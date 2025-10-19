حق الرأي.. وخطر التعبير غير المقيد

في دراسة منشورة مؤخراً بعنوان «الحرية الأكاديمية في زمن الدمار»، تذهب الفيلسوفة الأميركية جديث باتلر إلى توجيه النظر نحو ما تتعرض له حرية البحث العلمي في أيامنا من مصاعب وتضييقات، بما له سيئ الأثر على المناخ الديمقراطي التعددي، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن مخاطر التعبير غير المؤطَّر ولا المقنن في العصر الرقمي الجديد الذي غيَّر جذرياً معادلةَ الحرية والرقابة.

وفي السابق، كانت سلطة الرقابة تضع قيوداً واضحةً على التعبير من منطلقات عديدة، بعضها يصدر عن إرادة القمع والقهر، وبعضها موجَّه بحماية ثقافة المجتمع وأمنه.

ما حدث اليوم هو أن حريةَ التعبير لم تعد بالضرورة مكسباً ديمقراطياً تقتضيه ديناميكية النقاش العمومي، بل غدت في بعض الأوقات أداةً من أدوات السلطة والتحكم والرقابة.

ما لاحظته باتلر هو ما كان الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو قد درسه في أعماله التي تناولت ثنائيةَ المعرفة والسلطة في تجارب المجتمعات الحديثة، حيث تُشكّل إرادةُ الحقيقة أداةً من أدوات السلطة، وتؤدي العلوم الإنسانية أدواراً ملموسة في صناعة الرأي وتوجيه المواقف والتوجهات.

هذه الظاهرة التي درسها فوكو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أخذت مدى بعيداً بعد ثورة المعلومات الأخيرة التي ألغت كل وسائل تصفية وضبط الخطاب، بما فيها الوسائل المعرفية والإبستمولوجية. وإذا كانت نظريات اللغة الحديثة قد بيّنت هشاشةَ الفارق النوعي بين الكلام والفعل، باعتبار أن الخطاب هو ضرب من الممارسة والتصنيف نوع من الاختيار، فإن الطفرة الرقمية الراهنة ألغت كلياً الوسائطَ والنظم المعرفية إلى حد تقويض مفهوم الحقيقة نفسه الذي هو شرط في حق التعبير الملتزم.

لم يعد أحد يشكك في مخاطر الجريمة الناجمة عن التعبير غير المشروع، الذي بإمكانه أن يؤجج العنفَ والحروبَ ويشعل الفتنَ والصراعات الأهلية. في رواندا، البلد الأفريقي الوديع، اندلعت في التسعينيات حربٌ داخلية طاحنة ذهب ضحيتَها مئاتُ آلاف البشر جراء الخطاب التحريضي في إذاعة «التلال» الحرة التي كانت تدعو إلى تصفية أقلية التوتسو. وفي السنوات الماضية نجح تنظيم «داعش» الإرهابي في استخدام وسائل التواصل الإلكترونية والمواقع المصورة في استدراج آلاف الشباب من العالم العربي ومسلمي الغرب للقتل والدمار.

ولقد بيّنت دراساتٌ تحليلية لمضامين الخطاب الرائج في الشبكة العنكبوتية العربية أن الكثير من المواقع الافتراضية تنشر ثقافة الكراهية والتطرف والعنف. وفي مثل هذه الوضعية، تغدو حرية التعبير غير المقيدة خطراً على أمن المجتمعات والأفراد، مما يدحض الأطروحةَ الليبرالية الكلاسيكية حول قدسية حرية التعبير من حيث هي تجسيد لحرية الوعي.

في فرنسا، التي هي مهد الثورات التحررية الحديثة في الغرب، وضع «قانون غايسو» الصادر سنة 1990 قيوداً على مدونة حرية التعبير لتجريم أي قول أو تعبير ينفي الجرائم ضد الإنسانية أو يشكك في التجاوزات والانتهاكات التي تسببت فيها النازية ضد اليهود (المحرقة)، ولو عن طريق وسائل البحث العلمي والأكاديمي. وفي بلدان غربية عديدة، وُضعت نصوص قانونية ملزمة تنظم حرية التعبير الرقمي، إما دفاعاً عن قيمة الحقيقة الموضوعية، أو حمايةً للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. وبطبيعة الأمر، تختلف هذه التقييدات والضوابط عن الإكراهات والضغوط التي كانت مضروبة على حرية التعبير في المجتمعات السلطوية المغلقة، في الحقبة ما قبل الحديثة.

وإذا كانت الفلسفات الحديثة، منذ سبينوزا وهيوم وفولتير، حاربت من أجل حرية التعبير بصفته شرطَ بناء مجتمعات حرة، إلا أنها انتبهت مبكراً إلى أن هذه الحرية لا بد أن تتقيد بجملة ضوابط، أهمها عنصران محوريان هما: معيار الاستدلال البرهاني المُعقْلن الذي هو شرط الولوج إلى دائرة النقاش العمومي، والمصلحة الجماعية المشتركة التي تفرض في بعض الأحيان السلطة الاستثنائية التي هي الدلالة الحقيقية لسيادة الدولة المطلقة.

وفي بعض النصوص الهامة، يبيّن الفيلسوف الألماني الأميركي ليو شتراوس أن آلية «الإيحاء والتعبير الرمزي»، التي اعتمدها مفكرو العصور الوسطى لبسط آرائهم في الموضوعات ذات الحساسية العالية لدى الجمهور، قد تكون أنجع وأكثر فاعلية من منهج التعبير الصريح الذي هو في الغالب خطاب تحريضي أيديولوجي لا يخلو من التعصب والتحجر.



*أكاديمي موريتاني