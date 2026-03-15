إنجاز جديد لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

حققت «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» إنجازاً بارزاً يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتميز والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، حيث حصد مركز التدريب والتطوير التابع لها شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة (CGInO)» من معهد الابتكار العالمي، محققاً تصنيف 7 نجوم الذي يُعدُّ الأعلى من نوعه في القطاع الصحي، ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الإمارات المستمرة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للرعاية الصحية المتميزة.

وتُجسّد هذه الشهادة تقدير الجهات الدولية المعنية للجهود التي تبذلها «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» في تبنّي أساليب عمل مبتكرة، واعتماد حلول رقمية متقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في إدارة الموارد والخدمات الصحية. فقد اعتمدت المؤسسة استراتيجيات قائمة على تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز تجربة المرضى، بما يعكس رؤيتها في توفير خدمات صحية تُلبّي أعلى المعايير العالمية.

وفي الواقع، فإنه ومنذ تأسيسها، سعت «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، يجمع بين الابتكار والجودة والكفاءة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتحديث العمليات التشغيلية، بما يتوافق مع أحدث التطورات التقنية والطبية. وقد انعكس هذا النهج في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الملموسة على صعيد رضا المرضى وتحسين مؤشرات الأداء في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة.

وتُعد الشهادة الجديدة حصيلة لمجموعة من المبادرات التي أطلقتها المؤسسة في السنوات الأخيرة لتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، بما في ذلك إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والرعاية، واستخدام المنصات الرقمية لتسهيل وصول المرضى للخدمات، وتطوير برامج تدريبية متقدمة للكادر الطبي والإداري. كل هذه الجهود ترسّخ مكانة الإمارات دولة رائدة في تطوير النظم الصحية المبتكرة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الإمارات بتوفير بيئة حكومية داعمة للابتكار وتحفيز المؤسسات على تبنّي مبادرات ترفع من كفاءة العمل وتحسن جودة الخدمات المقدمة للجمهور. ويُشكّل هذا التقدير الدولي مؤشراً على أن الإمارات تسير بخُطى ثابتة نحو الريادة في تقديم خدمات صحية ذكية ومستدامة، تلبّي تطلعات المجتمع وتواكب التطورات العالمية. كما يعكس هذا الإنجاز قدرة «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» على المواءمة بين التحديات المحلية ومتطلبات المعايير الدولية، إذ تمكّنت من تطوير نماذج تشغيلية مبتكرة تحسُّن من كفاءة تقديم الخدمات وتقلّل من الهدر، مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويؤكد ذلك أن الابتكار في القطاع الصحي في دولة الإمارات ليس مجرد شعار، بل سياسة عملية تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والمراجعة المستمرة للأداء. وفي السياق نفسه، يعكس هذا الإنجاز التزام «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» بسياسة التطوير المستمر، حيث تعتبر الابتكار جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المؤسسي، مما يعزّز قدرتها على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية وتقديم خدمات ذات جودة عالمية تضع الدولة في طليعة الدول المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية.

ويأتي حصول «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» على هذه الشهادة ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها الإمارات في تطوير قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك تحديث التشريعات الصحية، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تتيح إدارة متكاملة للبيانات الطبية وتحسين اتخاذ القرار. كل هذه الإجراءات تُجسّد نهج الإمارات الذي يعتبر الإنسان محور التنمية، ويسعى إلى تهيئة بيئة صحية متقدمة لجميع أفراد المجتمع. ولعله من المهم الإشارة في هذا الإطار، إلى حقيقة مهمة، مفادها أن دولة الإمارات، ومن خلال خطواتها المتواصلة، تؤكد أن تطوير منظومة الخدمات الصحية ليس مجرد التزام تشريعي أو إجراء تنظيمي، بل سياسة وطنية متجذِّرة في فكر القيادة، تهدف إلى حماية الصحة وتمكين الأفراد من الإسهام والإبداع ضمن بيئة تحكمها أرقى معايير الجودة.

إن حصول «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» على شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة (CGInO)» هو خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المؤسسي. ومن خلال مواصلة تطوير السياسات الصحية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، تعمل الإمارات على تقديم نموذج يُحتذى به في جودة الخدمات، بما يرسّخ التزامها المستمر بتحقيق رفاهية المجتمع والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسترلتيجية.