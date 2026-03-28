خطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

لدى البيت الأبيض تصورات لخطة بشأن الذكاء الاصطناعي. وقد كُشف عنها مؤخراً ضمن إطار السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي وضعته الإدارة، والذي وصفه قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بأنه خريطة طريق للتشريعات، تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في «التفوق» على الصين وحماية الأطفال. لكنها في الواقع مجرد خطة لشركات الذكاء الاصطناعي لمواصلة أعمالها كالمعتاد.

ويأتي هذا الإطار بعد تسعة أشهر من الجدل الذي أثارته محاولة إدراج تعديل في «القانون الجميل الكبير» كان من شأنه أن يمنع الولايات من فرض إجراءات حماية خاصة بها لمدة عشر سنوات. وقد فشلت تلك المحاولة بعد تصويت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين ضدها. كما فشلت محاولة لاحقة لإدراجه ضمن مشروع قانون للإنفاق الدفاعي. وفي ديسمبر، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يهدد بحجب مليارات الدولارات من تمويل البنية التحتية للإنترنت للنطاق العريض عن الولايات التي تواصل سعيها لوضع قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لم ينجح في ردعها، إذ تمضي ولايات، مثل كاليفورنيا ونيويورك قدماً في فرض متطلبات الشفافية على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

من المفهوم أن شركات الذكاء الاصطناعي مستاءة من التشريعات التي ترى أنها تُهدد بإبطاء تقدمها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي. لكن يكفي للمشرعين في الولايات أن ينظروا إلى كيفية تعثر الكونجرس في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يتم إقرار قوانين فعالة، ليدركوا كيف ستسير الأمور مع الذكاء الاصطناعي. والإطار المُعلن مؤخراً يؤكد مخاوفهم من أن أي تشريع فيدرالي قد يأتي بلا قوة تنفيذية حقيقية، مما يسمح للشركات بالتهرب من مسؤولياتها الأساسية المتعلقة بالسلامة، والملكية الفكرية، والبنية التحتية، وتأثيرها على سبل العيش.

وفيما يخص حماية الأطفال، تبدو لغة الإطار شاملة ظاهرياً، لكنها تُلقي العبءَ على عاتق الآباء في مراقبة استخدام أبنائهم للذكاء الاصطناعي. وقد يبدو ذلك منطقياً للوهلة الأولى، إذ تختلف أساليب التربية، كما هو الحال مع الهواتف الذكية اليوم، وليس من شأن شركات مثل «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك» تحديد ما هو مناسب للجميع. لكن مطالبة الشركات بـ«تمكين الآباء والأوصياء بأدوات قوية» هو في الواقع تنصل من المسؤولية. ولا يمكن توقع أن يواكب الآباء استخدامَ أطفالهم للذكاء الاصطناعي، في ظل ظهور تطبيقات واستخدامات جديدة باستمرار. وكما قال «بريندان شتاينهاوزر»، الرئيس التنفيذي لتحالف الذكاء الاصطناعي الآمن، فإن هذا الإطار الهش «لا يوفر أي مسار لمساءلة مطوري الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تسببها منتجاتهم».

وبالنسبة للمخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن الإطار يوفر حمايةً محدودة للغاية. وهو يركز على مسألة التعدي الواضح (أي إعادة إنتاج مواد محمية بحقوق النشر)، ويتجاهل مسألة استخدام الأعمال الأصلية بشكل واسع لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من الأساس. ويُحيل الإطار هذه القضية إلى المحاكم، وهو ما يُعد تهرباً، إذ أشار عدد من القضاة ومكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي إلى ضرورة أن يعيد الكونجرس النظرَ في سياسات حقوق النشر التي لم تُحدّث منذ عام 1976.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يشيد الإطار بتعهد حديث من شركات التكنولوجيا الكبرى بعدم تحميل السكان المحليين تكلفة مراكز البيانات عبر فواتير الكهرباء. وحتى لو نجح هذا التعهد في خفض التكاليف، فإنه يأتي مقابل تنازلات كبيرة. إذ ينصح الكونجرس بـ«تسريع إجراءات الترخيص الفيدرالية لبناء بنية الذكاء الاصطناعي»، في وقت تحتج فيه مجتمعات محلية على الانتشار السريع لمراكز البيانات التي توصف بأنها صاخبة ومُلوِّثة وتستهلك كميات هائلة من الطاقة وتوفر وظائف محدودة. أما فيما يتعلق بالحماية من مخاطر النماذج الأكثر تقدماً وخطورة، فيقترح الإطار أن تقوم الحكومة بتوظيف خبراء متخصصين، لكنه لا يوضح مدى إلزام الشركات بآراء هؤلاء الخبراء، ولا حجم الوصول الذي سيُمنح لهم إلى التقنيات الخاصة.

وكدعم إضافي لأرباح الشركات، يقترح الإطار أن يقدم الكونجرس منحاً وحوافز ضريبية لدعم انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الصناعة الأميركية.

بصيغته الحالية، يبدو الإطار أقرب إلى قائمة رغبات لشركات الذكاء الاصطناعي منه إلى خريطة طريق تنظيمية. وهذا ليس مفاجئاً، بالنظر إلى أن المهندس الرئيسي للإطار «ديفيد ساكس»، المستثمر في رأسمال المخاطر والمستشار في البيت الأبيض، يُعد من أبرز الداعمين لوادي السيليكون.

وقد أشاد مؤيدو القطاع التكنولوجي بالإطار باعتباره خطوة أولى نحو وضع التوضيحات اللازمة لبناء وتطوير الذكاء الاصطناعي بأسرع وقت ممكن. لكن مراقبين أكثر واقعية يرون أن هناك فرصة تُهدر. فلا وقت أفضل من الآن لوضع قواعد صارمة وعادلة لتنظيم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتنا، لأن قوة هذه الشركات ستزداد، وسيزداد اعتماد الاقتصاد عليها في المستقبل.



*كاتب متخصص في التكنولوجيا

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن