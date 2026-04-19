الهوية الرقمية في عصر التطبيقات الذكية: ضرورة واقعية

في عقود قليلة فقط، انتقلت البشرية من عالم تنعدم فيه الاتصالات الرقمية إلى فضاء إلكتروني لا حدود له، أصبح جزءاً لا يتجزأ من نسيج حياتنا اليومية، فمع كل تسجيل دخول، وكل عملية شراء عبر الإنترنت، وكل تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، نترك وراءنا بصمة رقمية فريدة تشكل ما يعرف بـ«الهوية الرقمية». هذه الهوية لم تعد مجرد عنوان بريد إلكتروني أو اسم مستخدم، بل أصبحت تحمل بياناتنا الشخصية، عاداتنا الشرائية، اهتماماتنا، وحتى مواقعنا الجغرافية.

ومع التطورات التقنية المتسارعة، مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف المخاطر التي تهدد هذه الهوية، مما يجعل حمايتها ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن حماية ممتلكاتنا المادية، فالهوية الرقمية اليوم هي المفتاح الذي يمنحنا الوصول إلى عالم من الخدمات والفرص، ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تصبح بوابة قد تعرض حياتنا كلها للخطر إذا لم نتعامل معها بحذر ووعي كافيين.

وعند الحديث عن مخاطر عدم تأمين الهوية الرقمية، فإن الصورة التي ترسمها الحوادث اليومية حول العالم تبعث على القلق العميق، فسرقة الهوية الرقمية لم تعد حكراً على المشاهير أو الأثرياء، بل يمكن أن تطال أي شخص يستخدم الإنترنت، من طفل صغير إلى متقاعد. حيث يتمكن القراصنة من الوصول إلى حساباتك المصرفية وبطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة قد تستغرق سنوات لتعويضها، وفي كثير من الحالات لا يتم تعويضها بالكامل.

هناك أيضاً خطر الابتزاز والتشهير، حيث يستخدم المجرمون الإلكترونيون البيانات الشخصية والصور الخاصة لابتزاز الضحايا وتهديدهم بنشر معلومات حساسة، مما يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية لا تُحصى، كما أن استهداف حسابات العمل والبيانات المهنية يشكل خطراً كبيراً، خاصة في عصر العمل عن بُعد الذي أصبح سمة أساسية للحياة المهنية المعاصرة، حيث إن اختراق هوية الموظف الرقمي قد يؤدي إلى تسرب بيانات الشركات وخسائر تجارية ضخمة وحتى المساءلة القانونية للضحية التي قد تجد نفسها متهمة بالإهمال.

في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة، يصبح السؤال الأهم: كيف نحمي هويتنا الرقمية؟ وهذه الحماية يجب أن تبدأ أولاً باتباع الممارسات والسلوكيات الأساسية التي قد تبدو بديهية ولكن الكثيرين يهملونها، وعلى كافة الأفراد الوعي بأهمية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وتجنب استخدام تواريخ الميلاد أو الأسماء البسيطة التي يمكن تخمينها بسهولة، بل ينبغي الاعتماد على عبارات طويلة تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز خاصة، وتفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) فهي تضيف طبقة حماية إضافية تجعل اختراق حسابك أصعب بكثير، حتى لو تمكن المخترق من معرفة كلمة المرور. كما يجب الانتباه إلى الروابط المشبوهة والمرفقات غير المعروفة في رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، فالعديد من هجمات سرقة الهوية تبدأ برسالة تصيد تبدو رسمية لكنها تحمل في طياتها برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة بيانات الدخول.

من الممارسات الحيوية أيضاً تحديث البرامج والتطبيقات والأجهزة باستمرار، لأن التحديثات غالباً ما تحوي تصحيحات لثغرات أمنية تم اكتشافها حديثاً، وتجاهل هذه التحديثات يجعل جهازك هدفاً سهلاً للقراصنة. استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة، لأن هذه الشبكات غالباً ما تكون غير آمنة ويمكن للمخترقين اعتراض البيانات المتبادلة عبرها بسهولة، كما ينبغي مراجعة إعدادات الخصوصية في منصات التواصل الاجتماعي وتقليل كمية المعلومات الشخصية المتاحة للعموم.

كما ينصح بمراقبة الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بانتظام لاكتشاف أي نشاط غير اعتيادي في أقرب وقت ممكن، وتجنب تخزين بيانات بطاقات الائتمان في المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية، واستخدام وسائل دفع مؤقتة أو بطاقات افتراضية للمشتريات عبر الإنترنت كلما أمكن ذلك. بالنسبة للبيانات شديدة الحساسية، واستخدام التشفير الطرفي أيضاً في تطبيقات المراسلة وتخزين الملفات، والاعتماد على خدمات سحابية توفر مستويات عالية من الأمان والتحقق من الهوية.

وفي النهاية فإن حماية الهوية الرقمية ليست مجرد إجراء تقني اختياري، بل هي مسؤولية أخلاقية وشخصية وقانونية تقع على عاتق كل فرد يستخدم الفضاء الإلكتروني، كما أن إهمال تأمين هويتنا على الإنترنت لا يهدد فقط خصوصيتنا وأموالنا وسمعتنا، بل يهدد أيضاً استقرارنا النفسي وشعورنا بالأمان في فضاء أصبح جزءاً لا يتجزأ من وجودنا، كما أن التوعية المجتمعية بهذه المخاطر وطرق الوقاية، منها يجب أن تكون جزءاً من المناهج التعليمية وبرامج التثقيف العام، لأن التكنولوجيا تتطور أسرع من قدرة الأفراد على مواكبة مخاطرها.

*رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات