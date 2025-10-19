«تريندز» في أوروبا.. دعم حوار الأديان والذكاء الاصطناعي

في ظل الجهود المبذولة دوليّاً لتحقيق السلام والاستقرار والرفاهية في مناطق شتّى من العالم، تتجلى أهمية الرسالة الحضارية القيّمة التي يحملها مركز تريندز للبحوث والاستشارات على عاتقه منذ تأسيسه، وهي رسالة الحوار والسلام، وبناء الجسور بين الأمم والشعوب. وتتجلى كذلك أهمية مواصلة الجولات البحثية التي يقوم بها المركز في أرجاء العالم، شرقاً وغرباً، دعماً للشراكات المعرفية التي تخدم تقدُّم الشعوب والمجتمعات، لاسيّما في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يتفق كثيرون على أنه هو الذي سيقود التقدُّم العالمي في العقود المقبلة.

وضمن هذا السياق، جاءت جولة «تريندز» البحثية في أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت دولتين مركزيتين في القارة العجوز، هما إيطاليا وألمانيا؛ بهدف عقد مزيدٍ من الشراكات مع المؤسسات الفكرية والثقافية، والإسهام الفاعل في مواجهة التحديات الدولية، واستخلاص التجارب من أجل العيش بسلام بين الشعوب، ومكافحة التطرف والإرهاب، عبر استراتيجيات عملية تعزز التضامن العالمي بالتواصل كمدخل لازدهار الشعوب.

ففي إيطاليا، المحطة الأولى، تركزت الجهودُ على ترسيخ قيم الحوار بين الأديان والتعايش بين الشعوب والثقافات، حيث عقدنا جلسة حوارية في المقر البابوي بالفاتيكان، مع المونسنيور د. يوأنس لحظي جيد، أمين سر الفاتيكان، وممثل الكرسي الرسولي لدى اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية، وندوة أخرى موسعة بعنوان: «السلام والتسامح في عالم مضطرب.. دور الحوار في بناء الجسور بين الأديان»، وذلك في مقر المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية. وأكدت مخرجات الفعاليتين أن الحوار بين الأديان ليس ترفاً أو رفاهاً فكريّاً، بل ضرورة حتمية، من أجل محاصرة سياسات الإقصاء والتطرف واستئصالها، وضمان العيش المشترك وفق معايير إنسانية لا تنتزِع من الإنسان حقوقَه لاختلاف دينه أو عرقه.

وتأكيداً على نهج التقارب والتعاون المعرفي، دشّن «تريندز»، بحضور سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، مكتب «تريندز» الافتراضي في روما، ليكون بمثابة قناة الوصل مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز الفكرية في إيطاليا. كما وقّع المركزُ مذكرةَ تعاون مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية «PISAI» في روما، وأجرينا نقاشاً مثمراً مع خبراء مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بالعاصمة الإيطالية، إذ يمثل التعاون الفكري ركناً أساسياً من رؤية «تريندز» للانفتاح على بيوت الفكر الرائدة عالمياً، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالرؤى العلمية المستنيرة.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث شارك «تريندز» بفاعلية في النسخة الـ77 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، عارضاً إصداراته العلمية التي تعزز قيم التسامح والتعايش ورفض التطرف بكل صوره، فيما كان ملف الذكاء الاصطناعي متصدِّراً حواراتِنا الفكرية في المعرض ومع شركائنا من المؤسسات البحثية، على النحو الذي جسّدته الندوة الموسَّعة التي عقدها المركز ضمن أنشطته في المعرض بعنوان: «الذكاء الاصطناعي.. الموازنة بين حدود التكنولوجيا والمسؤولية البشرية»، والحقيقة أنها كانت فرصة ثمينة للإسهام في النقاش الدائر عالمياً حول تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي واندماجها في البنى التحتية الأمنية ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتطوير الاستراتيجيات العسكرية وتهديدات استغلال الأنظمة الذكية نفسها لصالح التنظيمات المتطرفة.

كما وقّع «تريندز» ثلاث مذكرات تفاهم مع معهد قوانغتشو لمنطقة الخليج الكبرى، والرابطة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية في برلين «BWA»، ومنظمة «إنسانية بلا حدود»، بغرض تعزيز التعاون البحثي والمعرفي مع هذه المؤسّسات. إن التجارب أثبتت أن السلام تصنعه الأفكار، ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل نشره وترسيخه إقليمياً ودولياً، و«تريندز» سيواصل مدّ جسور التواصل، استناداً إلى الحوار وقيم التعايش والتسامح، ونبذ خطابات العنف والتطرف والكراهية.

*الرئيس التنفيذي - مركز تريندز للبحوث والاستشارات

