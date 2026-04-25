«مداد» وتعزيز جودة العملية التعليمية

في إطار توجُّهها المستمر نحو تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة مخرجاتها، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مبادرة «مداد» بوصفها أحد الحلول المبتكرة الرامية إلى استقطاب الكفاءات وتوفير مسارات مرنة للالتحاق بمهنة التدريس. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية أشمل تتبنّاها الإمارة، تقوم على تمكين الكوادر البشرية، وتوسيع قاعدة العاملين في القطاع التعليمي، بما يواكب متطلبات المستقبل وتحدياته المتسارعة.

وفي الواقع، فإن مبادرة «مداد» تشكّل نموذجاً حديثاً لإعداد المعلمين، حيث تتيح للأفراد من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة فرصة دخول المجال التعليمي دون الحاجة إلى المرور بالمسارات التقليدية المطولة. ووفقاً لما أعلنته دائرة التعليم والمعرفة، فإن المبادرة تُركز على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تمكّنهم من بدء مسيرتهم المهنية في التدريس، بما يسهم في دعم المدارس بكوادر مؤهلة وقادرة على إحداث أثر إيجابي في البيئة التعليمية.

وتعتمد المبادرة على نموذج تدريبي مكثّف يمتد لمدة أربعة أسابيع، يتم تقديمه بأسلوب مرن يتيح التعلم الذاتي، ما يمنح المشاركين القدرةَ على التوفيق بين التزاماتهم الشخصية والتدريب المهني. كما يوفر هذا النموذج فرصة عملية للراغبين في دخول مهنة التدريس وفق مسار يتناسب مع احتياجاتهم، وهو ما يعكس توجّهاً حديثاً في تصميم البرامج التعليمية التي تراعي تنوعَ أنماط التعلم وظروف الأفراد.

وتكمن أهمية «مداد» في كونها تستهدف شريحةً واسعةً من المجتمع، تشمل مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن يمتلكون فهماً عميقاً لثقافة وقيم مجتمع الإمارات، إضافةً إلى أولئك الذين لديهم رغبة حقيقية في الإسهام في العملية التعليمية. كما تفتح المبادرةُ المجالَ أمام أصحاب الخبرات العملية في مختلف المجالات لنقل معارفهم وتجاربهم إلى الطلبة، ما يعزّز مِن ثراء المحتوى التعليمي ويجعله أكثر ارتباطاً بالحياة الواقعية.

وتغطي مبادرةُ «مداد» مجموعةً من المحاور الأساسية التي تُعد حجر الأساس في مهنة التدريس، مثل إدارة الصفوف الدراسية بفعالية، واستخدام أساليب تعليم حديثة، وفهم الفروق الفردية بين الطلبة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. كما تولي المبادرةُ اهتماماً خاصاً لترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، على النحو الذي يعزّز دورَ التعليم في بناء شخصية الطالب وتنمية انتمائه الوطني. ولا تقتصر أهداف المبادرة على تأهيل الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل تطويرَ النظام التعليمي بشكل عام، من خلال توسيع قاعدة الكفاءات التعليمية وتنويعها. إذ تسعى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إلى استقطاب معلمين يمتلكون خبرات متنوعة، بما يسهم في إثراء البيئة التعليمية داخل المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، ويعزز من جودة التعليم. ومن أبرز مخرجات برنامج التدريب الذي تعتمده «مداد»، إتاحة الفرصة للمشاركين للعمل في مهنة التدريس بنظام الدوام الجزئي بعد إتمام التدريب، مع إمكانية الاستفادة من مسارات إضافية للتطور المهني. كما يمكن للمتميزين منهم التقدم للالتحاق ببرنامج «كن معلّم»، الذي يوفر دبلوماً ممولاً بالكامل في مجال التربية، ما يعكس تكاملَ المبادرات التعليمية التي تقدمها الدائرة لدعم المسار المهني للمعلمين.

وتعكس مبادرة «مداد» تحوّلاً مهماً في فلسفة إعداد المعلمين، حيث تنتقل من النمط التقليدي القائم على الدراسة الأكاديمية الطويلة إلى نموذج أكثر مرونةً يعتمد على التدريب العملي المكثف واكتساب المهارات الأساسية بسرعة وكفاءة. ويواكب هذا التحول التغيرات العالمية في قطاع التعليم، التي باتت تركّز على الكفاءة والمرونة والتعلّم المستمر.كما تسهم المبادرة في تعزيز مشاركة المجتمع في العملية التعليمية، من خلال إتاحة الفرصة لأولياء الأمور وأصحاب الخبرات المختلفة للانخراط في التعليم، ما يعزّز من التكامل بين المدرسة والمجتمع. ويُعد هذا التوجه أحدَ العوامل المهمة في بناء نظام تعليمي متكامل قادر على تلبية احتياجات الطلبة في عالم سريع التغير.

وتُمثل مبادرة «مداد» خطوةً استراتيجيةً متقدمة نحو بناء مستقبل تعليمي أكثر مرونة وتنوعاً في أبوظبي، من خلال الجمع بين الابتكار في إعداد الكوادر التعليمية والاستجابة الفاعلة لاحتياجات سوق العمل. ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز استدامة القطاع التعليمي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.