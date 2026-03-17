«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» والأداء المتميّز

تشكّل «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة الغذاء وتعزيز الإنتاج الزراعي. وقد أظهرت نتائج استطلاع قياس وعي وثقة المجتمع لعام 2025 أن معدل رضا المجتمع عن أداء الهيئة بلغ 90%، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق.وتُعدّ هذه النتائج مؤشراً مهماً على نجاح الجهود المؤسسية التي تبذلها الهيئة في تطوير خدماتها وتعزيز منظومة الرقابة الغذائية والزراعية. كما تعكس قدرة الهيئة على تلبية توقعات المجتمع، وتعزيز جودة الخدمات المرتبطة بحماية صحة المستهلك وضمان توفير غذاء آمن ومستدام في إمارة أبوظبي.

ويُظهر الاستطلاع أن المجتمع يربط الهيئة بشكّل رئيسي بمهام الرقابة والسلامة الغذائية، إضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي والزراعي وتنمية الثروة الحيوانية. والجدير بالذكر أن إحدى أهم مهام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تتمثل في الإشراف على منظومة السلامة الغذائية، التي تشمل الرقابة على المنشآت الغذائية، وضمان تطبيق المعايير الصحية في مراحل إنتاج الغذاء وتداوله.

وتنسجم مهام «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» مع رؤية استراتيجية تسعى إلى بناء نظام غذائي متكامل يضمن توفير الغذاء بشكل مستدام، ويحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات الغذائية. وتعمل الهيئة على تعزيز منظومة التفتيش والرقابة عبر استخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تحديات تتعلق بسلامة الغذاء.

ولا يقتصر دور الهيئة على الجانب الرقابي، بل يمتّد ليشمل دعم الاستدامة الزراعية في الإمارة، إذ تعمل الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه والتربة، بما يتوافق مع طبيعة البيئة الصحراوية في دولة الإمارات.

كما تسعى الهيئة إلى دعم المزارعين وتطوير قدراتهم الإنتاجية من خلال برامج الإرشاد الزراعي وتوفير التقنيات الحديثة التي تساعد على تحسين الإنتاج وتقليل الهدر في الموارد. ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، ودعم الإنتاج المستدام، وتوظيف التقنيات الحديثة، ما يعزِّز ريادة دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وقد أظهر الاستطلاع المذكور أن 94% من أفراد المجتمع لديهم دراية بدور الهيئة ومجالات عملها، وهو ما يعكس نجاح جهود التوعية والتواصل المجتمعي التي تقوم بها الهيئة لتعريف الجمهور بدورها الحيوي في حماية الغذاء وتعزيز الاستدامة.

وتحرص الهيئة على إشراك المجتمع في جهودها من خلال حملات التوعية والبرامج التعليمية، التي تستهدف مختلف الفئات، بما في ذلك المزارعين وأصحاب المنشآت الغذائية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز ثقافة السلامة الغذائية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على صحة المجتمع.

وقد تم تنفيذ الاستطلاع على عينة تضم 801 مشاركاً من مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بما يعكس تنوع العينة وتعدد فئاتها العمرية والجغرافية. وقد شكّلت الفئة العمرية بين 20 و29 عاماً النسبة الأكبر من المشاركين، تلتها الفئة من 30 إلى 49 عاماً. وتؤكد المشاركة الواسعة في الاستطلاع أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في بناء الثقة مع المجتمع، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات العامة. كما تعكس ارتفاع معدلات الرضا نجاح الهيئة في بناء شراكة فعّالة مع المجتمع تقوم على الثقة والتعاون.

وفي ظلّ التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطوير سياساتها وبرامجها بما يواكب التحولات العالمية في قطاع الغذاء والزراعة. وتسعى الهيئة إلى تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تدعم الإنتاج الغذائي المستدام.

إن النتائج الإيجابية التي حققتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في استطلاع رضا المجتمع، تؤكد أن أبوظبي تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة غذائية متكاملة، تجمع بين السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية والأداء المؤسسي المتميّز، ومن خلال هذه الجهود، تواصل الإمارة تعزيز مكانتها كنموذج إقليمي في إدارة الموارد الغذائية وضمان جودة الغذاء، بما يحقق رفاه المجتمع ويحافظ على صحة الأجيال القادمة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.