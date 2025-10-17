معادلة الربح والخسارة في اتفاق غزة

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة برعاية أميركية، وتسليم المحتجزين وعدد من الأسرى، فإن سؤال من ربح ومن خسر وارد في ظل تطورات المشهد الراهن بقطاع غزة، خاصة أن كل طرف يرى أنه حقق ما أراد من خلال خطاب سياسي وإعلامي موجه إلى جمهوره، الأمر الذي قد يُفسر في أطر محددة ومنضبطة بما هو قادم من تطورات هيكلية تتعلق بمسار الاتفاق، واتجاهات العمل عليه ونجاحه في سياق ما يجري من تطورات.

ويستطيع الطرفان أن يُعلنا في الداخل أنهما حصلا على ما أراداه، ويزعمان أنهما انتصرا، مع أنهما ما زالا بعيدَين عن الحصول على ما يريدانه، حيث نجحت حكومة إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، في الحصول على ما كان يوصف بأنه عمل صعب وشاق حتى وقت قريب، حيث تم إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء ومجموعة من الجثامين، من دون انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع، بما في ذلك شريط أمني واسع يمنع عناصر «حماس» من الاقتراب من الحدود.

في المقابل، حصلت «حماس» على وقف لإطلاق النار، وعلى ضمانات دولية من النوع الذي سيكون من الصعب على إسرائيل خرقه، أي أنها لن تهاجم القطاع مجدداً، ما دامت المفاوضات مستمرة بشأن المراحل اللاحقة من مقاربة ترامب.ومن المرجّح أن تستمر هذه المفاوضات وقتاً قد لا يمتد لإدارة الرئيس ترامب، كما سيحصل القطاع على مساعدات دولية لإعادة إعمار القطاع، وربما حصلت «حماس» على اعتراف دولي غير مسبوق، مقابل عزل إسرائيل سياسياً والاعتراف مجدداً بالقضية الفلسطينية، ويمكن فقط الأمل بأن يتيح وقف إطلاق نار طويل الأمد إخراج إسرائيل من عزلتها الدولية التي دخلت فيها نتيجة موجة من معاداة السامية.

والواقع أنه من دون استكمال مقاربة ترامب للسلام، ومن دون دعم سياسي مكمّل للخطة، سيكون وقف إطلاق النار موقتاً. كما لا يمكن لأي قوة دولية مقترحة من قبل الأطراف المعنية (تحصن بقرار أممي) العمل على نزع سلاح «حماس»، إلا في ظل دعم قوي من الدول العربية، ومن الولايات المتحدة، كما أن رفض إسرائيل مثل هذه الخطوة سيؤدي إلى تجدد الحرب وتدمير ما تبقى من غزة.

ومن الواضح أن أغلب التقييمات الإسرائيلية تمضي في سياق من الأمور أهمها طرح أسئلة افتراضية مهمة متعلقة باليوم التالي وكيفية إدارة الأوضاع في قطاع غزة والبدء في الترتيبات الأمنية في الفترة المقبلة، خاصة مع التركيز الإسرائيلي على البعدين الأمني والعسكري، وليس تحديد مستقبل قطاع غزة مع تحديد الرابح/ الخاسر.

وثمة احتمالات أن تشهد المرحلة المقبلة سيناريوهات متعددة ليست مقتصرة على داخل القطاع، بدليل ما سيجري من مواجهات مع الميليشيات التي تم تشكيلها. ومن المرجح أن تدفع عناصر حركة «حماس» هذه الميليشيات إلى مواجهات وجس نبض وجودها في الفترة المقبلة حال التعامل في ظل أي ظروف أو تطورات يمكن أن تتم أو تجري، وهو ما قد يعطي دلالات أولية بأن هذه الميليشيات، ستظل أحد أدوات إسرائيل في داخل القطاع، وأن هدفها اختراق المجتمع من الداخل في إطار جمع المعلومات، ودفعها إلى جهاز الأمن الداخلي «شاباك»، وانها لا يوجد ما يدفع بإنهاء دورها على الأرض، باعتبار أن هذا الأمر مستبعد بالفعل في ظل ما يجري من تطورات داخل قطاع غزة، واحتمال دخول قوة دولية ووجود للإدارة العربية، وكذلك تفعيل خيار لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة بعض شؤون القطاع، وفقاً لما سيتم الاتفاق بشأنه.

وثمة مخاطر تكمن في احتمالات تفجير الوضع من الداخل، في ظل تحديات كبرى تواجه تنفيذ الاتفاق، ومنها احتمالات حدوث متغيرات ستعلن عن نفسها في الفترة المقبلة داخل اسرائيل والقطاع، سواء على مستوى «حماس» أو الضفة الغربية، بل ومع الفصائل الفلسطينية وفي إسرائيل، ويظل حجم التحديات كبيراً، ويحتاج قوة دفع حقيقية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أن اسرائيل قد تشهد تطورات مهمة، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستثمار الزخم الناتج عن اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرهائن الإسرائيليين، من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في نوفمبر 2025. وقد اتضح ذلك في التواصل الرهن بين نتنياهو ورئيس اللجنة المركزية لحزب «الليكود»، الوزير حاييم كاتس، طالباً منه عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب لاتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات مبكرة لقيادة الليكود خلال أسابيع قليلة، ما قد يغيّر من المعادلة الراهنة داخل إسرائيل.

ويبدو أن الساحة السياسية الإسرائيلية ستظل في مرحلة انتقالية، خاصة أن بعض الأحزاب بما فيها العربية، بدأت ترتيب أوراقها بالفعل، تحسباً لأية مستجدات قد تعلن عن نفسها في الفترة المقبلة، وتخوفاً من مخطط نتنياهو للانفراد بإدارة المشهد الحزبي في إسرائيل في الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار أن نتنياهو قد يحاول استمالة نفتالي بينت أو غيره من المنشقين عن معسكر المعارضة إلى جانبه لضمان الأغلبية.. وفي المجمل، فإن تنفيذ الاتفاق بمراحله سيرتبط بمتغيرات حقيقية ستعلن عن نفسها في الفترة المقبلة، وتشمل طرفي المعادلة بالأساس.

*أكاديمي متخصص في الشؤون الاستراتيجية.