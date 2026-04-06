نموذج متكامل لمنظومة صحية حديثة

في عالم تتزايد فيه التحدّيات الصحية، وتتسارع فيه التحوّلات الديموغرافية والتكنولوجية، لم تَعُد الرعاية الصحية مقتصرة على تقديم الخدمات العلاجية عند الحاجة، بل غدت منظومات متكاملة تُبنى على أُسس الوقاية والاستباق والابتكار. وفي هذا السياق تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في تطوير منظومة صحية حديثة، قادرة على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة لمجتمعها.وبمناسبة يوم الصحة العالمي تتجلّى أهمية هذا النموذج، الذي جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، جعلت من صحة الإنسان أولوية وطنية، ومحوراً أساسياً في خطط التنمية المستدامة، فقد عملت الإمارات على تأسيس بنية تحتية صحية متقدّمة، تضمّ مراكز طبية مجهّزة بأحدث التقنيات، إلى جانب كوادر طبية مؤهّلة وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز استدامة القطاع الصحي.

ولا يقتصر هذا التميّز على الجانب العلاجي، بل يمتد ليشمل نهجاً وقائياً متكاملاً، يركّز على تعزيز أنماط الحياة الصحية، والحدّ من الأمراض المزمنة، من خلال حملات توعوية وبرامج وطنية تستهدف مختلف فئات المجتمع. كما تبنّت الدولة مفهوم «الصحة المجتمعية» الذي يربط بين صحة الفرد، وجودة البيئة المحيطة به، بما يعكس فهماً شاملاً لمحدّدات الصحة في العصر الحديث.

وفي إطار مواكبة الثورة الرقمية استثمرت دولة الإمارات بشكل مكثف في التحوّل الصحي الرقمي، من خلال تطوير السجلات الطبية الإلكترونية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، بما يمهّد لتبنّي الطب الشخصي القائم على تحليل البيانات الجينية، وتقديم علاجات مخصّصة لكل مريض، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتقليل زمن الانتظار، ورفع جودة الرعاية.

كما أظهرت دولة الإمارات قدرة عالية على إدارة الأزمات الصحية، وهو ما برز بوضوح خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ نجحت في بناء استجابة مرنة وسريعة قائمة على التكامل بين الجهات الصحية، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، وتوفير اللقاحات على نطاق واسع، بما عزّز ثقة المجتمع بكفاءة النظام الصحي. وفي هذا الإطار يبرز مفهوم «الأمن الصحي» بصفته أحد مرتكزات السيادة الوطنية، إذ تسعى الإمارات إلى ضمان جاهزية منظومتها الصحية لمواجهة الأزمات المستقبلية بكفاءة واستباقية.

ولا يغيب عن هذا المشهد الدور المحوري للشراكات الدولية، إذ تحرص دولة الإمارات على التعاون مع أبرز المؤسسات الصحية العالمية، وتبادل الخبرات، والإسهام في المبادرات الدولية لتعزيز الصحة العامة، بما يعكس التزامها بدورها الإنساني على المستوى العالمي.

ومن زاوية اقتصادية لم يَعُد القطاع الصحي مجرّد خدمة، بل بات قطاعاً استراتيجياً يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وتعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار الصحي، واستقطاب الكفاءات العالمية، بما يعزّز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للرعاية المتقدّمة. كما عزّزت الإمارات حضورها في مجال السياحة العلاجية، مستفيدةً من جودة خدماتها الصحية، وتكامل بنيتها التحتية.

وإلى جانب ذلك، تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لجودة الحياة بصفتها امتداداً طبيعياً للصحة الشاملة، فتعزز مفاهيم الرفاهية الجسدية والنفسية، وتدعم مبادرات الصحة النفسية، وتدمجها في السياسات الصحية العامة، إدراكاً لأهمية التوازن بين الجسد والعقل في بناء مجتمع منتج ومستقر. كما تحرص على تطوير خدمات الرعاية طويلة الأمد، ورعاية كبار السن، بما يعكس بُعداً إنسانياً متقدّماً في منظومتها الصحية.

تقدّم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متكاملاً لمنظومة صحية حديثة تقوم على الوقاية والاستباق، وتوظيف التكنولوجيا، والاستثمار في الإنسان، والانفتاح على الشراكات الدولية. وهي تجربة تؤكد أن الصحة تمثّل ركيزة أساسية في بناء مجتمع قادر على الإنتاج، والابتكار، والتكيّف مع تحدّيات المستقبل.

وفي يوم الصحة العالمي تتجاوز دلالات هذا النموذج حدود الاحتفاء بإنجاز وطني، لتقدّم رؤية تنموية متكاملة تؤكد أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في استدامة التنمية وقوة الدولة. كما تفتح هذه التجربة آفاقاً أوسع للتعاونَين الإقليمي والدولي، وتقدّم مثالاً عملياً على كيف يمكن للرؤية الواضحة، والإرادة السياسية، والاستثمار الذكي، أن تصنع فارقاً حقيقياً في حياة الأفراد والمجتمعات، وترسّخ أسس مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.