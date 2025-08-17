الإمارات وباكستان.. علاقات وثيقة وتعاون متنامٍ

في تجسيد حيٍّ لعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، احتضن مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، يوم 10 أغسطس 2025، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين من أبناء الجالية الباكستانية.

وتأتي الاحتفالية - التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب باكستان» بالتعاون مع الجمعية الباكستانية في دبي وبدعم من شرطة دبي، واستقطبت أكثر من 60 ألف مشارك - لتشكل منصة ثقافية واجتماعية تعكس متانة العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين الصديقين منذ تأسيسها عام 1971، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شعب باكستان وقيادته بالعيد الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبة ليست فقط احتفالاً بالإنجازات والصمود والأمل في المستقبل، بل هي أيضاً احتفال بعمق الصداقة والأخوّة التي تربط بين الإمارات وباكستان، والتي تقوم على قيم مشتركة وإرث ثقافي غني ومحبة واحترام متبادل، ورؤية موحدة من أجل السلام والازدهار، كما أشاد معاليه بمساهمات الجالية الباكستانية في إثراء مسيرة التنمية في الدولة، مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به في دعم الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال العمل الجاد والإبداع.

وشهد الحفل كذلك إعلان الدكتور فيصل إكرام، رئيس الجمعية الباكستانية في دبي، عن توسعة مركز باكستان الطبي، بقيمة 45 مليون درهم، ليواصل تقديم خدمات طبية عالية الجودة استفاد منها منذ افتتاحه في أكتوبر 2020 أكثر من 140 ألف مريض من أكثر من 100 جنسية، في إنجاز يعكس التعاون المجتمعي والدور الإيجابي للجالية في تعزيز المنظومة الصحية بالدولة.

من جانبه، أكد فيصل نياز ترمذي أن العلاقات مع دولة الإمارات تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والإنسانية، مشيداً بما حققته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تُوِّجت مؤخراً بإطلاق شراكة تحديث حكومي شاملة، تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، في خطوة تُجسّد الرؤية الطموحة للبلدين.

وتواصل دولة الإمارات تصدُّر قائمة أبرز الداعمين للاقتصاد الباكستاني عبر برامج المساعدات والاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والصحة، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8.6 مليار دولار في عام 2024، بما يعكس الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي. ويَبرز التعاون الإماراتي- الباكستاني مثالاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، إذ تتصدر الإمارات قائمة أبرز الداعمين للاقتصاد الباكستاني من خلال برامج المساعدات والاستثمارات، والتي شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والصحة. كما احتلت دولة الإمارات مكانة متقدمة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8.6 مليار دولار في العام 2024، في مؤشر واضح على الزخم المتصاعد في التعاون الاقتصادي.

إن ما يجمع بين الإمارات وباكستان من روابط إنسانية وتاريخية واحترام متبادل، يجعل من هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً، ومثالاً على قوة الدبلوماسية الإماراتية القائمة على الحوار وبناء الجسور وتعزيز التضامن، وإدارة العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والانفتاح المتوازن، وتعزيز الاستقرار وتنمية المصالح المتبادلة، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحة اليوم إلى شراكات، تنسجم مع تعقيدات النظام الدولي وتحديات المستقبل.

وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة من أجل تقريب المسافات وتدعيم أسس التواصل بين كل دول العالم، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كواحة للتسامح والتعايش، من خلال احتضانها مجتمعات متعددة الثقافات تعيش وتعمل بتناغم، تحكمها القيم الإنسانية الجامعة وروح الاحترام المتبادل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.