أكذوبة حقوق الإنسان

حين تبنّى العالمُ الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان، ساد اعتقادٌ بأن البشريةَ دخلت عهداً جديداً من الكرامة والمساواة وحماية الإنسان من العسف والظلم. وبعد مرور أكثر من 75 عاماً، ورغم إنشاء الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإقرار اتفاقيات لا تُحصى، تجد البشريةُ نفسَها أمام حقيقة مؤلمة، وهي أن هذه المنظومة تحولت إلى واجهة مثالية تخفي وراءَها نظاماً انتقائياً تحكمه المصالحُ السياسية والتحالفات، لا القيم والمبادئ.

ازدواجية المعايير لم تعد خفية، فهي واقع يومي مَعيش. الحقوق التي وُصفت بأنها «عالمية» أصبحت انتقائيةً، تُفعَّل حين تخدم المصالحَ السياسيةَ أو الاقتصاديةَ للقوى الكبرى، وتُعطَّل حين لا تتفق مع هواها وغاياتها. وأصبح مبدأ سيادة القانون واجب النفاذ في قضايا وملفات معينة، بينما يبرر خرقه الفاضح في ملفات وقضايا أخرى. فازدواجية المعايير صارت قاعدةً لا استثناءً، وحقوق الإنسان أصبحت سلاحاً سياسياً يُستدعى ضد خصوم معينين، ويُنسى مع آخرين.

لقد شهد العقدان الماضيان انكشافاً صارخاً لأكذوبة حقوق الإنسان، ورأينا كيف يستطيع العالَمُ إغماضَ عينيه عن أفظع الجرائم والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة تحت سمعه ونظره، بينما لا تتحرك الإرادة الدولية إلا ببيانات شجب تستر بها عجزَها عن مواجهة جرائم القتل الجماعي التي يدفع ثمنَها الأطفال والنساء والرُّضَّع، فيما تُغلق ملفات المحاسبة بذريعة «تحقيق السلام» وإتاحة الفرصة «للحلول السياسية» التي لن تأتي في ظل سيطرة دول كبرى على القرار الدولي. وفي المقابل، يتحرك هذا العالم نفسه، وبكل ثقله السياسي والإعلامي والعسكري، لأحداث لا يمكن مقارنتها بحجم تلك المآسي والجرائم اللاإنسانية.

ولعل «الخريف العربي» كان مثالاً صارخاً لتك التناقضات، حيث انتفضت القوى العظمى إعلامياً وسياسياً وعسكرياً. أكذوبة حقوق الإنسان ليست في المبادئ ذاتها، فهي تظل سامية وعادلة، وإنما في التطبيق الانتقائي لها، والانتقاص المتعمد من شموليتها. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة هو الذي يقتل الثقة، ويحوّل شعارات «الكرامة والحرية» إلى أداة تبرير وتلاعب، وهو ما يكرس مصطلحَ «أكذوبة حقوق الإنسان»، ويسم المنظمة الدولية بالعار بعد أن ارتضت كلَّ هذا الكم من القتل غير المبرر.

لقد حول النظامُ الدولي حقوقَ الإنسان إلى أداة انتقائية، لا معياراً شاملاً. العالم الذي يدّعي الدفاع عن الحق والعدالة، هو ذاته الذي يشارك بالصمت، أو بالتواطؤ، أو حتى بالسلاح، في الجرائم التي يفترض أن يمنعها، كما يحدث في فلسطين الآن.

إن هذه الازدواجية لا تهدد فقط ضحايا الانتهاكات، بل تهدد جوهرَ فكرة حقوق الإنسان ذاتها. فحين تصبح العدالة انتقائيةً، وحين يُستخدم القانون الدولي كسلاح ضد البعض ويُعطَّل لصالح البعض الآخر، فإن الثقة في المنظومة الدولية تتآكل، ويحل محلَّها شعورٌ بالظلم وفقدان الأمل. إن الاعتراف بهذه الحقيقة ليس تشاؤماً، بل خطوة أولى نحو مواجهة هذا الخلل العميق، وإعادة بناء نظام عالمي لحقوق الإنسان يحظى بالاحترام والثقة والمصداقية.

إن الضميرَ العالمي اليوم يحتاج إلى مواجهة صادقة مع هذه الحقيقة، ولا يمكن أن تكون هناك حقوق إنسان حقيقية إذا كانت مشروطة بالجغرافيا أو السياسة أو التحالفات.. فإما أن تطبق على الجميع دون استثناء، أو أن نَعترف بأننا أمام منظومة تستخدم القيمَ السامية كغطاء لمصالح ضيقة. إن التاريخَ لن يرحم التجاهلَ الدولي والصمتَ المخزي عن المذابح والمجاعة والتنكيل. والسؤال الذي يطرح نفسَه اليوم: هل نحن مستعدون للاستمرار في ترديد شعارات بلا مضمون، بينما يموت الناس جوعاً وقهراً تحت سمع العالم وبصره؟!

*كاتبة إماراتية