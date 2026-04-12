التصفح الآمن.. عادات يومية تحمي مستقبلنا الرقمي

يشكّل أمن التصفح على «الإنترنت» اليوم أحد الركائز الأساسية لحماية الأفراد والمؤسسات في ظل التحول الرقمي المتسارع، حيث أصبح المتصفح البوابة الرئيسية للوصول إلى الخدمات الإلكترونية، سواء كانت مالية أو حكومية أو حتى ترفيهية. ومع هذا الاعتماد المتزايد، تطورت التهديدات السيبرانية بشكل ملحوظ، وأصبحت أكثر تعقيداً وذكاءً، ما يجعل من تأمين تجربة التصفح ضرورة ملحّة لا يمكن تجاهلها، فكل زيارة لموقع إلكتروني قد تمثل فرصة محتملة لمحاولة اختراق أو احتيال، ما لم تكن محاطة بإجراءات وقائية فعّالة.

ويعني أمن التصفح حماية البيانات الشخصية والمهنية أثناء استخدام المتصفحات، مثل «كروم» أو «فايرفوكس» أو «إيدج» أو غيرها، من خلال منع الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة والحسابات. إنه ليس مجرد إجراء تقني، بل ثقافة شاملة تحمي المستخدم من مخاطر تتراوح بين سرقة الهوية وفقدان الأموال، ومع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني والخدمات البنكية عبر «الإنترنت»، يصبح أمن التصفح خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية التي تستهدف ملايين المستخدمين يومياً.

ويتحقق أمن التصفح من خلال مجموعة متكاملة من الممارسات التقنية والسلوكية التي تهدف إلى حماية المستخدم وبياناته، ومن أبرز هذه الممارسات استخدام متصفحات محدثة باستمرار، حيث تسهم التحديثات الدورية في سد الثغرات الأمنية، إلى جانب تفعيل إعدادات الحماية، مثل حظر النوافذ المنبثقة، وتمكين خاصية التصفح الآمن، كما يعد التحقق من صحة الروابط قبل النقر عليها خطوة أساسية، خاصة في ظل انتشار الروابط المزيفة التي تستهدف سرقة البيانات. ولا يقل أهمية عن ذلك استخدام برامج الحماية من الفيروسات، وتجنب تحميل الملفات من مصادر غير موثوقة، بالإضافة إلى الاعتماد على كلمات مرور قوية ومتنوعة.

وعبر هذه الإجراءات والسلوكيات الآمنة يمكن أن يسهم أمن التصفح بشكل مباشر في تقليل الهجمات السيبرانية وعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني، إذ تعمل الإجراءات الوقائية على تقليص فرص استغلال المستخدمين من قبل المهاجمين. فعلى سبيل المثال، تساعد تقنيات التشفير في حماية البيانات أثناء نقلها، بينما تمنع أنظمة الكشف عن المواقع الضارة الوصول إلى صفحات مزيفة تهدف إلى سرقة المعلومات، كما أن وعي المستخدم بكيفية التعرف على رسائل التصيد الإلكتروني، التي غالباً ما تنتحل صفة جهات رسمية، يحدّ بشكل كبير من احتمالية الوقوع ضحية لهذه الهجمات. ولذا يمثل أمن التصفح خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، ويُعد مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات خاصة مع تزايد الاعتماد على «الإنترنت» في مختلف جوانب الحياة، يصبح الالتزام بالممارسات الآمنة ونشر الوعي الرقمي ضرورة حتمية لضمان تجربة تصفح آمنة، والحد من مخاطر التصيد والاحتيال، وبناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات. ولا تقتصر أهمية عملية أمن التصفح على الحماية الفردية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المنظومات الرقمية ككل، حيث يؤدي التزام المستخدمين بالممارسات الآمنة إلى تقليل انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات واسعة النطاق، وهذا بدوره يعزز الثقة في البيئة الرقمية، ويدعم استمرارية الأعمال والخدمات الإلكترونية بكفاءة وأمان، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الرقمي والاستقرار المجتمعي.

من ناحية أخرى، يتطلب نشر ثقافة أمن المتصفح بين المستخدمين، جهوداً توعوية مستمرة ومتكاملة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحملات الإعلامية، والبرامج التدريبية، وإدماج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج التعليمية، إضافة إلى توظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر الإرشادات والنصائح بطريقة مبسطة وجذابة، كما تلعب المؤسسات والشركات دوراً محورياً في توعية موظفيها عبر ورش العمل والتدريبات الدورية، مما يعزز من مستوى الوعي العام، ويحد من السلوكيات الرقمية الخاطئة.

ولا تكفي هذه الإجراءات وحدها لنشر ثقافة أمن المتصفح بين المستخدمين، بل يجب تبني استراتيجية شاملة تجمع بين التوعية والتدريب العملي، حيث تبدأ الجهود من المدارس والجامعات، من خلال إدراج مناهج أمن سيبراني أساسية في المناهج التعليمية، مع ورش عمل تفاعلية توضح كيفية التعرف على التهديدات، وعلى مستوى الشركات، يمكن تنظيم حملات داخلية دورية، تشمل اختبارات محاكاة للهجمات التصيدية لتدريب الموظفين، وإذا أصبحت هذه الثقافة جزءاً من الوعي اليومي، كالالتزام بقواعد المرور، فسيتحول أمن التصفح إلى سلوك تلقائي يحمي المجتمع بأكمله.

في الختام، فإن أمن التصفح على «الإنترنت» ليس رفاهية، بل ضرورة حياتية تحمي مستقبلنا الرقمي، باتباع الإجراءات البسيطة والمستمرة، ونشر الوعي بين كل فئات المستخدمين، نستطيع بناء بيئة إنترنت أكثر أماناً وثقة.. كل مستخدم مسؤول اليوم عن حماية نفسه وعن حماية الآخرين، فالأمان الرقمي يبدأ بخطوة صغيرة على لوحة المفاتيح تحمي الجميع.. فلنبدأ الآن، لنحمي غداً.

*رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات

