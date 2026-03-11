الاستثمار الفردي ومعضلة التنبؤ

في الولايات المتحدة الأميركية، حاول أحد كبار الاقتصاديين الماليين ذات مرة إقناعي بأنه لا ينبغي السماح للمستثمرين الأفراد بشراء الأسهم بشكل منفرد. وقد عارضت ذلك بشدة: أليست هذه أميركا، البلد الذي يُشجّع على المخاطرة؟ لماذا نمنع المستثمرين العاديين من فرصة الثراء؟

أدركتُ الآن أن كلامه منطقي. فمعظم الناس لا يدركون ما يفعلون. شراء الأسهم الفردية، كما أوضح هذا الخبير، أشبه بشراء شمعة احتراق للسيارة، لا فائدة منها إلا كجزء من محفظة استثمارية متنوعة. معظم المستثمرين الأفراد الذين يختارون الأسهم بأنفسهم سيحققون أداءً أقل من أداء السوق.

أُدرك أن هناك بالفعل العديد من اللوائح المالية التي تسعى لتوجيه المستثمرين نحو اتخاذ قرارات أفضل. وهذه الاحتياطات لا تقتصر على قطاع التمويل، ولا تقتصر على فرض قيود صارمة على المستثمرين. من حق الحكومة تقييد المخاطر إذا كانت قرارات الفرد تُلحق الضرر بالآخرين (لهذا السبب توجد حدود للسرعة)، أو إذا كان غير قادر على الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مدروس (لهذا السبب توجد قوانين بشأن ملصقات الأغذية).

إلى حدٍّ ما، ينطبق ذلك على الاستثمار في الأسهم الفردية. فالمستثمرون الأفراد يملكون أموالاً أقل ووقتاً أقل لإجراء البحوث، مقارنةً بالمستثمرين المؤسسيين الكبار الذين يراهنون ضدهم. وإذا اكتفوا بشراء صناديق المؤشرات، فإنهم يستفيدون من صعود السوق. لكن عندما ينخرطون في المضاربة اليومية، فإنهم يدخلون لعبة محصّلتها صفر، حيث يضعهم حجمهم الصغير في موقف غير متكافئ. وهذه اللامساواة الطبيعية قد تزرع عدم الثقة في الأسواق.

مع ذلك، لم تَغِبْ فكرة حظر تداول الأسهم الفردية عن النقاشات الجادة في أروقة الأساتذة، لأن هذا النوع من التداول لم يكن يمثّل مشكلة كبيرة، إذ لم يمارسه إلا قلة من الناس. كان الأمر يتطلب وقتاً وجهداً، كالاتصال بوسيط أسهم حقيقي أو زيارة مكتبه. أما الآن، فالوضع مختلف. يمكنك التداول اليومي عبر هاتفك أثناء انتظار قهوتك في ستاربكس.

لا يقتصر الأمر على الأسهم فحسب. فالكثير من السلوكيات المالية المحفوفة بالمخاطر باتت تُعتبر طبيعية، بل وتلقى التشجيع أحياناً، ليس فقط بفضل التكنولوجيا، بل أيضاً بفضل القوانين الجديدة التي تُطمس الحدود بين الاستثمار والمقامرة. كان الوصول إلى الأصول الخاصة مقتصراً في السابق على المستثمرين المعتمدين، الذين يملكون مليون دولار على الأقل أو خبرة مهنية، أما الآن، فيمكنك استثمار مدخراتك التقاعدية فيها. وكانت المقامرة القانونية تتطلب في السابق رحلة إلى لاس فيغاس، أو ربما كازينو في محمية للسكان الأصليين، أما الآن، فيمكنك المراهنة من هاتفك أثناء سير المباراة. وقائمة الأشياء التي يمكنك المراهنة عليها لا حصر لها تقريباً: تقرير مؤشر أسعار المستهلك القادم، كمية الثلوج المتوقعة غداً..

قد تكون القواعد القديمة صارمة، لكنها وُضعت لأسباب وجيهة. كانت الأصول الخاصة متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين، نظراً لنقص المعلومات عنها وعدم وجود سعر سوقي لها. كان القمار غير قانوني في معظم الولايات، لما ينطوي عليه من آثار سلبية على المجتمع، ولأن بعض الأفراد قد لا يتخذون قرارات سليمة لأنفسهم.

هذه التكاليف باتت واضحة للعيان. فقد ازدادت مشكلة المقامرة، لا سيما بين الشباب، وتزايد الغش في الرياضة. واضطرت شركة «بلو آول كابيتال» Blue Owl Capital، التي تهدف إلى توفير الوصول إلى الأسواق الخاصة للمستثمرين الأفراد، إلى تجميد عمليات السحب من أحد صناديقها بعد تكبُّدها خسائر فادحة. وتسعى منصة كالشي Kalshi إلى الحدّ من التداول بناءً على معلومات داخلية، حتى قبل صدور اللوائح التنظيمية. وهناك أيضاً حالة من عدم اليقين، بينما تواجه أسواق المراهنات أسئلة حول الأخلاقيات وحدود ما ينبغي السماح به. فقد تفاجأ بعض المقامرين الذين راهنوا على تغيير النظام في إيران، على سبيل المثال، عندما اكتشفوا أن المراهنة على وفاة زعيم لا تؤدي بالضرورة إلى دفع الأرباح.

مع تزايد ضبابية الخط الفاصل بين المقامرة والاستثمار، تزداد احتمالية ظهور المزيد من المشاكل. يكمن الخطر في كيفية أداء هذه الرهانات عند حدوث تراجع في السوق. تبدو المحفظة الاستثمارية عالية المخاطر جذابة عندما يكون السوق مزدهراً، ولكن عند انعكاس مسار السوق، فإن التعرض المفرط للمخاطر والإفراط في الاستدانة يمكن أن يكون كارثياً. وقد يؤدي انهيار السوق المضخم بالمخاطر إلى تدمير أكبر للثروات - وإلى مزيد من فقدان الثقة في الأسواق. إلى حدٍّ ما، يُعد هذا قصوراً في التنظيم. فبعد سنوات من الحظر التام، بدأت أسواق المقامرة بالانفتاح بالتزامن مع ازدياد سهولة الوصول إليها بفضل التكنولوجيا. الوقت الأمثل للتفكير في طريقة أفضل للحدّ من المخاطر هو قبل حدوث الانهيار، إذ أن التنظيم الذي يأتي كرد فعل غالباً ما يبالغ في التدخل.



*كاتبة متخصصة في قضايا الاقتصاد.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»