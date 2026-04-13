الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة

تُشكّل الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزةً أساسية للسياسات التنموية، ومحوراً ثابتاً في مختلف مسارات التخطيط الاستراتيجي الهادف إلى بناء مجتمع متماسك. وقد أولت الدولة هذا المجال اهتماماً متواصلاً عبر مبادرات متعددة تستهدف تمكين الأسرة، وفي هذا السياق، تأتي أي مبادرة جديدة بوصفها امتداداً طبيعياً لمشروع وطني متكامل، يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين التربية والهوية، بما ينعكس على الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وانطلاقاً من هذا التوجه، جاءت المبادرة التي أطلقتها جمعية الاجتماعيين «الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة» ضمن وثيقة «أسرتنا.. نسيج حياتنا»، وذلك في إطار برنامجها المعرفي المصاحب لعام الأسرة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سياق استراتيجي واعٍ، لا بوصفها جهداً معزولاً أو استجابة ظرفية، بل كامتداد لمسار وطني تراكمي يواصل ترسيخ مكانة الأسرة في صلب الأولويات التنموية في دولة الإمارات. فهي تُمثّل خطوة متقدمة تعزّز ما تحقق، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمل الأُسري بأساليب أكثر شمولاً وفاعلية واستدامة.

ويرتكز «الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة» على 5 محاور رئيسة تشمل: القيم الأسرية والتحولات الاجتماعية، والعلاقات بين الأجيال وإدارة الاختلاف، والصحة النفسية الأسرية في المجتمع المتغير، إلى جانب التحول الرقمي داخل الأسرة، إضافة إلى محور الهوية والتماسك المجتمعي، بما ينسجم مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة. وتسهم هذه المحاور مجتمعةً في بناء تصور متكامل يعالج التحديات الراهنة ويستجيب لمتطلبات المستقبل.

وبهذا، يمكن قراءة المبادرة بوصفها أداة توجيهية مرنة تستشرف المستقبل بقدر ما تستند إلى الخبرة المتراكمة، وتسهم في تعميق الوعي بالعلاقات الأسرية وتدعم استقرارها. كما توفر هذه المبادرة مقومات بيئة اجتماعية أكثر توازناً وقدرة على صون القيم وتعزيز استدامتها، وتفتح المجال أمام قراءة جديدة للأسرة بوصفها مساحة للتربية المتوازنة والتنشئة السليمة، لا مجرد إطار اجتماعي تقليدي.

والحاصل أن تعزيز الوعي الأُسري يعني أيضاً تنمية قدرة الأسرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في المجتمع.

فالعصر الرقمي، وتبدُّل أنماط الحياة، واتساع المؤثرات الخارجية، جميعها عوامل تجعل الأسرة بحاجة إلى أدوات جديدة في الفهم والتوجيه والتكيف. ومن هنا تتجلّى أهمية هذه المبادرة في دعم الأسرة لتبقى قادرة على أداء دورها التربوي والاجتماعي بكفاءة، دون أن تفقد توازنها أو اتصالها بالواقع المتغير.

ومن هذه الزاوية، تبدو المبادرة جزءاً من رؤية شاملة تؤمن بأن البيت هو الأساس الذي يتعلم فيه الإنسان معنى الانتماء والمسؤولية.

فأسرة متماسكة تعني فرداً أكثر التزاماً واستقراراً، وأكثر قدرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع. ومن المهم التأكيد في هذا السياق على أن حماية النسيج الاجتماعي لا تتحقق بالمعالجات المؤقتة، بل عبر بناء وعي طويل الأمد يقوم على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، ويعزّز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

ومن المهم أيضاً النظر إلى هذه المبادرة باعتبارها واحدة من مبادرات متعددة تتبنّاها دولة الإمارات لدعم الأسرة وتمكينها. إذ تتجه الدولة نحو ترسيخ سياسات اجتماعية متنوعة تعزّز الاستقرار الأسري، وتدعم التعليم والتربية، وتحافظ على الهوية الوطنية، وتمنح الأسرة الأدوات اللازمة للتكيف مع متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة.

وتؤكد هذه المنظومة المتكاملة أن الاهتمام بانعكاسات التطورات المتسارعة، وما يصاحبها من تغيرات في القيم والمبادئ والتوجهات على مستوى العالم، قد أصبح تحدياً يستدعي استجابة واعية ومنهجية، تنسجم مع القيم والمبادئ الوطنية الراسخة. كما أن تعدد المبادرات في هذا المجال يعكس إدراكاً عميقاً بأن الأسرة هي المجال الأكثر حساسية في أي مشروع تنموي.

فنجاح التعليم والصحة والاقتصاد لا يكتمل دون وجود بيئة أسرية صحية، قادرة على نقل القيم من جيل إلى جيل بصورة متوازنة ومستدامة.

وفي المحصلة، لا يمكن النظر إلى «الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة» بوصفه مجرد مبادرة تنظيمية، بل باعتباره امتداداً لفلسفة راسخة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها. فهو يعكس وعيا متقدماً بأهمية بناء أسرة متماسكة، قادرة على التكيّف مع التحولات. ومن هذا المنطلق، يتكامل هذا الإطار مع مجمل الجهود الوطنية التي تتقاطع عند هدف استراتيجي جامع: ترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً، وتعزيز وعي الأسرة، وبناء مواطن واثق وفاعل، يسهم بوعي وكفاءة في دفع مسيرة التنمية الشاملة واستدامتها.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.