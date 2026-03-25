ما بعد الاعتداءات.. هندسة جديدة للعلاقات

في لحظات الاختبار الكُبرى تتعرّى العبارات من زُخرفها، وتتحوّل إلى وقائع تقاس بميزان الفعل. الأزمات تمثّل مختبراً حقيقياً للعلاقات الدولية، حيث تتحدد قيمة العلاقات بقدرتها على الصمود وإعادة التشكل.

في هذا السياق، يستحضر الفكر السياسي رؤية جان جاك روسو بأن الدول، حين تواجه لحظات الخطر، تعيد تعريف موقعها في محيطها الخارجي، فتتشكّل تحالفاتها وفق منطق الإرادة والمصلحة المشتركة، وتغدو العلاقات الدولية امتداداً لعقدٍ ضمني بين الدول يتجدّد مع كل أزمة، حيث تُختبر الثقة وتُعاد صياغة مسارات التقارب والتباعد على أُسس أكثر وضوحاً وصلابة. منذ تأسيسها، صاغت دولة الإمارات نهجها الخارجي على أساس منظومة قيمية راسخة، جعلت من الشراكة والتوازن ركيزتين في بناء العلاقات الدولية. وتجلّى هذا النّهج في حضورها المستمر إلى جانب الدول خلال أزماتها، ضمن مقاربة تجمع بين الفعل الإنساني والبُعد الاستراتيجي.

وقد أسهمت هذه الرؤية في ترسيخ نموذج دبلوماسي يجمع بين الرسمية والبُعد الإنساني والثقافي، حيث تحوّلت الدبلوماسية إلى امتداد لمنظومة حضارية متكاملة تعكس صورة الدولة وتؤسّس لثقة طويلة الأمد. هذا التراكم منح الإمارات موقعاً متقدماً في هندسة العلاقات الدولية، قائماً على الموثوقية والاتّساق في المواقف. وامتداداً لهذا النهج المتراكم، يشكّل مجلس التعاون الخليجي الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لدولة الإمارات، ضمن فضاء تتداخل فيه الجغرافيا مع الإرث والتاريخ والمصير. هذا الإطار لم يكن مجرد تنسيق سياسي، بل بنية متكاملة تقوم على وحدة الإدراك للمخاطر وتشابه الرهانات المستقبلية.

ومع تصاعد التهديدات، برزت حقيقة أن أي اهتزاز في أحد أركان هذا الكيان ينعكس على مجمله، في تأكيد عملي لفكرة المصير المشترك. لقد كشفت الأحداث أن الأمن الخليجي كيان عضوي، وأن أي اختبار يطال طرفاً منه يستدعي استجابة جماعية تعيد تثبيت معادلة التوازن وتحفظ استقرار المنظومة بأكملها. أما عن غالبية المواقف العربية وبعض مواقف الدول الإسلامية من الاعتداءات الإيرانية الراهنة على دول الخليج، فإنها تكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب المعلن وميزان الفعل، ويطرح ضرورة مراجعة جادة لخرائط العلاقات التقليدية. وحين تتعرض المنظومة الخليجية لتهديد مباشر، تتحدد قيمة الشراكات بقدرتها على الإسناد الحقيقي، وتبرز الحاجة إلى الانتقال نحو شبكة علاقات أكثر فاعلية واتساقاً مع المصالح الاستراتيجية.

هذه اللحظة تفتح أُفقاً لإعادة تموضع مدروس، ينطلق من تعزيز الشراكات الخليجية-الدولية التي أثبتت حضوراً صلباً وموقفاً واضحاً في لحظة الاختبار. كما تؤسّس لتقدير جديد للدول التي قرأت المشهد بوعي استراتيجي، وآمنت بأن الخليج يمتلك عناصر القوة التي تمكّنه من استعادة توازنه وتعزيز حضوره في النظام الدولي بعد هذه الأزمة. في المقابل، كشفت بعض المواقف الإقليمية عن قراءة قاصرة لطبيعة التوازنات، حيث اندفعت أطراف عربية إلى تبنّي سرديات إعلامية منحازة، سعت إلى تصوير المشهد على أنه لحظة انكسار.

هذا الخطاب لم يكتفِ بالتأويل، بل شارك في إعادة إنتاج مبررات المعتدي، استناداً إلى تقديرات متعجّلة وخاطئة حول طبيعة القوة الخليجية. غير أن مسار الأحداث أعاد صياغة المشهد خلال فترة وجيزة، حيث برزت قدرة دول الخليج على الصمود والتماسك الداخلي، مدعومة برصيد من الثقة الدولية المتراكمة.

ومع تزايد الاهتمام الدولي بالانخراط في هذا الفضاء المستقر، تبدّلت الحسابات، وظهر أن الرِّهان على مسارات مضادة كان رهاناً مكلفاً، في حين ترسّخت قناعة بأن الخليج يشكّل المركز في معادلة أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. تستقر الإمارات في هذه اللحظة بوصفها نموذجاً لدولة صنعت قوتها عبر تراكم الرؤية وصلابة الفعل، ما يمنحها قدرة راسخة على مواجهة الاعتداءات الغاشمة بثقة واتزان.

ومن ذات المنطلق الذي تحركت منه مسيرة العمل الخليجي المشترك، تتجدد إمكانات ترميمه وصياغته ضمن إطار أكثر نضجاً واتساقاً مع تحوّلات المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، تمضي دول الخليج بثقلها السياسي وحكمة قياداتها وتماسك مجتمعاتها نحو إعادة تعريف شبكة علاقاتها، عبر انتقال واعٍ من أنماط تقليدية مثقلة بالاعتبارات الدينية والقومية - التي سقطت أثناء هذه الأزمة - وبما تتضمنه من علاقات وارتباطات مرهقة تستنزف مواردها دون أدنى عائد، إلى شراكات استراتيجية تعكس المصالح العُليا وتؤسّس لمعادلة أكثر رسوخاً واستدامة.

*كاتب إماراتي

