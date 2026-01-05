في سنتر بوينت بولاية تكساس الأميركية، كانت فرق البحث والإنقاذ منخرطة في انتشال حطام المنازل بعد فيضانات كارثية في نهر غوادالوبي صيف العام الماضي. وبما أن علماء المناخ يربطون بين الفيضانات والاحتباس الحراري، واجهت إدارة ترامب التي لا تعترف بخطورة التغير المناخي انتقادات مبكرة بعد أن اجتاحت الفيضانات أجزاء من هيل كانتري في وسط تكساس، خاصة أن هذه الإدارة ألغت الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة «الديمقراطية» السابقة. وحسب تحليل أعدته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإنه خلال العام الماضي، تحركت وكالة حماية البيئة لتأخير أو تخفيف أو إلغاء أكثر من اثني عشر تنظيماً تتعلق بتلوث الهواء وتلوث المياه وانبعاثات غازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الكوكب. التحليل استند إلى أبحاث من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومصادر أميركية أخرى، أظهر أربعة اقتراحات لإلغاء قواعد تلوث الهواء.

فعلى سبيل المثال، في يونيو الماضي، تحركت وكالة حماية البيئة لإلغاء إجراءات تم تطبيقها في عهد بايدن كانت تلزم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بخفض انبعاثات الزئبق، وهو سم عصبي. وفي نوفمبر الماضي، قالت وكالة حماية البيئة إنها ستلغي الحماية الفيدرالية عن ملايين الأفدنة من الأراضي الرطبة والجداول، كما تعتزم الوكالة منح شركات المرافق عاماً إضافياً لبدء تنظيف مكبات رماد الفحم التي يمكن أن تتسرب منها المعادن السامة إلى المجاري المائية المجاورة. اللافت أن «دارين باكست»، مدير مركز الطاقة والبيئة بمعهد «المؤسسات التنافسية» الذي يعد مؤسسة بحثية «محافظة»، يرى أن إدارة ترامب تلغي القواعد التي ترفع التكاليف على المستهلكين، وأن زيادة تكاليف الطاقة نتيجة لمثل هذه الإجراءات، تضر بالاقتصاد وجميع الأميركيين».

