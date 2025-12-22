بالقرب من فينوستيانو كارانزا، بولاية تشياباس، المكسيكية تمتد محطة «أنجوستورا» للطاقة الكهرومائية، والمعروفة رسمياً باسم سد بيليساريو دومينغيز، على نهر جريجالفا.

تخطط شركة الكهرباء الحكومية المكسيكية، وشركاؤها الخاصون لإنتاج 6 جيجاوات من الطاقة في العام المقبل، وهو أحدث إعلان في خطة الرئيسة كلوديا شينباوم لزيادة القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وحسب تقرير «واشنطن بوست»، صرّحت وزيرة الطاقة المكسيكية «لوز إلينا غونزاليس» للصحفيين الأسبوع الماضي بأن الحكومة وافقت بالفعل على تصاريح لإنتاج أكثر من 3.3 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية الجديدة، والتي تمثل 4.7 مليار دولار من الاستثمار الخاص الجديد، وأن الحكومة المكسيكية ستبدأ جولة جديدة من الموافقات على تصاريح للمشاريع الجديدة في يناير المقبل.

بينما تأتي معظم إمدادات الطاقة في المكسيك من حرق الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي، تهدف المشاريع الجديدة إلى إضافة المزيد من الطاقة الخضراء إلى مزيج الطاقة في المكسيك، بما في ذلك 15 محطة طاقة شمسية كهروضوئية، وخمس مزارع رياح. كما تخطط هيئة التمويل تدشين أربع محطات هجينة قليلة الانبعاثات العام المقبل، بما يضيف 1.5 جيجاوات من الطاقة، وستوفر جنرال إلكتريك توربينات للمحطات الجديدة، حسب تصريحات رئيسة المكسيك.

كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك عملت سابقاً عالمة مناخ قبل دخولها السياسة، كثيراً ما قالت إنها تفضّل المزيد من الطاقة المتجددة رغم جهود حزبها في إعطاء الأولوية للوقود الأحفوري. حكومتها أيضاً في طور تقديم مناقصة لمشاريع نقل جديدة.

(الصورة من خدمة واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن)