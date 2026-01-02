2026: ترسيخ مسيرة حافلة بالإنجازات



تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2026، وهي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات، التي أسهمت بشكل جوهري في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وتأتي هذه الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وضعت الابتكار والتقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة في صلب أولوياتها، لتعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وقد تعددت هذه الإنجازات لتشمل كل القطاعات المجتمعية والتنموية، ولكن قسماً مهمّاً منها تمحوّر حول تمكين المجتمع، انسجاماً مع مبادرة عام المجتمع، ومنها إطلاق «استراتيجية الهوية الوطنية»، في نوفمبر الماضي، التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، وتتضمن نحو 70 مبادرة لتعزيز قيم الانتماء والولاء والتراث الوطني، وكذلك إطلاق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية، والتي تتضمن استراتيجية شاملة للتطوع الوطني، لتصل قاعدة المتطوعين إلى 600 ألف متطوع وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة، عبر بوابة موحّدة لخدماتها وإجراءاتها وحاضنات لأعمالها، وصندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم مؤسساتها.

وتتعدد الطموحات التي ترغب دولة الإمارات في تحقيقها، لترسيخ عملية التنمية الشاملة، وهو ما ينعكس في ميزانية العام 2026 الأضخم في تاريخ دولة الإمارات، وتندرج هذه الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة الاتحادية للفترة 2022-2026، والتي تبلغ قيمتها 347 مليار درهم، وتنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وتمتد هذه الطموحات لتشمل كل القطاعات التنموية، مع اهتمام خاص بتمكين الأسرة بالانسجام مع عام الأسرة، وهو ما يتّضح من ميزانية العام 2026، حيث خُصص مبلغ إجمالي قدره 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وهو ما يمثل 37% من الميزانية العامة. وتشمل هذه المخصّصات 19% لبرامج التعليم العام والجامعي، و6% للمعاشات التقاعدية، و6% للرعاية الصحية، و4% للشؤون الاجتماعية، و2% للخدمات العامة، وفي الوقت نفسه، حصل قطاع الشؤون الحكومية على 27.1 مليار درهم إماراتي، ما يمثّل 29% من الإجمالي. في حين خُصّص 15.4 مليار درهم (17%) للاستثمارات المالية، و12.7 مليار درهم (14%) للنفقات الاتحادية، و2.6 مليار درهم (3%) لقطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

ويحظى قطاع الذكاء الاصطناعي بأهمية خاصة في الخطط التنموية لدولة الإمارات خلال العام الجديد، ومن المتوقع أن يشهد نقلة نوعية هائلة، وهنا يمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى مشروع «ستارجيت الإمارات»، الذي أُعلن عن إطلاقه في مايو الماضي من جانب مجموعة من الشركات المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، ضمّت شركة «جي 42» و«أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«نفيديا» و«مجموعة سوفت بنك» و«سيسكو» في خطوة تاريخية نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي. ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026. ويؤسّس مشروع «ستارجيت الإمارات» قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والموثوق به، وسيسرع من وتيرة الاكتشافات العلمية، ويدفع عجلة الابتكار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية.

وتشمل طموحات الإمارات خلال العام 2026 تعزيز دورها الخارجي في ظل المكانة المتميزة، التي باتت تشغلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، على النحو الذي يصب في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة حزمة من التحديات الخطيرة، التي يواجهها العالم خلال المرحلة الحالية، وهنا يمكن الإشارة إلى استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، والذي سيمثل محطةً محورية لتسريع العمل العالمي في مجال المياه، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويعيش 2.4 مليار شخص في دول تعاني شُح المياه.

يمثل العام 2026 فرصةً جديدة لمواصلة دولة الإمارات مسيرتها التنموية الحافلة في القطاعات كافة، مستندةً إلى رؤية استراتيجية واضحة تركّز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والاستثمار، والتنمية البشرية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق رفاه المجتمع.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.