه مستعد للتخلي عن هذه المسألة. وهذا من شأنه أن يفسر ابتهاج بوتين - وقد يشكل ضربة لأوكرانيا.