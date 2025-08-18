قراءة في قمة ألاسكا

عندما تُنْشر هذه المقالة ستكون الأمور قد باتت أوضح بعد القمة الأميركية - الأوروبية بحضور أوكرانيا، التي يُفترض أن تكون قد انعقدت أمس الاثنين، ذلك أن قمة ألاسكا التي عُقدت الجمعة الماضية لم تتمكن من التوصل لاتفاق، وهو ما كان متوقعاً نظراً للتضاد التام بين الأهداف الروسية ومثيلتها الأوكرانية المدعومة أوروبياً بصفة عامة.

فالرئيس الروسي لم يبدِ منه ولا من مساعديه أي مرونة في موقف موسكو المتمثل في أن تبعية شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس لروسيا أصبحت أمراً محسوماً، وهو موقف مغاير للموقف الروسي في عامي 2014 و2015 الذي شارك في التوصل مع أوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاتفاقيتي مينسك في هذين العامين، واللتين كان جوهرهما هو تمتع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك بالحكم الذاتي في إطار السيادة الأوكرانية.

وقد ماطلت كل من أوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في تنفيذ الاتفاقيتين، وهي مماطلة اعترف قائدان أوروبيان بارزان آنذاك هما أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند في ديسمبر2022 بأن الهدف منها توفير الوقت الكافي لتعزيز القدرة العسكرية الأوكرانية، بل إن الرئيس الأوكراني اعترف لاحقاً في مقابلة مع صحيفة دير شبيجل في فبراير2023 بأنه لم يكن يخطط لتنفيذها أبداً، وقد أدت هذه المماطلة لتحول جذري في الموقف الروسي انتقل به من الموافقة على الحكم الذاتي لإقليم دونباس إلى الاعتراف بجمهوريتيه لوجانسك ودونيتسك، وضمهما لاحقاً للاتحاد الروسي.

وبالمقابل، فإن الموقف الأوكراني الرسمي لا يقبل بأي تغيير يمس السلامة الإقليمية، مستنداً إلى القانون الدولي والقرارات الأممية، بينما يستند الموقف الروسي لاعتبارات أمنية تمثلت في المحاولات الناجحة لتطويق روسيا بحلف الأطلسي، كذلك فإن معظم سكان دونباس من أصول روسية، ويتكلمون اللغة الروسية، كما أن شبه جزيرة القرم كانت أصلاً تابعة لروسيا، ثم نقلت هيئة رئاسة مجلس السوفييت الأعلى تبعيتها لأوكرانيا عام 1954.

والواقع أن الحقائق التاريخية والديموجرافية تلعب دوراً مهماً في هذه الإشكالية.. دور سوف يعقّد كثيراً من المباحثات الهادفة للتوصل لاتفاق شامل. ومع أن الرئيس ترامب ربما كان على صواب عندما قال إنه لو كان رئيساً لما نشبت الحرب، لأنه أغلب الظن لم يكن ليتمادى في تطويق روسيا واستفزازها على النحو الذي دفع بوتين للحرب، إلا أن قدرته على إنهاء الحرب الآن لا تبدو حاسمة.

وقد أتى ترامب بأقصى ما يستطيعه، وهو التوافق مع المطلب الروسي بضم دونباس، ولكن المعضلة أن حلفاءه في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لا يوافقونه على ذلك، وهي مسألة بديهية، فإرساء نموذج للتغيير الإقليمي بالقوة يمثل سابقة خطيرة للأمن الأوروبي، كذلك ثمة جانب آخر للمعضلة هو المواقف المتغيرة لترامب.

وآخر الأمثلة على ذلك عندما أعطى بوتين مهلة 50 يوماً لإنهاء الحرب، ثم قلّصها في 28 يوليو الماضي إلى 10-12 يوماً، وإلا فرض مزيداً من العقوبات على روسيا ومسانديها، أي أن هذه المهلة كانت تنتهي من 7- 9 أغسطس، غير أنها انتهت، وبدلاً من فرض عقوبات على روسيا ومن يساندها اجتمع ترامب برئيسها الذي أجمعت التقارير على أنه كسب كثيراً من القمة.

وفي المقالة القادمة بإذن الله أحاول رسم ملامح ولو تقريبية لما انتهت إليه هذه الجولة من محاولات تسوية الحرب في أوكرانيا على ضوء نتائج القمة الأميركية-الأوروبية.

*أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة