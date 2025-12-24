حديقة عضوية لزراعة الخضراوات والأعشاب تابعة لأحد المنتجعات الفاخرة بضواحي جايبور، أو «المدينة الوردية» كما تُدعى في الهند، وهي مدينة تنبض بالتاريخ والفن والألوان الزاهية بالحياة، ويُعدّ مطبخها بالتحديد تجربةً فريدةً بالنسبة لعشاق تذوق المأكولات.

زوارُ جايبور يشعرون للوهلة الأولى بسحرها الآسر وبطابعها العريق، متمثلاً في حصونها المهيبة وأسواقها العامرة وشوارعها الصاخبة بالحرفيين وهم يطرّزون أقمشةً زاهية ويبدعون مجوهراتٍ مصنوعةً يدوياً، فضلاً عن أطباقها المقليّة المتبّلة ومشروباتها الساخنة الشهية.

ويحار الزائر في الكيفية التي حافظت بها جايبور على التوازن الدقيق بين تراثها الملكي وحيوية هويتها العصرية، وكيف أمكن لمدينةٍ راسخةٍ في التقاليد أن تستمر في الابتكار والعصرنة دون أن تفقد جوهرها الأصيل؟ في المنتجعات المحيطة بجايبور، تزدان الحدائق بالزهور والأشجار والطواويس، ويتم قطف الخضراوات الطازجة وتحويلها إلى أطباق شهية ذات مكونات متنوعة، بعد طهيها على نار مكشوفة وهادئة طوال ساعات، بحب وارتباط وثيق مع الأرض، في تجسيد حيٍّ لتجربة «من المزرعة إلى المائدة».

ومن الأطباق الشهيرة في جايبور وجبة «الثالي»، وهي طبق تقليدي يضم مجموعةَ أطباق صغيرة، يعتمد على كنز دفين من الخضراوات الموسمية، إلى جانب أرز مفلفل ومخللات وخبز مسطح، و«تشورما»، وهي كرات مقلية من عجينة الدقيق والسمن. أما وجبة «مالبوا» اللذيذة، فهي طبق يشبه الفطيرة يُقلى في السمن قبل أن يُغمس في شراب حلو ولزج.

ومن المعالم المعمارية لجايبور قصر «هاوا محل»، وهو قصر من الحجر الرملي الأحمر والوردي، بُني عام 1799 وصُمم خصيصاً لتمكين سيدات العائلة المالكة من مراقبة صخب الحياة في جايبور بعيداً عن أعين العامة. وكان ذلك في عهد المهراجا براتيب سينغ، الذي أمر بطلاء العديد من مباني جايبور باللون الوردي، فأخذت من ذلك لقبَها الشهيرَ، أي «المدينة الوردية»!

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

