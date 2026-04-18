ساعات عمل الأميركيين.. كيف تغيرت؟

خلال الآونة الأخيرة صادفتُ إحصائية تتعارض مع حدس جميع من لديهم وظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، الإحصائية تقول: الأميركيون يعملون أقل مما كانوا عليه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. كيف يمكن ذلك، ونحن جميعاً نشعر بأننا مقيدون بمكاتبنا أو هواتفنا؟

نعم، ما زلنا نعمل أكثر من أي شخص آخر تقريباً - خاصة الأوروبيين، بإجازاتهم الطويلة وأسابيع عملهم التي تبلغ 35 ساعة - لكن الفجوة آخذة في التقلص. ليس فقط أن الأميركيين يعملون ساعات أقل في الأسبوع، بل إن الناس في الدول الغنية الأخرى يعملون أكثر. وبهذا المعدل، سنعمل قريباً بقدر ما يعمل الفرنسيون.

وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، كان الأوروبيون هم من يعملون أكثر من أي شخص آخر. لكن بينما كانوا يعيدون بناء اقتصاداتهم ويبنون دول رعاية اجتماعية ضخمة، انخفضت ساعات عملهم. وهم الآن يعملون أقل بكثير من بقية العالم. كما انخفضت ساعات عمل الأميركيين في الخمسينيات، لكنها بدأت في الزيادة في الستينيات وتزايدت في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن تستقر ثم تنخفض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي الوقت نفسه، بدأ الأوروبيون في العمل أكثر في العقد الأول من القرن الحالي. وانخفضت الفجوة بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الغنية الأخرى إلى النصف.

تستكشف ورقة بحثية جديدة سبب ذلك. وتشير إلى أن أحد الأسباب قد يكون توسع برنامج «ميدكير» في الولايات المتحدة: في عام 1970، كان البرنامج يغطي حوالي 20 مليون شخص، أي حوالي 10% من السكان، وبحلول عام 2020، أصبحت هذه الأرقام 100 مليون و30%. يمكن أن يكون «ميدكير» مثبطاً للعمل، لأن الشخص الذي يتلقى مساعدات «ميدكير»، إذا حصل على وظيفة أو زاد ساعات عمله فقط، فقد يفقد مزايا الرعاية الصحية أو يضطر لدفع المزيد مقابلها.

وعلى أي حال، يتحول هذا الانخفاض في ساعات العمل إلى مشكلة. وبعض كبار السن الأميركيين مستبعدون من سوق العمل بسبب التمييز على أساس العمر أو نقص الوظائف المناسبة. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع بعض العمال بدوام جزئي العثور على عمل بدوام كامل وموثوق. وما هو غير واضح ما إذا كانت هذه الاتجاهات تتفاقم، أم ستتحسن في العقود القادمة مع تقدم التكنولوجيا التي تقدم للناس طرقاً أكثر للعمل لحسابهم الخاص.

وهناك قلق أكثر تحديداً وهو أن ظاهرة العمل أقل هذه تتركز بين الرجال والأميركيين ذوي الدخل المنخفض. واعتاد الأمر أن يكون أصحاب الدخل المرتفع يعملون قليلاً جداً، لكن في القرن العشرين تغير ذلك: الآن يكسب ذوو الدخل المرتفع ساعات عمل أكثر من الأشخاص الذين يكسبون أقل. أما بالنسبة للفجوة بين الجنسين، فوفقاً لمسح استخدام الوقت الأميركي، فإن ساعات العمل للرجال والنساء الذين لديهم وظائف كانت مستقرة إلى حد ما منذ عام 2003. ويأتي الانخفاض في إجمالي ساعات العمل في الغالب من الأشخاص الذين لا يعملون، وخاصة الرجال. من الواضح أن الكثير من هذا الاتجاه مدفوع بخروج الرجال من القوى العاملة.

صحيح أن في أوروبا أيضاً عدداً أقل من الرجال في القوى العاملة، لكن ذلك بسبب التقاعد المبكر وزيادة متوسط العمر المتوقع. في عام 2020، كان 8% فقط من الرجال الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً خارج القوى العاملة، مقارنة بـ 11% في الولايات المتحدة. البطالة بين الشباب تميل إلى أن تكون أعلى في أوروبا، لكن على الأقل هناك اتجاه نحو العمل أكثر، بينما تسير الولايات المتحدة في الاتجاه الخاطئ.

تجدر الإشارة إلى أن الأميركيين ما زالوا يعملون أكثر من الأوروبيين. وفي المتوسط، تعمل الدول الغنية الأخرى 92 ساعة مقابل كل 100 ساعة يعملها الأميركيون. وإذا كانت دولة الرعاية الاجتماعية الأميركية قد أصبحت أكثر سخاءً، فإنها في معظم أنحاء أوروبا أكثر سخاءً. من الممكن هيكلة المزايا بطريقة تشجع العمل، بالطبع. لكن النقطة الأكبر هي أن أياً من هذا ليس مستداماً.

لدى كل من أميركا وأوروبا شيخوخة سكانية ستكون مكلفة بشكل متزايد في رعايتها. وإذا كان الناس يعملون أقل، فهذا يعني أنه سيكون هناك إيرادات ضريبية أقل لدفع تكاليف تلك المزايا. لقد اتخذت أوروبا خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال أمامها طريق طويل. في غضون ذلك، من خلال توسيع دولة الرعاية الاجتماعية وتقليص ساعات العمل، قد تكون الولايات المتحدة تسرّع من موعد مواجهتها للحقائق.

*زميل رئيسي بمعهد مانهاتن

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»