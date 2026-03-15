العمل عن بُعد.. فرصة مؤسسية ومخاطرة سيبرانية

أصبح العمل عن بُعد نموذجاً شائعاً للعمل، حيث اتجه ملايين الأشخاص إلى العمل الافتراضي.

وقد وفّر هذا النموذج العديد من المزايا مثل مرونة ساعات العمل، قضاء وقت أطول مع العائلة، تقليل الحاجة إلى التنقل، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات والمؤسسات، كما أصبحت التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاتصالات المتقدمة أدوات أساسية تمكّن المؤسسات من إدارة أعمالها عن بُعد، وأسهمت منصات الاجتماعات المرئية، والخدمات السحابية، وتطبيقات التواصل ومشاركة الملفات في ضمان استمرارية العمل والتواصل بين الموظفين والإدارات دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، كما استخدمت الشركات منصات رقمية لإدارة التوظيف وتقييم المرشحين وتدريب الموظفين ومتابعة أدائهم.

إلا أنه ورغم هذه الفوائد التي تبدو جذابة للموظفين وأصحاب العمل، فإن الواقع يكشف أن العمل عن بُعد يحمل في طيّاته تحديات وتعقيدات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وتشير الدراسات إلى وجود علاقة مباشرة بين انتشار العمل عن بُعد وارتفاع مخاطر الأمن السيبراني، حيث إن نسبة من الموظفين العاملين عن بُعد قد تفتقر إلى المعرفة الأساسية بحماية البيانات والأمن الرقمي، كما أن العديد من الشركات لا تمتلك سياسات واضحة أو إجراءات أمنية كافية للتعامل مع بيئة العمل الافتراضية، ما يجعلها أكثر عُرضة للهجمات الإلكترونية. ومع توسُّع الاعتماد على الإنترنت والموارد الرقمية، أصبح لدى مجرمي الإنترنت نطاق أوسع من الأهداف، خصوصاً مع استخدامهم أساليب متطورة مثل التصيد الاحتيالي والرسائل المزيفة واستغلال ضعف الوعي الأمني لدى الموظفين، وتزيد هذه المخاطر مع انتقال بيانات الشركات إلى الشبكات المنزلية الأقل حماية، مقارنة بشبكات المؤسسات، فيمكن للقراصنة استغلال هذا الوضع عبر تطوير هجمات أكثر تعقيداً مثل التصيد الاحتيالي، والرسائل المزيفة المرتبطة بالأزمات العالمية، وبرمجيات اختراق كلمات المرور. كما أن استخدام الأجهزة الشخصية، وإمكانية الوصول إلى معلومات حساسة من المنازل، إضافة إلى انتحال صفة الدعم الفني، كلها عوامل زادت من احتمالات اختراق الأنظمة وسرقة البيانات.

وأمام هذه التحديات، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لتعزيز حماية بيئات العمل عن بُعد، مثل تحديث أنظمة الشبكات، واستخدام كلمات مرور قوية والمصادقة متعددة العوامل، والاعتماد على الشبكات الافتراضية الخاصة والخدمات السحابية الآمنة. كما ينبغي تدريب الموظفين على الوعي الأمني ووضع خطط طوارئ واضحة لضمان استمرارية العمل وحماية البيانات، خاصة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تستغل ضعف جاهزية بيئات العمل المنزلية، مقارنةً بالبنية الأمنية للمؤسسات. من جهة أخرى، تحتاج الشركات إلى تبنِّي مجموعة من الإجراءات لتعزيز الأمن السيبراني في بيئات العمل عن بُعد، أبرزها نشر الوعي الأمني بين الموظفين وتدريبهم على التعرف على التهديدات الرقمية، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمل عن بُعد، إضافة إلى الفصل بين الأجهزة الشخصية وأجهزة العمل لتقليل مخاطر الاختراق، إلى جانب الاستثمار في التوعية والتدريب الأمني، والذي يمثّل خطوة أساسية لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وكذلك توفير أدوات موحّدة وآمنة للعمل عن بُعد، تتضمن ميزات مثل تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، وتسجيل الجلسات، ومراجعة الجلسات البعيدة، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التحكم في الوضع الأمني، كما ينبغي أن تتم الاتصالات مع الشبكات الحساسة في الشركات عبر شبكات افتراضية خاصة (VPN) معتمدة، مدعومة بأنظمة المصادقة متعددة العوامل (MFA) لضمان حماية الوصول إلى الأنظمة والبيانات. ويجب أن يكون الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من خطط استمرارية الأعمال، من خلال توفير أدوات وصول آمنة عن بُعد، وإعداد أدلة إرشادية للموظفين تتضمن أفضل الممارسات للتعامل مع التهديدات الرقمية والروابط المشبوهة.

ويُنصح باستخدام أجهزة العمل التابعة للشركة قدر الإمكان، وتطبيق سياسات كلمات مرور قوية مع التحديث المستمر وتفعيل تسجيل الخروج التلقائي عند عدم النشاط. وفي النهاية فإن الوعي الأمني لدى الموظفين يُعد عاملاً أساسياً في مواجهة الهجمات الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من موثوقية مصادر المعلومات وتجنُّب الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال الإلكتروني، ولذا ينبغي تشجيع الموظفين على الاعتماد على قنوات الاتصال الرسمية داخل الشركة للحصول على التحديثات، إضافة إلى التدقيق في عناوين البريد الإلكتروني والمحتوى لاكتشاف الأخطاء الإملائية أو المؤشرات المشبوهة التي غالباً ما ترافق رسائل التصيد الاحتيالي.

*رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات