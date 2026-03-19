نبوءات التاريخ وصراع الإمبراطوريات: بين كسرى وقيصر وتحولات الحاضر

عبر التاريخ لم تكن الصراعات بين الأمم مجرد مواجهات عسكرية عابرة، بل كانت انعكاساً لتحولات عميقة في موازين القوة بين الحضارات والإمبراطوريات. ومن اللافت أن النصوص الإسلامية المبكرة تناولت هذا الصراع بوضوح، سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية، حيث وردت إشارات إلى قوتين عظميين حكمتا العالم لقرون طويلة: الفرس والروم. واليوم، ومع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، يعود الحديث من جديد عن تلك النصوص التاريخية ودلالاتها في فهم التحولات الجيوسياسية التي نشهدها في عصرنا.

في الحديث الشريف الوارد في صحيح البخاري يقول النبي ﷺ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». وكان كسرى لقب ملوك الفرس الذين حكموا الإمبراطورية الساسانية، إحدى أعظم القوى في العالم القديم، بينما كان قيصر لقب ملوك الروم أو الإمبراطورية البيزنطية. وقد تحقق الجزء الأول من هذا الحديث بالفعل عندما سقطت الدولة الفارسية بعد الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي، فانتهت بذلك إمبراطورية امتدت قروناً وسيطرت على مساحات واسعة من آسيا.

لم يكن سقوط الإمبراطورية الفارسية مجرد انتصار عسكري عابر، بل كان تحولاً تاريخياً أنهى نظاماً إمبراطورياً كاملاً. فقد انهارت الدولة الساسانية سريعاً أمام الجيوش الإسلامية في معارك حاسمة مثل القادسية ونهاوند، حتى اختفى لقب كسرى من التاريخ السياسي. أما الإمبراطورية البيزنطية فقد استمرت لقرون طويلة بعد ذلك، قبل أن تنتهي بسقوط القسطنطينية عام 1453. وقد رأى بعض المؤرخين أن هذا الحديث يشير إلى نهاية مرحلة من التاريخ كانت فيها الإمبراطوريات الكبرى تحكم العالم القديم بنظام مركزي قائم على التوسع العسكري والسيطرة الجغرافية الواسعة.

القرآن الكريم بدوره أشار إلى الصراع بين الفرس والروم في سورة الروم، حيث قال تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾. وقد نزلت هذه الآيات عندما كانت الدولة الفارسية قد حققت انتصاراً كبيراً على الإمبراطورية البيزنطية، حتى ظنّ كثير من الناس أن الروم انتهوا إلى غير رجعة. لكن القرآن أخبر بأنهم سيعودون إلى الانتصار خلال بضع سنوات، وهو ما تحقق عندما تمكن الإمبراطور هرقل من إعادة تنظيم قواته وشن هجوم مضاد أنهى التفوق الفارسي في تلك المرحلة.

ومن الأحاديث التي لفتت انتباه الباحثين أيضاً ما ورد في سنن أبي داود وابن ماجه حول احتمال قيام صلح أو تحالف مؤقت بين المسلمين والروم في مواجهة عدو آخر، حيث جاء في الحديث: «ستصالحون الروم صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتنتصرون وتغنمون». وقد فهم بعض العلماء من هذا النص أن العلاقات بين الأمم قد تمر بتحولات غير متوقعة، وأن السياسة الدولية لا تقوم دائماً على خطوط ثابتة من العداوة أو التحالف، بل تتغير وفق المصالح والظروف التاريخية.

في ضوء هذه النصوص، تبدو التحولات الجيوسياسية المعاصرة في الشرق الأوسط مثيرة للتأمل. فإيران الحديثة تمثل الامتداد الجغرافي والحضاري لبلاد فارس القديمة، وهي اليوم في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، في وقت تشهد فيه المنطقة شبكة معقدة من التحالفات والصراعات. وبينما لا يمكن القول إن التاريخ يعيد نفسه حرفياً، إلا أن فهم جذور الصراع بين القوى الكبرى في المنطقة يساعد على قراءة الحاضر بعمق أكبر.

إن النصوص الإسلامية التي تحدثت عن كسرى وقيصر لم تكن مجرد وصف لواقع سياسي في زمن معين، بل كانت أيضاً تذكيراً بطبيعة القوة في التاريخ، فالإمبراطوريات مهما بلغت قوتها قد تصل إلى لحظة أفول، وقد تتغير موازين العالم بطريقة لم يكن يتوقعها أحد. وهذه سُنّةٌ من سنن التاريخ التي تتكرر عبر القرون، حيث تتبدل القوى وتظهر أخرى جديدة، بينما يبقى الصراع على النفوذ والتأثير أحد الثوابت الكبرى في العلاقات بين الأمم.

واليوم، ومع ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة وصراعات متشابكة، يدرك كثير من المراقبين أن الشرق الأوسط يقف مرة أخرى أمام مرحلة تاريخية حسّاسة قد تعيد تشكيل توازناته السياسية والعسكرية. وبينما تختلف الظروف والفاعلون عن الماضي، يبقى التاريخ مصدراً مهماً لفهم طبيعة التحولات الكبرى التي تمر بها المنطقة، ولإدراك أن مسار الأمم لا يُقاس بلحظة واحدة من القوة أو الضعف، بل بحركة طويلة من الصعود والانحدار عبر الزمن.

*لواء ركن طيار متقاعد