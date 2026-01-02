أبعاد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الهندية والعُمانية

ترتبط الهند وسلطنة عُمان بعلاقات ودّية ودافئة، حيث تُعدّ عُمان شريكاً استراتيجياً مهماً للهند، فضلاً عن كونها طرفاً محورياً في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ورابطة دول حافة المحيط الهندي. ويرتبط البلدان بروابط جغرافية وتاريخية وثقافية، ويتمتعان بعلاقات ودّية ومتينة. وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1955، وتمت ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2008.

وفي هذا الإطار، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بزيارة استغرقت يومين إلى سلطنة عُمان لتعزيز العلاقات القوية القائمة بين البلدين. وخلال الزيارة، منحت عُمانُ، رئيسَ الوزراء الهندي، وسامَ عُمان من الدرجة الأولى، وهو أعلى وسام مدني في السلطنة. وكان من أبرز التطورات خلال الزيارة توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، مما يؤكد الروابطَ المتناميةَ بين البلدين. ولا تزال عُمان تُشكّل ركيزة أساسية في سياسة الهند تجاه غرب آسيا، وتُعدّ أقدم شريك استراتيجي إقليمي لها. وقد اكتسبت هذه العلاقة بُعداً استراتيجياً جديداً. ومهّدت هذه الزيارةُ الطريقَ أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين، بما يعمِّق روابطَ الهند مع غرب آسيا، لا سيما مع دول الخليج العربي.

واكتسبت الاتفاقيةُ التجارية أهميةً بالغةً، لا سيما مع سعي الهند الحثيث نحو إبرام مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، ويعود ذلك جزئياً إلى الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 50% على الهند، ما دفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى البحث عن أسواق بديلة وإبرام اتفاقيات تجارة حرة بوتيرة أسرع. وبينما استغرقت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وقتاً أطول من المتوقع في إطار خطط تنويع التجارة، فإن الهند الآن تمضي قدماً في إبرام اتفاقيات تجارية أخرى. كما وقّعت الهندُ اتفاقيةَ تجارة حرة مع المملكة المتحدة في مايو الماضي، وأخرى مع نيوزيلندا مؤخراً.

وتُعدّ اتفاقية التجارة بين الهند وسلطنة عُمان، التي وُقّعت خلال الزيارة الأخيرة التي أداها مودي لمسقط، تطوراً بالغ الأهمية للهند في سعيها لتعزيز صادراتها وتعميق روابطها الاقتصادية مع دول آسيا. وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصدرون الهنود على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على 98.08% من بنود التعريفة الجمركية العُمانية. ويشمل ذلك القطاعات كثيفة العمالة، مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والجلود، والأحذية، والسلع الرياضية، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الهندسية، والأدوية، والأجهزة الطبية، والسيارات. وستُعفى جميع هذه القطاعات، التي كانت تخضع لتعريفات جمركية مختلفة، بموجب هذه الاتفاقية. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك قريباً على حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي بلغت حوالي 10.5 مليار دولار. ومن بين السلع التي تتطلع الهند لاستيرادها من عُمان منتجات مثل كتل الرخام، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع البنية التحتية الهندي، وحاجته المتزايدة لمواد البناء.

أما بالنسبة للهند، فإن أكبر فائدة تتمثل في فتح سلطنة عُمان باب الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% في قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن يعزز هذا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن يدعم صادرات الخدمات الهندية.

ويعمل في عُمان نحو 700 ألف هندي، يساهمون بحوالي 18 مليار روبية في الاقتصاد الهندي. أما عُمان، فتمنحها الاتفاقيةُ منفذاً إلى واحد من أكبر الأسواق في العالم، حيث تُعدّ الهند أحد أسرع الاقتصادات نمواً، كما تتمتع بسوق ضخمة وتوفر فرصاً عديدة للمستثمرين الأجانب. وفي الوقت نفسه، تُقدم الهندُ تسهيلاتٍ جمركيةً لسلطنة عُمان، تشمل تخفيضات على 77.79% من إجمالي بنود التعريفة الجمركية، والتي تُغطي، وفقاً للتقارير، نسبة 94.81% من واردات الهند من عُمان من حيث القيمة. ووفقاً لوزير التجارة الهندي، فإن قطاعات مثل الصلب والطاقة والتعليم والرعاية الصحية تُشكل فرصاً استثماريةً واعدةً للشركات العُمانية. كما أشار إلى أن الشركات يُمكنها أيضاً استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء.ولا شك في أن هناك اهتماماً استثمارياً كبيراً بقطاعي التعليم والرعاية الصحية. وتوجد فرصٌ للتعاون المشترك بين الشركات في الهند وسلطنة عُمان، مما سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقد أبدت الهندُ بالفعل اهتماماً بمقترح من شركة ألبان عُمانية بإقامة مشروع مشترك مع إحدى العلامات التجارية الهندية للألبان.

ولا يُنظر إلى الاتفاقية التجارية على أنها مجرد اتفاق اقتصادي فحسب، بل أيضاً كاتفاق ذي أبعاد استراتيجية. ووفقاً لمبادرة أبحاث التجارة العالمية، تُعدّ هذه الاتفاقية استراتيجية، إذ تضم أكثر من 6000 مشروع مشترك بين الهند وسلطنة عُمان، واستثمارات هندية تتجاوز 7.5 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات في المناطق الحرة في صحار وصلالة. وأشارت المبادرة إلى أن الاتفاقية ستعزز الصادرات الهندية، وتحسِّن تنافسيةَ المنتجات الصناعية الهندية في السوق العُماني.



*رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي