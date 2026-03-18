شبكة كهرومائية



في حي أستوريا بالجزء العربي من مقاطعة «كوينز» بمدينة نيويورك، ينخرط عمال إحدى شركات نقل الطاقة في إزالة الثلوج عن خطوط نقل الكهرباء ووحدات تحويل التيار، ضمن خطة ينبغي تنفيذها هذا الربيع، لتشغيل خط نقل الطاقة الكهرومائية النظيفة من كندا إلى شبكة كهرباء مدينة نيويورك، والممتد بطول 339 ميلاً. يأتي وصول الطاقة الكهرومائية إلى مدينة نيويورك في وقت عاد فيه الوقود الأحفوري فجأة إلى دائرة الضوء، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب. وفي وقت ترتفع تكاليف الطاقة جزئياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز).

