متزلجون يستقلون مصعداً في منتجع دير فالي الأولمبي للتزلج في بارك سيتي بولاية يوتا الأميركية، حيث يقبل الآلاف من هواة رياضة التزلج في هذا الوقت من كل عام. وتقع بارك سيتي، التي كانت مركزاً لتعدين الفضة سابقاً، على بُعد 30 ميلاً من مدينة سولت ليك سيتي في جبال واساتش بولاية يوتا، وقد أصبحت منذ عقود عدة وجهة رياضية مشهورة لدى المتزلجين الذين يرتادون منحدرات منتجعها الذي أصبح أكبر منتجع تزلج في البلاد، وهو منتجع دير فالي الأولمبي المعروف بمرافقه الفاخرة.

ويُقدّم منتزه يوتا الأولمبي جولاتٍ في مرافق التزلج على الجليد، والتزلج الجماعي، وغيرها من الأنشطة التنافسية والتدريبية التي بُنيت خصيصاً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002، والتي لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم. وهو من بين الأماكن القليلة في العالم التي تُتيح ركوب الزلاجة الجماعية مع سائقٍ محترف. كما تضم منطقة دير فالي للتزلج أكثر من 200 مسار على مساحة 4300 فدان، بما في ذلك أكثر من 100 مسار احتياطي و10 مصاعد تزلج، بالإضافة إلى قرية إيواء تقع على الجانب الشرقي من المنتجع.

وبتلك المساحات والوسائل، يقدّم منتجع بارك سيتي أكبر مساحة للتزلج مزودة بمصاعد التزلج في الولايات المتحدة، على مساحة 7300 فدان وفي منطقتين رئيسيتين كبيرتين منفصلتين. كما يحتوي المنتجع على نبع حراري داخل قبة من الحجر الجيري، حيث يُمكن للزوار السباحة والغطس والغوص على مدار العام، وليس فقط في أشهر الشتاء المعهودة كموسم لرياضة التزلج.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)