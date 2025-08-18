دور ريادي لدولة الإمارات في الجهود الإنسانية العالمية

في «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يُحتفل به في 19 أغسطس من كل عام، يجددّ المجتمع الدولي التزامه العميق بالعمل الخيري، ويكرّم أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الإنسانية دون مقابل. وتأتي هذه المناسبة لتذكر العالم بالقيم النبيلة التي تجمع البشرية تحت راية الأخوة والتضامن، ولتسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات في هذا الميدان الإنساني الحيوي، باعتبارها واحدة من أبرز الداعمين لمسيرة الخير والتنمية على مستوى العالم.ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تأسست فلسفة العطاء كنهج راسخ في سياسة الدولة الخارجية، وجزء أصيل من هويتها الوطنية، إذ تقوم على تقديم المساعدات بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الثقافة أو الانتماء السياسي.

وقد واصلت القيادة الرشيدة هذا النهج، ليصبح أحد أعمدة الصورة العالمية للإمارات، حيث احتلت مراتب متقدمة في قائمة أكبر المانحين الدوليين قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.

وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعاظم هذا الدور الإنساني حتى بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الإمارات الخارجية أكثر من مليار إنسان في مختلف القارات، فيما تجاوزت قيمة هذه المساعدات 368 مليار درهم حتى منتصف عام 2024. وتميّزت هذه الجهود بتركيزها على القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، إلى جانب الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، بما يترجم رؤية الإمارات ورسالتها في خدمة الإنسانية جمعاء.

وفي قطاع الصحة، برزت مبادرات إماراتية رائدة، مثل مبادرة «بلوغ الميل الأخير» التي تستهدف القضاء على الأمراض القابلة للوقاية، كالملاريا وشلل الأطفال، في المجتمعات الأشد فقراً. كما أسهمت الدولة بفاعلية في الاستجابة العالمية لجائحة «كوفيد-19» من خلال إرسال شحنات ضخمة من اللقاحات والمستلزمات الطبية إلى أكثر من 135 دولة، مؤكدة التزامها بتعزيز الأمن الصحي العالمي.

وفي مجال التعليم، جسدت مبادرات مثل «دبي العطاء» و«مدرسة» و«التعليم للجميع» إيمان الدولة بدور التعليم في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات. فقد أسهمت هذه البرامج في بناء المدارس وتوفير المواد التعليمية وتدريب المعلمين، ما أتاح لملايين الأطفال في الدول النامية فرصة الحصول على تعليم نوعي يفتح لهم أبواب المستقبل.

أما على صعيد الأمن الغذائي، فقد عكست مبادرات مثل «بنك الإمارات للطعام» و«المليار وجبة» الإرادة الإماراتية الصلبة في محاربة الجوع والهدر الغذائي. وتعمل هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر حاجة، وهو ما جعل الإمارات في مقدمة الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.

وفي المحافل الدولية، برزت الإمارات كلاعب إنساني رئيسي في بؤر الأزمات، فقد شكّلت المساعدات التي قدمتها لقطاع غزة 44% من إجمالي المساعدات الدولية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تضمنت مشروعات خدمية وصحية وإنسانية متكاملة. كما واصلت الدولة دعمها للأشقاء في السودان بتقديم مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، كان آخرها تعهدها بتقديم 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل الشعب السوداني في فبراير الماضي.

ولم تقتصر الجهود على المنطقة العربية، بل امتدت إلى أوكرانيا عبر شراكات إنسانية ومساهمات مالية لرعاية الأيتام ودعم الأسر، فيما استفاد أكثر من 1.2 مليون أوكراني من المساعدات الإماراتية، بينهم مليون امرأة وطفل. كما أسهمت الإمارات في إنجاز 16 عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وتتولى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دوراً محورياً باعتبارها الذراع الإنسانية الرئيسية للدولة، إذ تنفذ برامج ومشروعات ميدانية تصل إلى الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم. كما أطلقت الإمارات مبادرات إنسانية نوعية مثل «وقف الأب»، الهادف إلى استثمار العوائد في تطوير المستشفيات ودعم المنظومات الصحية في المجتمعات الأقل حظاً.

وفي «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل من أجل الإنسان، وتؤكد أن رسالتها الحضارية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، لتضع قيم الخير والتضامن في صميم سياساتها وعلاقاتها الدولية. وهكذا، لا يقتصر الحضور الإماراتي على أرقام المساعدات، بل يمتد ليشكل نموذجاً عالمياً في كيفية تسخير الإمكانات والموارد لخدمة البشرية وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً وسلاماً وكرامة للجميع.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.